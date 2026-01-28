Bảo dưỡng siêu phẩm triệu USD McLaren F1 GTR phức tạp như thế nào?

Dù đã hơn 30 năm tuổi, siêu phẩm McLaren F1 GTR vẫn có thể vận hành trơn tru nhờ quy trình bảo dưỡng và bảo trì nghiêm ngặt, đi kèm chi phí đắt đỏ.

McLaren F1 đến nay vẫn được xem là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của ngành công nghiệp ôtô thế giới. Đây là siêu xe đường phố được phát triển hoàn toàn theo triết lý của huyền thoại Gordon Murray, với mục tiêu ban đầu rất rõ ràng: tạo ra cỗ máy mang lại trải nghiệm lái thuần khiết nhất cho người cầm vô lăng.

McLaren F1 GTR mang ý nghĩa biểu tượng cho tinh thần kỹ thuật thuần khiết và tham vọng chinh phục đỉnh cao của McLaren, khi một chiếc siêu xe đường phố được biến thành huyền thoại đua xe với chiến thắng lịch sử tại Le Mans.

Năm 1996, BMW Motorsport mua lại 3 chiếc McLaren F1 GTR, gồm các khung gầm 16R, 17R và 18R, để tham gia các giải đua tại châu Âu cùng đội Team Bigazzi. Trong đó, chiếc xe mang khung gầm 17R đã cán đích ở vị trí thứ 8 tại Le Mans với bộ ba tay đua Danny Sullivan, Johnny Cecotto và Nelson Piquet.

Ngày nay, chiếc xe này đã "nghỉ hưu" và trở thành một phần trong bộ sưu tập BMW USA Classic. Nó thường xuất hiện dưới dạng trưng bày tĩnh tại những sự kiện danh giá như Amelia Island hay Pebble Beach. Tuy nhiên, mỗi năm chiếc F1 GTR này vẫn được đưa ra vận hành vài lần, chủ yếu tại các sự kiện trình diễn, đôi khi là đua thực thụ, như lần xuất hiện tại Monterey vài năm trước. Với những ai yêu xe, được chứng kiến McLaren F1 GTR lăn bánh ngoài đời thực là một trải nghiệm hiếm có và đáng giá.

Quy trình bảo dưỡng nghiêm ngặt của McLaren F1 GTR

Để tìm hiểu sâu hơn về quá trình chăm sóc một chiếc siêu xe trị giá hàng triệu USD, tạp chí Roundel đã có buổi phỏng vấn với ông Tom Plucinsky, Giám đốc bộ phận bảo tồn lịch sử và xe cổ BMW Group Classic tại Mỹ.

Chịu trách nhiệm bảo dưỡng và duy tu siêu phẩm McLaren F1 GTR mang số đeo 39 này là bộ phận bảo tồn lịch sử và xe cổ BMW Group Classic tại Mỹ.

Về việc chăm sóc và duy trì tình trạng vận hành của McLaren F1 GTR, ông Plucinsky cho biết công việc này không khó hơn nhiều so với các mẫu xe đua hiện đại. Cứ khoảng 10 năm, chiếc xe sẽ trải qua một đợt đại tu lớn, được thực hiện tại RLL hoặc xưởng BMW of North America, nơi có đội ngũ am hiểu sâu về F1 GTR. Thậm chí, kính chắn gió của xe từng được thay ngay tại xưởng BMW of North America.

Về phụ tùng, McLaren Philadelphia là trung tâm dịch vụ và cung cấp linh kiện chính thức cho dòng McLaren F1, trong khi chiếc xe này cũng từng quay lại trụ sở McLaren tại Woking (Anh Quốc) để bảo dưỡng và lắp thêm ghế hành khách.

Trái tim của McLaren F1 GTR chính là động cơ V12 dung tích 6.1L do BMW sản xuất được tinh chỉnh lại cho phiên bản đua, sở hữu sức mạnh 600 mã lực.

Trong đợt đại tu gần đây nhất, chiếc xe được tháo rời hoàn toàn, làm sạch, kiểm tra bằng phương pháp từ tính, tái anod hóa, thay thế linh kiện rồi lắp ráp lại. Túi nhiên liệu được thay mới, hộp số được tháo ra để đánh bóng và tái cấu trúc bánh răng, bộ ly hợp nhiều lớp được sắp xếp lại. Động cơ cũng được tháo rời để kiểm tra tổng thể, đồng thời thay thế dây đai và nhiều chi tiết khác.

Khi được hỏi liệu có thời điểm nào chiếc xe buộc phải trở thành vật trưng bày tĩnh vì giá trị và chi phí bảo hiểm quá cao hay không, ông Plucinsky bày tỏ hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Hiện tại, chiếc xe chỉ được vận hành 1 đến 2 lần mỗi năm để duy trì trạng thái hoàn hảo.

Những nỗi lo khi sở hữu siêu xe triệu USD McLaren F1 GTR

Đây là một trong số rất ít chiếc McLaren F1 GTR còn thuộc sở hữu của chủ đầu tiên và chưa từng được phục chế toàn diện kể từ khi được tinh chỉnh sau giải đua Le Mans 1996. Vấn đề giá trị và bảo hiểm luôn tồn tại dù xe có chạy hay không. Va chạm có thể sửa được, dù rất tốn kém nhưng vẫn thấp hơn giá trị chiếc xe. Nguy hiểm nhất vẫn là hỏa hoạn, kịch bản tồi tệ nhất với bất kỳ chiếc xe sưu tầm nào.

Đây là một trong số rất ít McLaren F1 GTR còn thuộc sở hữu của chủ đầu tiên và chưa từng được phục chế toàn diện kể từ khi được tinh chỉnh sau giải đua Le Mans 1996.

Một trong những chi tiết "bình thường" nhưng tốn kém nhất mà BMW từng phải thay thế lại đến từ… cần số. Núm cần số màu đen đơn giản của xe từng bị lấy trộm tại một buổi trưng bày. Bên trong núm này có một đối trọng di động, hoạt động giống cơ chế búa trượt.

Chi phí thay thế vào thời điểm đó là 750 Euro và đó đã là câu chuyện cách đây 10 năm. Riêng chi phí thay hệ thống phanh đã tiêu tốn khoảng 50.000 USD tiền phụ tùng.

Để chiếc McLaren F1 GTR có thể thực sự lăn bánh và tỏa sáng, người thợ không chỉ cần kiến thức và kinh nghiệm, mà còn đòi hỏi một niềm đam mê không giới hạn dành cho những cỗ máy tốc độ biểu tượng này.

Tất cả những con số và câu chuyện trên cho thấy: sở hữu và vận hành một huyền thoại như McLaren F1 GTR không chỉ là vinh dự, mà còn là áp lực khổng lồ. Nhưng chính những nỗ lực đó đã giúp một trong những biểu tượng vĩ đại nhất của lịch sử ôtô tiếp tục sống, không chỉ nằm im trong bảo tàng.