Trải nghiệm nhanh Mitsubishi Destinator - 3 hàng ghế rộng hay chật?

Mitsubishi Destinator là "tân binh" trong phân khúc SUV cỡ C, sở hữu cấu hình 3 hàng ghế hiếm gặp nhờ chiều dài cơ sở tốt.

Sau thời gian dài được "nhá hàng" ở bản concept, Mitsubishi Destinator vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Xe có 2 phiên bản, giá bán lần lượt 780 triệu và 855 triệu đồng, tuy nhiên đang có giá ưu đãi khởi điểm 739 triệu đồng.

Khi ra mắt khách Việt, Mitsubishi Destinator được giới thiệu là một mẫu SUV 7 chỗ. Vậy không gian sử dụng của 3 hàng ghế trên "tân binh" phân khúc này thế nào?

Hàng 2 ngồi thoải mái

Nhờ chiều dài cơ sở 2.815 mm cao hàng đầu phân khúc, hàng ghế thứ hai của Mitsubishi Destinator cung cấp không gian để chân khá rộng rãi.

Ở điều kiện sử dụng thông thường hàng ngày, hàng ghế 3 sẽ được gập phẳng để mở rộng không gian chứa đồ, hàng ghế 2 được đẩy tối đa về phía sau tạo không gian ngồi thoải mái.

Khi có người ở hàng ghế thứ ba, hàng ghế thứ hai gần như chắc chắn phải được đẩy thêm một nấc về trước. Lúc này, người ngồi ở hàng 2 của Mitsubishi Destinator vẫn khá thoải mái dù không gian để chân đã thu hẹp đi khoảng 10 cm.

Hàng ghế thứ hai của Mitsubishi Destinator khá thoải mái. Ảnh: Phúc Hậu.

Hành khách ngồi ở hàng ghế thứ hai của mẫu SUV cỡ C được trang bị bộ điều chỉnh hệ thống điều hòa riêng cùng các cổng sạc thiết bị di động.

Một bàn ăn có tích hợp khay đựng cốc ở lưng ghế trước hay túi đựng điện thoại cũng là điểm nhấn tiện nghi bên trong khoang lái Mitsubishi Destinator.

Bộ ghế ngồi của Mitsubishi Destinator được bọc da với tính năng giảm hấp thụ nhiệt. Cả 2 hàng ghế sau của xe đều có cửa gió điều hòa riêng, đặt trên trần xe. Mẫu SUV cỡ C được trang bị tổng cộng 6 túi khí.

Vận hành nhẹ nhàng

Dưới nắp ca-pô, Mitsubishi Destinator được trang bị động cơ xăng Turbo 1.5L MIVEC, sản sinh công suất tối đa 163 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 250 Nm.

Trong bài tăng tốc ở sa hình, Mitsubishi Destinator thể hiện khá tốt ở cả chế độ Normal lẫn Tarmac - chế độ lái được tinh chỉnh để khai thác tối đa sức mạnh xe. Cảm giác "lag turbo" gần như khó cảm nhận rõ ràng trong quá trình mẫu SUV cỡ C nặng gần 1,5 tấn thực hiện tăng tốc.

Mitsubishi Destinator trong các bài thử ở sa hình. Ảnh: Phúc Hậu.

Khi vượt qua phần đường ngập bùn, chế độ Mud được kích hoạt để tối ưu sức kéo của xe, giúp Mitsubishi Destinator "bò" qua khá dễ dàng dù chỉ là một mẫu xe dẫn động cầu trước.

Hẳn nhiên, kỹ năng lái của người điều khiển đóng vai trò quan trọng nhất, nhưng việc có đến 5 chế độ lái vẫn được xem là điểm cộng, giúp Mitsubishi Destinator có khả năng chinh phục nhiều địa hình khác nhau.

Di chuyển trên đường ở chế độ Tarmac, vô lăng Mitsubishi Destinator được siết chặt, chân ga nhạy hơn. Chỉ cần một cú nhấn vào bàn đạp, động cơ 1.5L tăng áp gầm nhẹ, đẩy chiếc SUV cỡ C lao nhanh về trước.

Mitsubishi Destinator phù hợp cho nhu cầu sử dụng trong đô thị. Ảnh: Phúc Hậu.

Chuyển sang chế độ Normal để di chuyển trong đường đô thị, Mitsubishi Destinator cho cảm giác lái nhẹ nhàng nhờ vô lăng đã được thả lỏng hơn.

Khả năng vận hành êm ái và cách âm tương đối tốt tạo thành một mẫu SUV cỡ C phù hợp cho nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Trong khi đó, khối động cơ 1.5L tăng áp kết hợp 5 chế độ lái khác nhau cho phép người cầm lái Mitsubishi Destinator khai thác tối đa hiệu năng của xe, hay chinh phục những hành trình dài hoặc địa hình khó.

Hàng ghế thứ ba rộng hay chật?

Với Mitsubishi Destinator, hàng ghế thứ ba vẫn có thể phục vụ 2 người lớn, nâng tổng số lượng người di chuyển cùng mẫu SUV cỡ C lên thành 7 - đặc điểm hiếm gặp trong phân khúc.

Như đã nói, nếu muốn sử dụng hàng ghế 3, chắc chắn hàng ghế 2 phải được đẩy lên nấc cao hơn, tăng thêm khoảng 10 cm cho không gian để chân ở hàng ghế cuối.

Hàng ghế thứ ba của Mitsubishi Destinator gần như không thể ngồi nếu không đẩy hàng ghế 2 về phía trước một nấc. Ảnh: Phúc Hậu.

Khi đẩy hoàn toàn hàng ghế thứ hai về sau, hành khách ngồi ở hàng ghế thứ ba của Mitsubishi Destinator gần như không còn khoảng trống từ đầu gối đến lưng ghế trước. Đây có lẽ là điều Mitsubishi đã tính toán trước khi thiết kế hàng ghế 2 và 3.

Khi hàng ghế thứ hai được đẩy hết cỡ về phía trước, người có chiều cao tầm 1,8 m có thể ngồi vừa khít ở hàng ghế thứ ba, còn một chút không gian để chân dư thừa, phải gập gối khá nhiều, tư thế ngồi không thoải mái nếu di chuyển đường dài.

Với đặc điểm như đã nêu ở trên, Mitsubishi Destinator nên được sử dụng để chở tối đa 7 người trên các hành trình di chuyển ngắn trong đô thị, hoặc khi thật sự cần thiết.

Dù Mitsubishi Destinator vẫn là một mẫu SUV cỡ C với trang bị, động cơ phù hợp cho các chuyến đi xa, "tân binh" này khó có thể coi là mẫu xe 7 chỗ thực thụ.

Tính linh hoạt là ưu điểm hàng đầu khi hàng ghế thứ ba của Destinator có thể gập phẳng hoàn toàn để nâng dung tích chứa đồ, phục vụ đa dạng nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Khi tận dụng toàn bộ 3 hàng ghế, không gian chở đồ phía đuôi xe của Mitsubishi Destinator trở nên khá hạn chế hơn đáng kể.

Hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng linh hoạt để gia tăng không gian chở hàng. Ảnh: Phúc Hậu.

Hãng xe Nhật Bản không công bố chính xác dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn nhưng theo quan sát thực tế, khu vực này sẽ không thể chứa hết hành lý cho 7 người trên xe nếu hàng ghế cuối có người ngồi.

Do vậy, Mitsubishi Destinator có 7 vị trí ngồi nhưng sẽ phục vụ tốt nhất cho nhóm 5 người, bao gồm tài xế, đồng thời ưu tiên không gian phía sau để xếp hành lý.

Nhìn chung, Mitsubishi Destinator là một mẫu SUV 5+2 với tính thực dụng cao, có thể linh hoạt chuyển đổi giữa nhu cầu chở người với hàng hóa, từ sử dụng trong đô thị cho đến cả những chuyến hành trình dài.

Khoảng không gian giữa 2 trục xe khá rộng rãi, thiết kế ngoại thất hiện đại, loạt tính năng trợ lái nâng cao hay việc được trang bị đến 5 chế độ lái là những điểm đáng chú ý của Mitsubishi Destinator.

Với giá bán 780-855 triệu đồng, Mitsubishi Destinator sẽ cạnh tranh cùng nhóm SUV cỡ C tại Việt Nam, gồm những đại diện tiêu biểu như Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng), Ford Territory (762-896 triệu đồng), Hyundai Tucson (769-989 triệu đồng), Kia Sportage (từ 819 triệu đồng), Honda CR-V (1,029- 1,259 tỷ đồng ) hay VinFast VF 7 (789-969 triệu đồng).

Trong số này, Mitsubishi Destinator tỏ ra "đáng tiền" hơn vài mẫu xe 5 chỗ cùng phân khúc nhờ hàng ghế thứ ba có thể linh hoạt phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Tuy nhiên nếu phải đặt cạnh các mẫu SUV 7 chỗ thực thụ như Ford Everest và Hyundai Santa Fe, hoặc loạt MPV cỡ trung trên thị trường gồm Toyota Innova Cross hay Hyundai Custin, "tân binh" phân khúc SUV cỡ C tỏ ra không thật sự vượt trội.