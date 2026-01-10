Doanh số ôtô Trung Quốc tăng chậm nhất trong vòng 3 năm do nhu cầu nội địa suy yếu, trong khi xuất khẩu tiếp tục bứt phá và trở thành điểm tựa cho các hãng xe.

Doanh số ôtô tại Trung Quốc trong năm 2025 ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong vòng 3 năm, trong bối cảnh thị trường nội địa suy yếu rõ rệt. Ngược lại, xuất khẩu xe sản xuất tại Trung Quốc lại vượt dự báo, khi các hãng xe đẩy mạnh mở rộng ra nước ngoài để bù đắp cho nhu cầu trong nước đang chững lại.

Doanh số ôtô Trung Quốc tăng chậm nhất 3 năm

Theo số liệu do Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA) công bố, doanh số ôtô trong tháng cuối cùng của năm 2025 đã giảm 14,5% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 2,28 triệu xe. Mức sụt giảm này trầm trọng hơn so với mức giảm 8,5% trong tháng 11 và là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 2/2024.

Tính chung cả năm, doanh số ôtô tại Trung Quốc vẫn tăng 3,9%, thấp hơn mức tăng 5,3% của năm 2024 và là mức tăng yếu nhất trong 3 năm trở lại đây.

Một dấu mốc đáng chú ý là xe thuần điện (BEV) và xe plug-in hybrid (PHEV) lần đầu tiên vượt doanh số xe xăng khi xét trên cả năm. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của nhóm xe năng lượng mới (NEV), cách Trung Quốc gọi chung BEV và PHEV, đã giảm mạnh, chỉ còn 17,6% trong năm 2025, so với mức 40,7% của năm 2024.

Nhu cầu nội địa suy yếu rõ rệt trong quý IV, khi nhiều thành phố và tỉnh thành cắt giảm hoặc tạm dừng các khoản trợ cấp đổi xe cũ do thiếu hụt ngân sách. Điều này khiến sự cạnh tranh vốn đã khốc liệt tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới càng trở nên gay gắt hơn.

Các hãng xe Trung Quốc hướng đến thị trường nước ngoài

Trong bối cảnh đó, nhiều hãng xe lớn như Changan, FAW, Li Auto và Nio không đạt được mục tiêu doanh số đề ra cho năm 2025. Ngay cả BYD, nhà sản xuất ôtô số một Trung Quốc, cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh số yếu nhất trong vòng năm năm, dù hãng này vừa đủ đạt mục tiêu đã điều chỉnh xuống còn 4,6 triệu xe.

Nhiều hãng xe Trung Quốc đã tìm cách "đẩy" số lượng xe chưa được tiêu thụ trong nước đến các thị trường nước ngoài như châu Á, châu Âu, châu Phi hay Nam Mỹ.

BYD là ví dụ tiêu biểu cho xu hướng dựa vào thị trường nước ngoài để bù đắp khó khăn trong nước. Doanh số của hãng ở thị trường quốc tế đã lập kỷ lục mới với hơn 1 triệu xe, qua đó vượt Tesla để trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới trong năm 2025 vừa qua.

Nhìn chung, xuất khẩu ôtô của Trung Quốc trong năm 2025 tăng 19,4%, đạt 5,79 triệu xe. Riêng xuất khẩu xe điện và PHEV tăng vọt 86,2%, lên 2,42 triệu xe, theo dữ liệu của CPCA.

Trong năm 2026, các nhà sản xuất xe tại Trung Quốc sẽ tiếp tục đối đầu với các thách thức mới như nhiều ưu đãi từ chính phủ bị cắt giảm, các tiêu chuẩn tiêu thụ năng lượng của xe điện khắt khe hơn...

Hiệp hội này từng dự báo tăng trưởng xuất khẩu ôtô năm 2025 sẽ hạ nhiệt xuống còn khoảng 10%, so với mức 25% của năm trước, và thậm chí dự đoán xuất khẩu xe điện sẽ không tăng trưởng. Thực tế cho thấy xuất khẩu vẫn đang trở thành trụ cột quan trọng giúp ngành ôtô Trung Quốc chống đỡ trước đà chững lại của thị trường trong nước.