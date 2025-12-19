Cảnh báo cho xe xăng cỡ nhỏ tại châu Âu

Xe xăng cỡ nhỏ từng là nhóm ôtô được khách hàng châu Âu ưa chuộng, nhưng nay đối diện tương lai bất ổn trước làn sóng điện hóa.

Sau khi châu Âu chứng kiến sự thay đổi lịch sử liên quan đến lệnh cấm bán ôtô động cơ đốt trong vào năm 2035, các hãng xe vẫn phải tiến hành cắt giảm lượng khí thải toàn bộ đội xe xuống 90% so với mức từng ghi nhận.

Trước những diễn biến đó, Volkswagen lên tiếng cảnh báo những mẫu xe xăng cỡ nhỏ sẽ không có tương lai tại châu Âu.

Chia sẻ với Auto Motor und Sport, CEO Thomas Schäfer tin rằng những mẫu xe như Volkswagen Polo sẽ phải chuyển sang trang bị động cơ điện.

“Điện hóa là tương lai của phân khúc này”, CEO Volkswagen chia sẻ.

Việc phát triển một mẫu xe động cơ đốt trong mới để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải sẽ rất tốn kém, dẫn đến khách hàng khả năng cao sẽ là bên phải “gánh” phần chi phí tăng thêm. Giá bán cao sẽ khiến mẫu xe khó cạnh tranh, do đó việc động cơ đốt trong dần biến mất trên ôtô cỡ nhỏ được cho sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

CEO Volkswagen tiết lộ hãng không có kế hoạch quay lại phân khúc xe cỡ nhỏ với những mẫu chạy xăng như Up! hay Lupo.

Theo Motor1, quyết định của Volkswagen xuất phát từ thực tế rằng thị trường châu Âu sắp tới sẽ có khá nhiều mẫu xe điện giá rẻ đổ bộ, chẳng hạn Polo điện bản tiêu chuẩn của chính Volkswagen với giá khởi điểm 25.000 EUR (khoảng 29.280 USD ).

Đến năm 2027, phiên bản sản xuất của concept ID. Every1 sẽ ra mắt với giá khởi điểm 20.000 EUR (khoảng 23.500 USD ).

Volkswagen cũng đang lên kế hoạch cho một crossover điện kích thước tương đương Polo. Cả ba mẫu xe đều dùng chung nền tảng MEB+, được tập đoàn Volkswagen phát triển riêng cho ôtô thuần điện.

Volkswagen không đầu tư phát triển mới các mẫu xe xe nhỏ sử dụng động cơ đốt trong, nhưng loạt xe ICE hiện tại vẫn sẽ tiếp tục được sản xuất.

Tương lai của Polo hay T-Cross chạy xăng đều chưa được định đoạt, do đó xe xăng và xe điện sẽ được Volkswagen sản xuất song song trong một khoảng thời gian chưa xác định, trước khi nhóm ôtô vận hành bằng nhiên liệu hóa thạch bị loại bỏ hoàn toàn.

Trong 10 tháng đầu năm nay, Volkswagen là thương hiệu duy nhất vượt cột mốc doanh số 1 triệu xe tại châu Âu. Nếu tính cả doanh số ở Anh, Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ, tổng số xe Volkswagen bán ra là hơn 1,2 triệu xe.