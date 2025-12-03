Hyundai Santa Fe có thêm bản Hybrid, giá gần 1,37 tỷ đồng

Phiên bản hybrid của Hyundai Santa Fe chỉ đắt hơn 4 triệu đồng so với phiên bản Calligraphy Turbo đã ra mắt trước đó.

TC Motor vừa chính thức ra mắt Hyundai Santa Fe Hybrid tại thị trường Việt Nam. Xe có giá 1,369 tỷ đồng , tức đắt hơn 4 triệu đồng so với phiên bản Calligraphy Turbo.

So với các phiên bản đã ra mắt trước đó, Hyundai Santa Fe Hybrid khác biệt ở công nghệ TMED, hay Transmission Mounted Electric Device - tức hộp số tự động 6 cấp được tối ưu hóa cho xe hybrid.

Kết hợp với hộp số này là hệ dẫn động 4 bánh HTRAC cùng hệ truyền động Turbo-Hybrid, bao gồm động cơ xăng SmartStream 1.6L Turbo ứng dụng công nghệ van biến thiên liên tục (CVVD).

Động cơ xăng này sản sinh công suất tối đa 180 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 265 Nm tại 1.500-4.500 vòng/phút.

Hoàn thiện hệ truyền động của Hyundai Santa Fe Hybrid là motor điện cùng khối pin Li-ion Polymer dung lượng 1,49 kWh. Motor điện cung cấp công suất gần 60 mã lực, bổ trợ trực tiếp sức mạnh cho động cơ xăng.

Nhờ đó, Hyundai Santa Fe Hybrid sở hữu công suất đầu ra tối đa 235 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 367 Nm tại 1.000-4.100 vòng/phút.

TC Motor cho biết mức tiêu thụ nhiên liệu của Hyundai Santa Fe Hybrid ở điều kiện vận hành ngoài đô thị là 5,94 lít/100 km. Trong điều kiện vận hành hỗn hợp, thông số này của xe ở mức 6,37 lít/100 km.

Ngoại hình Hyundai Santa Fe Hybrid không có quá nhiều khác biệt so với các phiên bản hiện có.

Phiên bản lai xăng-điện của mẫu SUV cỡ D vẫn sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.830 x 1.900 x 1.770 mm, chiều dài cơ sở 2.815 mm, đi kèm ngôn ngữ thiết kế boxy.

Tại phần đầu xe vẫn là cụm đèn chiếu sáng thích ứng (HBA-LED) và dải đèn ban ngày tạo hình chữ H đặc trưng thương hiệu Hyundai.

Mặt ca-lăng được trang bị công nghệ AAF (Active Air Flap) đóng/mở tự động khe hút gió, giúp tối ưu hóa khí động học và giảm hệ số cản gió từ 0,33 Cd xuống còn 0,298 Cd.

Bên trong khoang lái, Hyundai Santa Fe Hybrid vẫn sở hữu cụm màn hình cong gồm 2 màn hình 12,3 inch nối liền. Cần số điện tử dạng xoay tích hợp sau vô lăng.

Mẫu SUV cỡ D được trang bị loạt tính năng an toàn tiêu chuẩn cùng với gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense thế hệ 2.

Sự xuất hiện của phiên bản hybrid giúp Hyundai Santa Fe nâng tổng số phiên bản đang bán tại Việt Nam lên thành 6.

Khoảng giá 1,069- 1,369 tỷ đồng hiện tại vẫn đặt Hyundai Santa Fe vào cuộc cạnh tranh doanh số cùng loạt SUV cỡ D tại Việt Nam, gồm Ford Everest (1,099- 1,545 tỷ đồng ), Mazda CX-8 (từ 949 triệu đến 1,149 tỷ đồng ), Isuzu mu-X (từ 928 triệu đến 1,269 tỷ đồng ), Toyota Fortuner (1,055- 1,395 tỷ đồng ), Kia Sorento (từ 939 triệu đồng) hay Skoda Kodiaq (1,45- 1,48 tỷ đồng ).

Riêng phiên bản hybrid của Hyundai Santa Fe sẽ cạnh tranh trực tiếp Kia Sorento HEV, hiện được bán với giá 1,149- 1,247 tỷ đồng .