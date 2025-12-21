Có gì ở Land Rover Defender 130 giá gần 8 tỷ?

|
Bên cạnh phiên bản Defender 90 hay 110, chiếc Defender 130 X-Dynamic HSE 3.0 P400 cũng là mẫu xe được nhiều người quan tâm ở lần nâng cấp này.
Phiên bản này được phủ lớp sơn màu xám Metalic Gray Powder.
Cặp đèn chính với họa tiết mới, sở hữu công nghệ Matrix LED mới, đi cùng gương chiếu hậu ClearSight.
Mâm xe đa chấu kích thước 20 inch ốp mâm Satin Dark Grey, ở bản tiêu chuẩn, xe được trang bị bộ mâm 19 inch.
Bên trong khoang lái, Defender 130 kết hợp giữa da Ebody Windsor và da nâu Caraway cùng nội thất vật liệu Kvadrat. Hàng ghế trước chỉnh điện 14 hướng, nhớ vị trí. Tựa đầu cũng có thể chỉnh cơ 4 hướng. Hàng ghế cuối rộng rãi hơn khi hàng ghế 2 được thiết kế cho 2 người ngồi với lối đi ở giữa.
Khu vực táp lô có màn hình 13,1 inch thế hệ hệ mới. Phiên bản trên ảnh được trang bị cảm biến theo dõi người lái sau vô lăng, tủ lạnh mini ở khu vực yên ngựa và gói nâng cấp nội thất cao cấp.
Xe được trang bị động cơ MHEV P400 3.0L, cho công suất 400 mã lực, đi cùng hệ dẫn động AWD. Xe được trang bị hệ thống điều chỉnh chế độ lái Terrain Respone.
Với các tùy chọn nâng cấp, phiên bản này được bán với giá 7,989 tỷ đồng. Với khách hàng chọn cá nhân hóa, mẫu xe có giá khởi điểm 6,799 tỷ đồng.
