Geely đặt mục tiêu doanh số 6,5 triệu xe vào năm 2030

Geely đặt tham vọng lớn khi công bố mục tiêu đạt doanh số 6,5 triệu xe vào năm 2030, hướng tới vị trí trong top 5 nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới, dựa trên chiến lược toàn cầu hóa và đẩy mạnh xe năng lượng mới.

Tập đoàn Geely Holding Group cho biết hãng đặt mục tiêu đạt doanh số toàn cầu hơn 6,5 triệu xe vào năm 2030, qua đó vươn lên nhóm 5 nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt với các đối thủ quốc tế lâu đời.

Theo thông báo của Geely, tập đoàn này kỳ vọng khoảng một phần ba tổng doanh số vào cuối thập kỷ sẽ đến từ các thị trường nước ngoài. Cùng thời điểm đó, doanh thu hàng năm của Geely được dự báo vượt mốc 1.000 tỷ NDT (tương đương 143,62 tỷ USD ).

Nếu đạt được mục tiêu đề ra, Geely - chủ sở hữu của Volvo Cars - sẽ đứng ngang hàng với các "ông lớn" toàn cầu hiện nay như Hyundai hay Stellantis. Tập đoàn này cho biết tổng doanh số của toàn bộ các thương hiệu, bao gồm Geely Auto, Zeekr và Volvo, dự kiến sẽ vượt 4 triệu xe mỗi năm vào năm 2025, qua đó xếp thứ 7 toàn cầu về sản lượng.

Geely, hãng xe đã vượt Volkswagen để trở thành nhà sản xuất ôtô bán chạy nhất tại Trung Quốc trong năm ngoái, là một phần của làn sóng các hãng xe Trung Quốc đang đặt ra những mục tiêu toàn cầu đầy tham vọng. Trọng tâm mở rộng được nhắm tới các thị trường tăng trưởng nhanh như Đông Nam Á và Mỹ Latin.

Cuộc đua cạnh tranh này cũng chứng kiến sự góp mặt của các tân binh trong ngành. Leapmotor, thương hiệu mới chỉ khoảng 10 năm tuổi, từng tuyên bố vào tháng 12/2025 rằng hãng đặt mục tiêu lọt top 10 nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới trong vòng 10 năm tới, với doanh số hàng năm đạt 4 triệu xe.

Trong chiến lược mở rộng dài hạn, Geely cho biết hãng sẽ phát triển các kiến trúc xe năng lượng mới (NEV).

Trong chiến lược mở rộng dài hạn, Geely cho biết hãng sẽ phát triển các kiến trúc xe năng lượng mới (NEV) bao phủ từ phân khúc A đến E, nhằm rút ngắn chu kỳ nghiên cứu - phát triển và giảm hơn 30% chi phí sản xuất trung bình cho mỗi mẫu xe.

Bên cạnh đó, Geely cũng đẩy mạnh hợp tác với các nhà sản xuất ôtô quốc tế, trong đó có Renault Group, để đồng phát triển và sản xuất xe phục vụ các thị trường nước ngoài, tận dụng các nền tảng công nghệ do tập đoàn này phát triển.