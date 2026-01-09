Siêu xe Maserati GranCabrio Trofeo bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam

|
Vào chiều ngày 8/1, siêu xe Maserati GranCabrio Trofeo thế hệ mới bất ngờ lộ diện tại showroom chính hãng của thương hiệu này tại TP.HCM. Trước đó, phiên bản thuần điện GranCabrio Folgore đã ra mắt tại Việt Nam vào tháng 11/2025.
|
Theo tìm hiểu của Tri thức - Znews, mẫu xe hiệu năng cao này đã về Việt Nam từ tháng 9/2025, chung đợt với chiếc GranCabrio Folgore. Chiếc Maserati GranCabrio Trofeo này có ngoại thất đen Nero Assoluto và nội thất đỏ Rosso, đi kèm mui bạt tối màu.
|
Maserati GranCabrio Trofeo ra mắt toàn cầu lần đầu tiên vào tháng 3/2024. So với các phiên bản tiêu chuẩn hay Folgore, mẫu xe thể thao này nổi bật với thiết kế khí động học.
|
Điểm khác biệt rõ rệt nhất giữa GranCabrio và GranTurismo là phần mui làm bằng vải bạt, có chu kỳ vận hành trong vòng 14 giây khi vận tốc của xe lên đến 50 km/h.
|
Phần khuếch tán gió và ốp hệ thống ống xả được làm hầm hố hơn so với GranCabrio bản tiêu chuẩn. Để phân biệt, Maserati còn bổ sung logo "Trofeo" trên khe gió bánh trước.
|
Nội thất của Maserati GranCabrio vẫn gồm bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số kích thước 12.3 inch, màn hình chính 12 inch và màn hình phụ trợ 8.8 inch.
|
|
Như các dòng xe grand tourer khác, Maserati GranCabrio Trofeo được trang bị hàng ghế thứ hai với 2 ghế độc lập kích thước lớn. Khách hàng có thể lựa chọn nhiều màu sắc da cũng như ốp nội thất thông qua chương trình cá nhân hóa Fuoriserie.
|
Maserati GranCabrio Trofeo vẫn được trang bị động cơ V6 Nettuno Twin Turbo dung tích 3.0L, sản sinh công suất tối đa 550 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm.
|
Đi kèm cơ cấu này là hộp số 8 cấp ZF và hệ dẫn động 4 bánh, giúp chiếc xe mui trần này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,6 giây, vận tốc tối đa 316 km/h.
|
Chưa rõ Maserati GranCabrio Trofeo sẽ ra mắt chính thức tại Việt Nam khi nào. Trước đó, Maserati GranCabrio Folgore có giá từ 13,314 tỷ đồng, trong khi mẫu SUV hiệu năng cao Grecale Trofeo có giá từ 7,7 tỷ đồng.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.