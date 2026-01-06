Chi tiết SUV địa hình Defender 110 Trophy Edition giá 7,5 tỷ đồng

|
Ngay khi ra mắt bản facelift, Land Rover cũng giới thiệu phiên bản đặc biệt Defender 110 Trophy Edition, vốn lấy cảm hứng từ các mẫu xe tham dự giải đua Camel Trophy.
|
Phiên bản này được phát triển dựa trên chiếc Defender 110 X-Dynamic SE, đi kèm nhiều tùy chọn độc quyền nhằm tri ân di sản của mẫu SUV địa hình này.
|
Về ngoại hình, Defender 110 Trophy Edition sở hữu ngoại thất hầm hố với nắp capo, ốp vòm bánh xe, bảo vệ gầm trước... được sơn tối màu.
|
Land Rover chỉ cung cấp 2 tùy chọn màu sơn độc quyền vàng Deep Sandglow Yellow và xanh Keswick Green, tuy nhiên không có logo Trophy trên thân xe như trước đây.
|
Xe được trang bị tiêu chuẩn bộ mâm "Alloy Dan" Style 9013 kích thước 20 inch, được sơn màu đen bóng kết hợp cùng lốp địa hình Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure.
|
Logo Trophy Edition xuất hiện tại nắp capo, ốp cửa sổ trang trí, cửa sau... Khách hàng có thể nâng cấp nhiều phụ kiện như baga mui Expedition Roof Rack, thang gấp, ống thở...
|
Nội thất của Defender 110 Trophy Edition thừa hưởng những nâng cấp từ bản facelift như bảng đồng hồ kỹ thuật số 12.3 inch và màn hình trung tâm cảm ứng 13.1 inch.
|
Đặc biệt, thanh chịu lực bảng điều khiển hay tapi cửa được sơn cùng màu với ngoại thất vàng Deep Sandglow Yellow hoặc xanh Keswick Green.
|
Mẫu SUV địa hình này được trang bị ghế ngồi bọc da Windsor cao cấp màu đen Ebony. Đối với ngoại thất màu xanh, nội thất có thêm tùy chọn da Windsor màu ghi Light Cloud.
|
Tương tự ngoại thất, huy hiệu Trophy Edition cũng xuất hiện tại nhiều vị trí nội thất như thanh chịu lực bảng điều khiển hay ốp bệ bước phát sáng.
|
Khác với những phiên bản Defender 110 khác, Defender Trophy Edition chỉ có duy nhất cấu hình 5 chỗ ngồi, thay vì có thêm tùy chọn cấu hình 5+2.
|
Defender 110 Trophy Edition có nhiều tùy chọn động cơ, bao gồm động cơ 6 xy-lanh 3.0L MHEV công suất 400 mã lực, hoặc động cơ 4 xy-lanh 2.0L PHEV mạnh 404 mã lực.
|
Đi kèm vẫn là hộp số 8 cấp tự động cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Mẫu SUV địa hình này có khoảng sáng gầm tiêu chuẩn 218 mm và có khả năng lội nước 900 mm.
|
Cơ cấu động cơ 3.0L cho phép chiếc SUV nặng 2,4 tấn này tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 6,1 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 191 km/h. Thông số đối với động cơ PHEV lần lượt là 5,6 giây và 191 km/h.
|
Tại Mỹ, Defender 110 Trophy Edition có mức giá khởi điểm từ 87.400 USD. Phiên bản SUV địa hình đặc biệt này cũng sẽ có mặt tại Việt Nam với giá 7,489 tỷ đồng.
|
Trước đó, Land Rover cũng đã ra mắt phiên bản Trophy Edition dành cho Defender 90 và Defender 110 (trước facelift), hay trên dòng SUV cổ điển Defender Works V8 Trophy và Defender Works V8 Trophy II.
