Cách Volkswagen giảm nửa chi phí phát triển xe điện

Volkswagen tận dụng lợi thế chi phí tại Trung Quốc để rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí phát triển một mẫu xe điện hoàn toàn mới.

Theo Carscoops, Volkswagen đang tập trung nhiều hơn cho hoạt động tại Trung Quốc, xuất khẩu nhiều xe “made in China” ra thị trường nước ngoài, ngoại trừ khu vực châu Âu. Chiến lược này dựa trên lợi thế chi phí đáng kể, giúp việc phát triển ôtô tại Trung Quốc là rẻ hơn khá nhiều.

Một báo cáo do Financial Times cung cấp cho thấy Volkswagen hiện có thể phát triển và sản xuất xe điện hoàn toàn mới tại Trung Quốc với chi phí chỉ bằng một nửa so với các địa điểm khác.

Nhờ hàng tỷ USD đổ vào Trung Quốc, cộng với các yếu tố bao gồm chi phí lao động thấp, thời gian phát triển ngắn, nguồn cung pin sẵn có hay tính hiệu quả của chuỗi cung ứng, Volkswagen hiện có thể giảm chi phí phát triển xe điện đi 50%.

Một phần sự hiệu quả này xuất phát từ trung tâm R&D mới của Volkswagen tại Hợp Phì (tỉnh An Huy, Trung Quốc), nơi đang đóng vai trò quan trọng trong định hình thế hệ xe điện tiếp theo.

Bằng cách tối ưu hóa khả năng tích hợp giữa các nhóm và bộ phận, Volkswagen tuyên bố có thể phát triển một mẫu xe điện mới hoàn toàn với thời gian rút ngắn hơn khoảng 30% so với trước. Theo Carscoops, quá trình này thông thường mất khoảng 50 tháng.

Thomas Ulbrich - CTO của Volkswagen Trung Quốc - mô tả cơ sở này như một cấp độ tích hợp hoàn toàn mới, nơi các quy trình phần mềm, phần cứng và xác thực xe được chạy song song.

Xe điện của Volkswagen có thể được phát triển với chi phí và thời gian rút ngắn đáng kể. Ảnh: Financial Times.

Volkswagen đã bắt đầu xuất khẩu sedan chạy xăng sản xuất tại Trung Quốc sang khu vực Trung Đông. Thomas Ulbrich xác nhận Volkswagen đang nghiên cứu khả năng tiến hành các hoạt động xuất khẩu tương tự sang Đông Nam Á và Trung Á.

Dù vậy, kế hoạch đưa những mẫu xe điện “made in China” sang châu Âu đã bị gạt sang một bên.

Lý giải cho động thái này, chuyên trang Carscoops cho rằng kiến trúc điện tử của ôtô do Trung Quốc phát triển là không phù hợp tiêu chuẩn châu Âu.

Mặt khác, thuế quan mà châu Âu áp lên xe điện do Trung Quốc sản xuất có thể xóa bỏ mọi lợi ích về chi phí mà lẽ ra chiến lược này phải mang lại.

Volkswagen dự kiến ra mắt 30 ôtô điện mới tại Trung Quốc trong vòng 5 năm tiếp theo. Các mẫu xe này được cho là sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Volkswagen giành lại thị phần tại Trung Quốc.

Dữ liệu từ Financial Times cho thấy Volkswagen đang nắm giữ khoảng 20% thị phần ôtô động cơ đốt trong tại Trung Quốc. Tuy nhiên ở mảng ôtô thuần điện hay hybrid cắm sạc, Volkswagen lại nằm ngoài top 10 hãng xe sở hữu doanh số tốt nhất.