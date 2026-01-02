Porsche thừa nhận 'đi sai hướng' tại Trung Quốc

Doanh số sụt giảm tại Trung Quốc buộc Porsche phải thừa nhận sai lầm chiến lược và xem xét lại cách tiếp cận thị trường ôtô lớn nhất thế giới.

Porsche đang đối mặt với cú sốc lớn tại Trung Quốc khi doanh số lao dốc mạnh và mạng lưới đại lý ghi nhận hoạt động sụt giảm nghiêm trọng. Cựu CEO Porsche Oliver Blume thẳng thắn thừa nhận hãng đã mắc sai lầm chiến lược tại quốc gia này.

Sai lầm trong chiến lược điện hóa của Porsche tại Trung Quốc

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung (Đức), ông Blume cho biết thị trường xe sang Trung Quốc đã "sụp đổ khoảng 80%", kéo theo việc Porsche không đạt các mục tiêu bán hàng và gây sức ép đáng kể lên kết quả tài chính. Trung Quốc vốn là một trong ba thị trường lớn nhất của Porsche, bên cạnh Mỹ và Đức.

Cựu CEO của Porsche, đồng thời cũng là CEO của Volkswagen Oliver Blume đã thẳng thắn thừa nhận sai lầm của thương hiệu này tại Trung Quốc, vốn khiến doanh số của thương hiệu xe sang đến từ Đức tụt giảm mạnh tại thị trường này.

Ông Blume nhìn nhận một chiến lược tăng trưởng quá tham vọng đã phản tác dụng khi nhu cầu thực tế không đạt kỳ vọng. Bên cạnh đó, danh mục sản phẩm của Porsche bị đánh giá là thiếu linh hoạt, đặc biệt ở lựa chọn hệ truyền động.

Trường hợp tiêu biểu là Porsche Macan thế hệ mới. Hãng đã quyết định chuyển Macan hoàn toàn sang nền tảng xe điện, loại bỏ các tùy chọn động cơ đốt trong và hybrid cho tương lai của mẫu xe này.

Việc chỉ phân phối Porsche Macan với phiên bản thuần điện là một sai lầm chiến lược nghiêm trọng của thương hiệu này tại Trung Quốc, nơi mà giới thượng lưu vẫn chuộng các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong hơn là EV.

Vị lãnh đạo 58 tuổi thừa nhận Porsche "đã sai" với quyết định nói trên, dù nhấn mạnh rằng ở thời điểm đưa ra lựa chọn chiến lược, dữ liệu cho thấy đó là hướng đi hợp lý.

Doanh số Porsche ảm đạm, nhiều đại lý đóng cửa tại Trung Quốc

Tình hình ảm đạm trên thị trường cũng được phản ánh trong báo cáo mới từ CarNewsChina, cho thấy nhiều đại lý Porsche tại Trung Quốc ghi nhận lượng khách và hoạt động sụt giảm rõ rệt.

Hàng loạt đại lý Porsche và Volkswagen ở Trung Quốc bất ngờ đóng cửa vào cuối tháng 12/2025. Tập đoàn Dong’an Holdings cho biết đã cho nhân viên "nghỉ phép" và sẽ giải quyết tiền cọc mua xe hay bảo dưỡng sau đó.

Lượng xe bàn giao được cho là đã giảm 26% so với cùng kỳ, xuống khoảng 32.200 chiếc trong 3 quý đầu năm 2025, giảm mạnh so với mức đỉnh khoảng 95.000 xe năm 2021.

Dong’an Holdings, đơn vị vận hành mạng lưới đại lý Porsche tại Trung Quốc, cho biết nhiều nhân viên tại các điểm kinh doanh chịu ảnh hưởng đã phải tạm nghỉ, chưa có thời hạn cụ thể để trở lại hoạt động bình thường.

Liệu Porsche có cải thiện được doanh số tại Trung Quốc với CEO mới?

Nhìn về phía trước, ông Blume bày tỏ sự tin tưởng rằng xe sử dụng động cơ đốt trong, tiêu biểu như dòng Porsche 911, vẫn sẽ có thị trường trong 10 đến 15 năm tới. Quan điểm này được củng cố qua các cuộc trao đổi với giới hoạch định chính sách tại Trung Quốc.

Volkswagen có khả năng lắp ráp các mẫu xe Porsche ngay tại các nhà máy liên doanh giữa Volkswagen và các đối tác Trung Quốc như FAW hay SAIC nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất.

Vị CEO người Đức cũng đề cập khả năng sản xuất một số mẫu Porsche tại các nhà máy của Volkswagen ở Trung Quốc. Ông cho biết phương án này chưa bị loại bỏ, song thừa nhận rủi ro là rất lớn. Hiện phần lớn xe Porsche vẫn được sản xuất tại các nhà máy của hãng ở Zuffenhausen và Leipzig (Đức), trong khi mẫu Cayenne được lắp ráp tại Slovakia.

Mặc dù rời vị trí Tổng giám đốc Porsche, ông Oliver Blume vẫn sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò đứng đầu Tập đoàn Volkswagen. Ông sẽ được kế nhiệm bởi Michael Leiters, cựu CEO McLaren, kể từ ngày 1/1/2026.

Khủng hoảng tại Trung Quốc không chỉ là bài học với Porsche mà còn được xem là lời cảnh báo rõ ràng cho các nhà sản xuất xe sang toàn cầu về rủi ro tăng trưởng nóng và những chuyển dịch quá nhanh sang xe điện trong bối cảnh nhu cầu thị trường biến động mạnh.