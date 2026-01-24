Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Geely đặt mục tiêu doanh số 6,5 triệu xe vào năm 2030

  • Thứ bảy, 24/1/2026 07:19 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Geely đặt tham vọng lớn khi công bố mục tiêu đạt doanh số 6,5 triệu xe vào năm 2030, hướng tới vị trí trong top 5 nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới, dựa trên chiến lược toàn cầu hóa và đẩy mạnh xe năng lượng mới.

Tập đoàn Geely Holding Group cho biết hãng đặt mục tiêu đạt doanh số toàn cầu hơn 6,5 triệu xe vào năm 2030, qua đó vươn lên nhóm 5 nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt với các đối thủ quốc tế lâu đời.

geely, volvo, trung quoc, hyundai, Stellantis anh 1

Tập đoàn Geely Holding Group cho biết hãng đặt mục tiêu đạt doanh số toàn cầu hơn 6,5 triệu xe vào năm 2030, qua đó vươn lên nhóm 5 nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới.

Theo thông báo của Geely, tập đoàn này kỳ vọng khoảng một phần ba tổng doanh số vào cuối thập kỷ sẽ đến từ các thị trường nước ngoài. Cùng thời điểm đó, doanh thu hàng năm của Geely được dự báo vượt mốc 1.000 tỷ NDT (tương đương 143,62 tỷ USD).

Nếu đạt được mục tiêu đề ra, Geely - chủ sở hữu của Volvo Cars - sẽ đứng ngang hàng với các "ông lớn" toàn cầu hiện nay như Hyundai hay Stellantis. Tập đoàn này cho biết tổng doanh số của toàn bộ các thương hiệu, bao gồm Geely Auto, Zeekr và Volvo, dự kiến sẽ vượt 4 triệu xe mỗi năm vào năm 2025, qua đó xếp thứ 7 toàn cầu về sản lượng.

geely, volvo, trung quoc, hyundai, Stellantis anh 2

Tập đoàn này cho biết tổng doanh số của toàn bộ các thương hiệu, bao gồm Geely Auto, Zeekr và Volvo, dự kiến sẽ vượt 4 triệu xe mỗi năm vào năm 2025, qua đó xếp thứ 7 toàn cầu về sản lượng.

Geely, hãng xe đã vượt Volkswagen để trở thành nhà sản xuất ôtô bán chạy nhất tại Trung Quốc trong năm ngoái, là một phần của làn sóng các hãng xe Trung Quốc đang đặt ra những mục tiêu toàn cầu đầy tham vọng. Trọng tâm mở rộng được nhắm tới các thị trường tăng trưởng nhanh như Đông Nam Á và Mỹ Latin.

Cuộc đua cạnh tranh này cũng chứng kiến sự góp mặt của các tân binh trong ngành. Leapmotor, thương hiệu mới chỉ khoảng 10 năm tuổi, từng tuyên bố vào tháng 12/2025 rằng hãng đặt mục tiêu lọt top 10 nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới trong vòng 10 năm tới, với doanh số hàng năm đạt 4 triệu xe.

geely, volvo, trung quoc, hyundai, Stellantis anh 3

Trong chiến lược mở rộng dài hạn, Geely cho biết hãng sẽ phát triển các kiến trúc xe năng lượng mới (NEV). Trọng tâm mở rộng được nhắm tới các thị trường tăng trưởng nhanh như Đông Nam Á và Mỹ Latin.

Trong chiến lược mở rộng dài hạn, Geely cho biết hãng sẽ phát triển các kiến trúc xe năng lượng mới (NEV) bao phủ từ phân khúc A đến E, nhằm rút ngắn chu kỳ nghiên cứu - phát triển và giảm hơn 30% chi phí sản xuất trung bình cho mỗi mẫu xe.

Bên cạnh đó, Geely cũng đẩy mạnh hợp tác với các nhà sản xuất ôtô quốc tế, trong đó có Renault Group, để đồng phát triển và sản xuất xe phục vụ các thị trường nước ngoài, tận dụng các nền tảng công nghệ do tập đoàn này phát triển.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Trung Quốc sắp 'định danh' pin xe điện

Trung Quốc chuẩn bị áp dụng "định danh" cho pin xe điện, nhằm kiểm soát toàn bộ vòng đời pin và đẩy mạnh tái chế an toàn trong bối cảnh lượng pin thải loại tăng nhanh.

48:2870 hôm qua

Quan chức Mỹ cảnh báo Canada về xe điện Trung Quốc

Các quan chức Mỹ cảnh báo Canada có thể "phải hối tiếc" khi mở cửa cho xe điện Trung Quốc, trong khi Tổng thống Trump khá cởi mở về khả năng các doanh nghiệp Trung Quốc mở nhà máy tại Mỹ.

11:49 18/1/2026

Lợi và hại khi Canada 'mở cửa' cho xe điện Trung Quốc?

Quyết định cho phép xe điện Trung Quốc vào Canada với thuế ưu đãi đang tạo ra những phản ứng trái chiều, khi người tiêu dùng có thể hưởng lợi về giá nhưng ngành ôtô trong nước lo ngại rủi ro thương mại, việc làm và an ninh.

14:51 17/1/2026

Việt Hà

Reuters

geely volvo trung quốc hyundai Stellantis geely volvo trung quốc hyundai Stellantis

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý