Audi Q5 thế hệ mới xuất hiện tại Việt Nam

Cùng lúc với sự kiện ra mắt Audi A6 hoàn toàn mới, thương hiệu ôtô hạng sang của Đức cũng giới thiệu Audi Q5 - mẫu SUV trang bị hệ truyền động hybrid nhẹ (MHEV).
Các kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt 4.663 x 1.893 x 1.659 mm.
Audi Q5 có sự thay đổi lớn phía đầu xe, nơi xuất hiện lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng nhiều đường nét mềm mại hơn.
Cận cảnh cụm đèn chiếu sáng chính dạng LED Matrix của Audi Q5.
Phiên bản này dùng mâm 5 chấu kép đường kính 20 inch. Audi Q5 được trang bị phanh đĩa với kẹp phanh màu đỏ.
Đuôi xe Audi Q5 có cụm đèn hậu OLED kỹ thuật số 2.0, khuếch tán gió trên cản sau.
Khoang hành lý khá rộng rãi của Audi Q5.
Hình ảnh bên trong khoang cabin của Audi Q5.
Điểm nhấn trong nội thất mẫu SUV hạng sang là cụm 2 màn hình cong, gồm màn hình kỹ thuật số 11,9 inch sau vô lăng nối liền màn hình cảm ứng trung tâm MMI 14,5 inch.
Một màn hình bên ghế phụ kích thước 10,9 inch cũng được trang bị trên Audi Q5.
Bệ trung tâm với cần số điện tử, phanh tay điện tử, các cổng sạc thiết bị di động và khay đựng cốc.
Bộ ghế ngồi trên Audi Q5 được bọc chất liệu làm từ các thành phần thân thiện với môi trường như Kaskade hay Dinamica.
Ở châu Âu, Audi Q5 được ra mắt với 3 tùy chọn, gồm động cơ xăng 2.0 TFSI (204 mã lực, 340 Nm), động cơ dầu 2.0 TDI (204 mã lực, 400 Nm) và động cơ xăng V6 3.0 TFSI trên bản SQ5 (367 mã lực, 550 Nm).
Các tùy chọn động cơ này đi kèm bộ pin LFP dung lượng 1,7 kWh, kết hợp máy phát PTG sản sinh công suất tối đa 24 mã lực và mô-men xoắn cực đại 230 Nm.
Chưa rõ thông số kỹ thuật chính thức của Audi Q5 tại Việt Nam. Giá bán của xe cũng chưa được tiết lộ.
Tại châu Âu, Audi Q5 bản tiêu chuẩn có giá từ 52.300 EUR (khoảng 57.800 USD). Phiên bản thể thao SQ5 có giá từ 82.900 EUR (khoảng 91.600 USD). Các đối thủ của Audi Q5 gồm Mercedes-Benz GLC và BMW X3.
