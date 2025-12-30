Nhu cầu pin lithium của Trung Quốc được dự báo lao dốc đầu năm 2026

Nhu cầu pin lithium của Trung Quốc được dự báo giảm mạnh đầu năm 2026 do doanh số xe điện hạ nhiệt, ưu đãi thuế hết hiệu lực và xuất khẩu chững lại.

Theo ông Cui Dongshu, Tổng thư ký Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc, nhu cầu đối với pin lithium sản xuất tại Trung Quốc nhiều khả năng sẽ sụt giảm mạnh vào đầu năm 2026 do doanh số xe điện trong nước dự kiến giảm sâu và xuất khẩu pin chững lại.

Ông Cui Dongshu cho biết từ năm 2026, nhu cầu pin năng lượng mới sẽ "giảm mạnh kể từ cuối năm nay", vì vậy các nhà sản xuất pin nên cắt giảm sản lượng và "nghỉ ngơi" để thích ứng với biến động của thị trường. Nhận định này được ông đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Trung Quốc hiện dẫn đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu công nghệ pin, hưởng lợi lớn từ làn sóng tăng trưởng nhu cầu pin cho xe điện và lưới điện. Tuy nhiên, cú sụt giảm mạnh về nhu cầu dự báo sẽ gây tổn thương cho các nhà sản xuất lớn như CATL và EVE Energy.

Doanh số xe du lịch sử dụng năng lượng xanh ở Trung Quốc sẽ giảm ít nhất 30% vào đầu năm tới so với quý IV năm nay, khi các ưu đãi thuế cho việc mua xe dần bị loại bỏ. Bên cạnh đó, doanh số xe điện thương mại "chắc chắn" cũng sẽ lao dốc trong đầu năm 2026, sau khi khách hàng đã tranh thủ mua xe trước cuối năm để kịp hưởng trợ cấp và ưu đãi thuế. Ông nhấn mạnh, sự suy giảm nhu cầu trong nước khó có khả năng được bù đắp bằng xuất khẩu.

Về thị trường xuất khẩu, xuất khẩu pin lithium của Trung Quốc sang Liên minh châu Âu, thị trường nước ngoài lớn nhất, tăng 4% trong năm 2025 so với năm trước. Trong khi đó, xuất khẩu sang Mỹ lại giảm 9,5%. Theo ông Cui, mức giảm đối với thị trường Mỹ cho thấy nhu cầu lưu trữ năng lượng phát sinh từ bùng nổ trí tuệ nhân tạo tại Mỹ không đủ để kéo nhu cầu pin Trung Quốc đi lên.

Cùng quan điểm thận trọng, nhà phân tích Yishu Yan của UBS tháng này cho rằng các nhà sản xuất Trung Quốc đang đối mặt với rủi ro từ các hạn chế của Mỹ đối với những dự án nhận tín dụng thuế đầu tư mà có liên quan đến các "thực thể nước ngoài đáng quan ngại".