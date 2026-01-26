Mazda đang điều chỉnh chiến lược xe điện toàn cầu, đặt trọng tâm lớn hơn vào các mẫu xe điện sản xuất tại Trung Quốc khi đà chuyển dịch sang xe điện tại Mỹ và châu Âu chậm lại.

Mazda nâng vai trò xe điện sản xuất tại Trung Quốc

Theo đó, hãng xe Nhật Bản sẽ trì hoãn việc khởi động sản xuất tại Nhật Bản đối với mẫu EV toàn cầu đầu tiên do Mazda tự phát triển trên nền tảng riêng. Thời điểm sản xuất và bán ra, vốn được lên kế hoạch bắt đầu từ năm tới, nay được lùi sang năm 2029.

CX-6e vừa chính thức ra mắt tại thị trường châu Âu. Trên thực tế, đây là biến thể của mẫu xe điện MAZDA EZ-60 tại thị trường nội địa Trung Quốc, vốn được phát triển từ nền tảng Deepal S07.

Mazda cho biết tại các thị trường chủ lực như Mỹ và châu Âu, chính phủ đang xem xét lại nhiều chính sách khuyến khích xe điện, qua đó tạo thêm thời gian cho hãng trong việc triển khai các dòng EV do chính mình phát triển.

Tại Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã loại bỏ ưu đãi thuế cho người mua xe điện và nới lỏng đáng kể các quy định về mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe động cơ đốt trong. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) cũng đang rút lại lệnh cấm bán xe sử dụng động cơ đốt trong, vốn dự kiến có hiệu lực từ năm 2035.

Chiến lược mới của thương hiệu đến từ Nhật Bản là sẽ "nâng cấp" ngoại thất, nội thất và các tính năng theo phong cách Mazda trên các dòng sản phẩm xe điện đến từ Trung Quốc.

Triển vọng thị trường EV tại các khu vực này cũng đã được điều chỉnh giảm. Theo ước tính của công ty nghiên cứu GlobalData (Anh) công bố cuối năm ngoái, xe điện sẽ chỉ chiếm 35% doanh số ôtô mới tại Mỹ vào năm 2035, giảm 14% so với dự báo năm 2024. Tại 31 nền kinh tế lớn ở châu Âu, tỷ lệ này cũng bị hạ 18%, xuống còn 80%.

Trước đó, Mazda dự kiến kết hợp song song hai hướng: các mẫu EV do hãng tự phát triển và các mẫu xe sản xuất cùng đối tác Trung Quốc Changan Automobile để đáp ứng nhu cầu tại từng thị trường. Hãng cũng để ngỏ khả năng điều chỉnh kế hoạch, nhấn mạnh thời điểm ra mắt EV "sẽ được phản ứng linh hoạt theo diễn biến thị trường".

Trước đó, hãng cũng đã ra mắt chiếc Mazda 6e tại châu Âu. Tương tự như CX-6e, mẫu sedan thuần điện hạng D này chính là MAZDA EZ-6 tại Trung Quốc, vốn phát triển từ dòng Deepal L07.

Trong bối cảnh đó, Mazda sẽ mở rộng xuất khẩu các mẫu EV do Changan Mazda, liên doanh giữa hãng xe Nhật Bản và Changan, sản xuất tại nhà máy Nam Kinh (Trung Quốc). Mẫu sedan Mazda 6e, phiên bản được tinh chỉnh một phần, đã được bán tại châu Âu từ tháng 9/2025.

Vào đầu năm 2026, Mazda đã giới thiệu thêm phiên bản SUV của mẫu xe này tại châu Âu với tên gọi CX-6e. Mazda 6e cũng sẽ ra mắt tại Thái Lan và Australia, trong khi CX-6e dự kiến được bán tại Australia và New Zealand.

"Hồn Trung Quốc, da Mazda" có tạo được lợi thế?

Dù chính sách có nhiều thay đổi, thị trường châu Âu vẫn đang dịch chuyển dần sang xe điện. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA), doanh số EV tại 31 nền kinh tế lớn của EU đã tăng 27% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11/2025 so với cùng kỳ năm trước. Một danh mục sản phẩm EV mạnh đang trở thành yếu tố ngày càng quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng doanh số tại khu vực này.

Chiến lược mới sẽ giúp thương hiệu này tiến sâu vào các thị trường phương Tây, nơi gu thẩm mỹ khác biệt so với Trung Quốc. Đặc biệt hơn, ưu thế về chi phí sản xuất sẽ giúp các mẫu xe mới có giá cạnh tranh hơn các đối thủ truyền thống.

Với sự xuất hiện của nhiều mẫu xe có giá dễ tiếp cận khoảng 30.000 Euro (hơn 35.000 USD ), doanh số xe điện tại châu Âu đã tăng trưởng hai chữ số liên tiếp trong 11 tháng tính đến tháng 11/2025. EV hiện chiếm 19% tổng doanh số xe mới, tăng từ mức 15% của cả năm 2024.

Châu Âu hiện là thị trường lớn thứ hai của Mazda, chỉ sau Mỹ. Nhờ sự đóng góp của Mazda 6e, doanh số của hãng tại châu Âu đã tăng trở lại trong tháng 11/2025, lần đầu tiên sau 8 tháng sụt giảm liên tiếp.

Dù châu Âu đã áp thêm thuế đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc, các mẫu xe thuần điện của Mazda vẫn được đánh giá là có lợi thế đáng kể về chi phí, giúp thương hiệu duy trì sức cạnh tranh trên thị trường.

Một yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá xe điện là chi phí pin. Changan Mazda duy trì mức giá cạnh tranh nhờ sử dụng pin lithium iron phosphate (LFP) sản xuất trong nước, loại pin có chi phí thấp hơn so với các công nghệ khác. Dù EU đã áp thêm thuế đối với EV sản xuất tại Trung Quốc, các mẫu xe này vẫn được đánh giá là có lợi thế đáng kể về chi phí, giúp Mazda duy trì sức cạnh tranh trên thị trường.