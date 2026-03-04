Siêu xe McLaren Project: Endurance có giá hơn 3,5 triệu USD

|
Sau chiến thắng duy nhất tại chặng đua 24 Hours of Le Mans vào năm 1995, McLaren đã quyết định quay trở lại thể thức sức bền WEC kể từ mùa giải 2027 tại phân hạng Hypercar.
|
Được kỳ vọng tiếp nối chiến tích của chiếc F1 GTR là siêu xe McLaren Project: Endurance. Đặc biệt hơn, thương hiệu sản xuất song song 2 phiên bản: 1 dành cho giải đua chuyên nghiệp và 1 dành cho các khách hàng VIP của McLaren.
|
Trong lần ra mắt thị trường châu Á - Thái Bình Dương, siêu xe McLaren Project: Endurance sở hữu phối màu trắng/đỏ cam quen thuộc của những chiếc xe đua F1.
|
Phối màu truyền thống này và số đeo 7 gợi nhớ đến chiếc McLaren MP4/2 mà tay đua Alain Prost cầm lái trong mùa giải 1984, khi đó ông chỉ đứng sau người đồng đội Niki Lauda, vốn xếp vị trí thứ nhất, với khoảng cách 0,5 điểm.
|
Con số '748495' là 3 mùa giải McLaren giành được "Triple Crown": Indianapolis 500 vào năm 1974, mùa giải F1 năm 1984 và 24 Hours of Le Mans vào năm 1995.
|
Sau khi bổ sung quy chế mới khi thay thế phân hạng GTE bằng LMGT3, McLaren mới bắt đầu tranh tài trở lại tại giải 24 Hours of Le Mans kể từ năm 2024 cùng chiếc 720S GT3 Evo. Đội đua này sẽ trở lại phân khúc LMDh kể từ năm 2027.
|
Phiên bản đua của McLaren Project: Endurance được trang bị động cơ V6 twin-turbo 2.9L với công nghệ hybrid. Tuy nhiên, quy chế Cân bằng Hiệu năng (BoP) khiến công suất của siêu xe này giới hạn ở 670 mã lực.
|
Trong khi đó, phiên bản dành cho khách hàng không bị giới hạn bởi những quy tắc BoP, giúp công suất đạt mức 730 mã lực. Đồng thời, xe cũng không được trang bị công nghệ hybrid, giúp tối ưu khối lượng và mang đến cảm giác lái "thuần chất".
|
Hệ thống kiểm soát lực kéo, phanh và hệ truyền động được thiết kế phù hợp cho người lái không chuyên. Theo một số nguồn tin, McLaren chỉ sản xuất giới hạn khoảng 35 chiếc và dành riêng cho những khách hàng được lựa chọn kỹ lưỡng.
|
Theo thông tin từ ông Neil Underwood, Giám đốc chương trình HyperTrack của McLaren, nhiều khách hàng Australia đã nằm trong danh sách đặt hàng với giá trị mỗi chiếc xe hơn 5 triệu AUD (khoảng 3,51 triệu USD).
|
Tuy nhiên trong 2 năm đầu sở hữu, McLaren sẽ chịu trách nhiệm lưu trữ và bảo quản siêu xe này. Vào tháng 12/2025, chiếc McLaren Project: Endurance đầu tiên đã được đấu giá thành công với số tiền 7,6 triệu USD.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.