Trung Quốc sắp 'định danh' pin xe điện

Trung Quốc chuẩn bị áp dụng "định danh" cho pin xe điện, nhằm kiểm soát toàn bộ vòng đời pin và đẩy mạnh tái chế an toàn trong bối cảnh lượng pin thải loại tăng nhanh.

Trung Quốc sẽ gán một "định danh số" duy nhất cho mỗi cơ cấu pin trên các phương tiện năng lượng mới (NEV), nhằm tăng cường giám sát toàn bộ vòng đời và thúc đẩy hoạt động tái chế an toàn và hiệu quả.

Pin xe điện tại Trung Quốc sẽ được "định danh"

Thông tin này được cơ quan quản lý công nghiệp của nước này công bố. Động thái trên nằm trong khuôn khổ các quy định mới vừa được ban hành, hướng tới việc xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn hóa cho khâu xử lý pin đã qua sử dụng, trong bối cảnh Trung Quốc chuẩn bị đối mặt với làn sóng pin xe điện "nghỉ hưu" khổng lồ trong những năm tới.

Doanh số xe năng lượng mới tại Trung Quốc ngày càng tăng mạnh, kéo theo áp lực lớn trong công tác xử lý và tái chế pin điện - bộ phận vừa đóng vai trò then chốt, vừa là thách thức lớn nhất trên mỗi chiếc xe điện.

Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT), khối lượng pin xe điện thải loại tại nước này có thể vượt 1 triệu tấn mỗi năm vào năm 2030. Ông Vương Bằng, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Sử dụng tổng hợp thuộc MIIT, cho biết định danh số sẽ được liên kết với mã nhận dạng riêng của từng pin, cho phép theo dõi toàn bộ hành trình của pin, từ khâu sản xuất, lắp đặt trên xe, thay thế, xe hết vòng đời sử dụng, cho tới tái chế và tái sử dụng cuối cùng.

Biện pháp này được đưa vào văn bản có tên tạm dịch là Các biện pháp tạm thời về tái chế và sử dụng tổng hợp pin động lực NEV đã qua sử dụng, do MIIT phối hợp cùng 5 bộ, ngành khác ban hành gần đây. Bộ quy định mới cũng làm rõ trách nhiệm tái chế của các nhà sản xuất pin và các hãng ôtô.

Biện pháp thiết thực khi doanh số xe điện bùng nổ tại Trung Quốc

Khi doanh số NEV tại Trung Quốc tăng mạnh, số lượng pin thải loại đang gia tăng nhanh chóng. Việc xử lý không đúng cách có thể gây ra rủi ro lớn về môi trường và an toàn. Hơn thế nữa, việc tái chế đúng quy trình lại cho phép thu hồi nhiều tài nguyên quý giá như lithium, cobalt và nickel.

Ông Vương kêu gọi người tiêu dùng bảo đảm rằng xe hết vòng đời sử dụng và pin đi kèm phải được chuyển giao cho các đơn vị tái chế được cấp phép và cảnh báo không nên sử dụng các kênh xử lý phi chính thức, vốn tiềm ẩn nguy cơ đối với an toàn cộng đồng và môi trường.

Trung Quốc đã đạt được những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực này. Riêng trong năm 2025, hơn 400.000 tấn pin NEV đã qua sử dụng đã được tái chế và sử dụng tổng hợp trên cả nước, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều doanh nghiệp hàng đầu đã đạt được tỷ lệ thu hồi các kim loại quan trọng ở mức tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế.