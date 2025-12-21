Có gì ở Land Rover Defender 130 giá gần 8 tỷ?

Bên trong khoang lái, Defender 130 kết hợp giữa da Ebody Windsor và da nâu Caraway cùng nội thất vật liệu Kvadrat. Hàng ghế trước chỉnh điện 14 hướng, nhớ vị trí. Tựa đầu cũng có thể chỉnh cơ 4 hướng. Hàng ghế cuối rộng rãi hơn khi hàng ghế 2 được thiết kế cho 2 người ngồi với lối đi ở giữa.