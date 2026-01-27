Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Urban Cruiser Ebella - mẫu xe điện Toyota đầu tiên tại Ấn Độ

  • Thứ ba, 27/1/2026 07:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Toyota Urban Cruiser Ebella chia sẻ nhiều thiết kế và công nghệ với Maruti Suzuki e Vitara, đồng thời cạnh tranh trực tiếp với VinFast VF 6 tại Ấn Độ.

Toyota Ấn Độ đã chính thức ra mắt mẫu SUV hạng B thuần điện Urban Cruiser Ebella. Chiếc xe là dòng sản phẩm thuần điện đầu tiên của thương hiệu này tại thị trường Ấn Độ.
So với người "anh em" Maruti Suzuki e Vitara, Toyota Urban Cruiser Ebella sở hữu thiết kế hầm hố hơn với cụm đèn định vị LED móc câu từ Urban Cruiser tại thị trường châu Âu.
Xe có kích thước 4.285 x 1.800 x 1.640 mm, trục cơ sở 2.700 mm. Khách hàng có thể lựa chọn giữa 5 màu sơn đơn sắc và 4 tùy chọn với nóc sơn đen.
Tuy nhiên, xe lại tiếp tục sử dụng thiết kế mâm khí động học 18 inch tương đồng với Maruti Suzuki e Vitara. Tay nắm cửa sau được tích hợp tại cột C, trong khi cụm đèn hậu được thiết kế đặc trưng theo phong cách của Toyota.
Nội thất của Toyota Urban Cruiser Ebella cũng có thiết kế tương tự như mẫu xe đến từ liên doanh Maruti Suzuki, bao gồm bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 10.1 inch và màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 10.25 inch. Ghế ngồi được bọc nỉ, trong khi bản cao cấp nhất sử dụng da tổng hợp.
Mẫu xe điện này được phân phối với 3 phiên bản là E1, E2 và E3. Toyota Urban Cruiser Ebella E1 được trang bị động cơ điện công suất 144 mã lực và mô-men xoắn 189 Nm, kết hợp bộ pin điện LFP dung lượng 49 kWh.
Trong khi đó, phiên bản E2 và E3 có công suất lên đến 174 mã lực và mô-men xoắn 189 Nm. Cả hai đều được trang bị bộ pin điện LFP dung lượng 61 kWh, cho ra quãng đường di chuyển tối đa 543 km, hơn phiên bản E1 khoảng 103 km.
Cả 3 phiên bản đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Khối lượng của biến thể Toyota Urban Cruiser Ebella E1, E2 và E3 lần lượt là 1.725 kg, 1.785 kg và 1.815 kg.
Xe cũng được trang bị nhiều công nghệ như hệ thống 7 túi khí, camera 360, cửa sổ trời Panorama, kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây, hệ thống loa JBL...
Toyota Urban Cruiser Ebella được phân phối tại Ấn Độ với 3 phiên bản cùng mức giá từ 20.800 USD đến 26.200 USD. Mẫu EV này sẽ cạnh tranh trực tiếp với Maruti Suzuki e Vitara, Tata Curvv EV, MG ZS EV, Hyundai Creta Electric, Mahindra BE 6 và VinFast VF 6.

