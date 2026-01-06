Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Chi tiết SUV địa hình Defender 110 Trophy Edition giá 7,5 tỷ đồng

  • Thứ ba, 6/1/2026 07:54 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Defender 110 Trophy Edition lấy cảm hứng từ các mẫu xe tham dự giải đua Camel Trophy với nhiều tùy chọn khác biệt.

defender, trophy, defender trophy, trophy edtion, suv, defender trophy edition anh 1

Ngay khi ra mắt bản facelift, Land Rover cũng giới thiệu phiên bản đặc biệt Defender 110 Trophy Edition, vốn lấy cảm hứng từ các mẫu xe tham dự giải đua Camel Trophy.
defender, trophy, defender trophy, trophy edtion, suv, defender trophy edition anh 2

Phiên bản này được phát triển dựa trên chiếc Defender 110 X-Dynamic SE, đi kèm nhiều tùy chọn độc quyền nhằm tri ân di sản của mẫu SUV địa hình này.
defender, trophy, defender trophy, trophy edtion, suv, defender trophy edition anh 3

Về ngoại hình, Defender 110 Trophy Edition sở hữu ngoại thất hầm hố với nắp capo, ốp vòm bánh xe, bảo vệ gầm trước... được sơn tối màu.
defender, trophy, defender trophy, trophy edtion, suv, defender trophy edition anh 4

Land Rover chỉ cung cấp 2 tùy chọn màu sơn độc quyền vàng Deep Sandglow Yellow và xanh Keswick Green, tuy nhiên không có logo Trophy trên thân xe như trước đây.
defender, trophy, defender trophy, trophy edtion, suv, defender trophy edition anh 5

Xe được trang bị tiêu chuẩn bộ mâm "Alloy Dan" Style 9013 kích thước 20 inch, được sơn màu đen bóng kết hợp cùng lốp địa hình Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure.
defender, trophy, defender trophy, trophy edtion, suv, defender trophy edition anh 6

Logo Trophy Edition xuất hiện tại nắp capo, ốp cửa sổ trang trí, cửa sau... Khách hàng có thể nâng cấp nhiều phụ kiện như baga mui Expedition Roof Rack, thang gấp, ống thở...
defender, trophy, defender trophy, trophy edtion, suv, defender trophy edition anh 7

Nội thất của Defender 110 Trophy Edition thừa hưởng những nâng cấp từ bản facelift như bảng đồng hồ kỹ thuật số 12.3 inch và màn hình trung tâm cảm ứng 13.1 inch.
defender, trophy, defender trophy, trophy edtion, suv, defender trophy edition anh 8

Đặc biệt, thanh chịu lực bảng điều khiển hay tapi cửa được sơn cùng màu với ngoại thất vàng Deep Sandglow Yellow hoặc xanh Keswick Green.
defender, trophy, defender trophy, trophy edtion, suv, defender trophy edition anh 9

Mẫu SUV địa hình này được trang bị ghế ngồi bọc da Windsor cao cấp màu đen Ebony. Đối với ngoại thất màu xanh, nội thất có thêm tùy chọn da Windsor màu ghi Light Cloud.
defender, trophy, defender trophy, trophy edtion, suv, defender trophy edition anh 10

Tương tự ngoại thất, huy hiệu Trophy Edition cũng xuất hiện tại nhiều vị trí nội thất như thanh chịu lực bảng điều khiển hay ốp bệ bước phát sáng.
defender, trophy, defender trophy, trophy edtion, suv, defender trophy edition anh 11

Khác với những phiên bản Defender 110 khác, Defender Trophy Edition chỉ có duy nhất cấu hình 5 chỗ ngồi, thay vì có thêm tùy chọn cấu hình 5+2.
defender, trophy, defender trophy, trophy edtion, suv, defender trophy edition anh 12

Defender 110 Trophy Edition có nhiều tùy chọn động cơ, bao gồm động cơ 6 xy-lanh 3.0L MHEV công suất 400 mã lực, hoặc động cơ 4 xy-lanh 2.0L PHEV mạnh 404 mã lực.
defender, trophy, defender trophy, trophy edtion, suv, defender trophy edition anh 13

Đi kèm vẫn là hộp số 8 cấp tự động cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Mẫu SUV địa hình này có khoảng sáng gầm tiêu chuẩn 218 mm và có khả năng lội nước 900 mm.
defender, trophy, defender trophy, trophy edtion, suv, defender trophy edition anh 14

Cơ cấu động cơ 3.0L cho phép chiếc SUV nặng 2,4 tấn này tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 6,1 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 191 km/h. Thông số đối với động cơ PHEV lần lượt là 5,6 giây và 191 km/h.
defender, trophy, defender trophy, trophy edtion, suv, defender trophy edition anh 15

Tại Mỹ, Defender 110 Trophy Edition có mức giá khởi điểm từ 87.400 USD. Phiên bản SUV địa hình đặc biệt này cũng sẽ có mặt tại Việt Nam với giá 7,489 tỷ đồng.
defender, trophy, defender trophy, trophy edtion, suv, defender trophy edition anh 16defender, trophy, defender trophy, trophy edtion, suv, defender trophy edition anh 17defender, trophy, defender trophy, trophy edtion, suv, defender trophy edition anh 18defender, trophy, defender trophy, trophy edtion, suv, defender trophy edition anh 19

Trước đó, Land Rover cũng đã ra mắt phiên bản Trophy Edition dành cho Defender 90 và Defender 110 (trước facelift), hay trên dòng SUV cổ điển Defender Works V8 Trophy và Defender Works V8 Trophy II.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Defender OCTA đầu tiên có mặt tại Việt Nam, giá từ 18 tỷ đồng

Mẫu SUV hiệu năng cao Defender OCTA đã có mặt tại Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với "ông vua địa hình" Mercedes-AMG G 63.

17:00 11/12/2025

Ngắm Land Rover Defender 110 2026 - 'xe chơi' giá hơn 6,3 tỷ đồng

Land Rover Defender 2026 đã xuất hiện tại Việt Nam, nhưng lần này mẫu "xe chơi" sẽ đặc biệt hơn với nhiều nâng cấp.

14:05 20/12/2025

Có gì ở Land Rover Defender 130 giá gần 8 tỷ?

Với giá bán gần 8 tỷ đồng, chiếc Defender 130 này có gì đặc biệt?

15:24 21/12/2025

'Sieu xe' Porsche Cayman GT4 RS voi phoi mau doc la hinh anh

'Siêu xe' Porsche Cayman GT4 RS với phối màu độc lạ

07:41 3/1/2026 07:41 3/1/2026

0

Mẫu xe thể thao hiệu năng cao Porsche 718 Cayman GT4 RS được nâng cấp bởi chương trình cá nhân hóa Sonderwunsch, tuy nhiên phối màu "độc lạ" này không phải ai cũng cảm thụ được.

Dan sieu moto hon 40 trieu USD vua bi FBI tich thu hinh anh

Dàn siêu môtô hơn 40 triệu USD vừa bị FBI tịch thu

09:01 2/1/2026 09:01 2/1/2026

0

Dàn xe gồm hàng trăm chiếc môtô của ông trùm Ryan James Wedding vừa bị FBI tịch thu có giá trị hơn 40 triệu USD, bao gồm nhiều "cỗ máy tốc độ" gắn liền với tên tuổi của những tay đua nổi tiếng thế giới.

Việt Hà

Ảnh: Dick Lovett

defender trophy defender trophy trophy edtion suv defender trophy edition defender trophy defender trophy trophy edtion suv defender trophy edition

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý