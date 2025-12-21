Volkswagen ID. Buzz tạm dừng phân phối tại Mỹ

Từng được kỳ vọng hồi sinh tinh thần cổ điển trong kỷ nguyên xe điện, Volkswagen ID. Buzz bất ngờ dừng phân phối tại Mỹ, khiến tương lai mẫu van hoài niệm này trở nên đầy bất định.

Volkswagen đã chính thức xác nhận sẽ không phân phối ID. Buzz đời 2026 tại thị trường Mỹ, làm dấy lên lo ngại rằng mẫu xe điện mang tính biểu tượng này có thể đang đứng trước tương lai bấp bênh. Từng được kỳ vọng là cứu tinh cho thương hiệu trong kỷ nguyên xe điện, Volkswagen ID. Buzz giờ đây tạm thời "ngủ đông", và khả năng trở lại vào năm 2027 cũng chưa hoàn toàn chắc chắn.

Volkswagen ID. Buzz dừng phân phối tại Mỹ

Người phát ngôn của Volkswagen cho biết quyết định này được đưa ra sau khi hãng "đánh giá cẩn trọng các điều kiện hiện tại của thị trường xe điện". Cụ thể, Volkswagen đã quyết định không phân phối ID. Buzz đời 2026 tại Mỹ.

Volkswagen ID. Buzz là một trong nhiều mẫu xe điện sẽ dừng phân phối tại Mỹ. Trước đó, Ford cũng đã âm thầm "rút phích" một số dự án EV trước tình hình nhu cầu xe điện ngày một sụt giảm ở thị trường này.

Thông tin này ban đầu rò rỉ từ các đại lý, khi một số nơi được cho là đã thông báo trực tiếp cho khách hàng rằng sẽ không có phiên bản 2026. Hãng khẳng định đây vẫn là một "sản phẩm đầu bảng" quan trọng, đóng vai trò hình ảnh cho thương hiệu, và việc duy trì sự hiện diện của mẫu xe này trên thị trường vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Theo Volkswagen, việc tạm dừng năm 2026 sẽ giúp tập trung nguồn lực để xử lý lượng xe tồn kho hiện tại và hỗ trợ hoạt động bán lẻ trong phần còn lại của năm 2025, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi sang đời xe 2027. Tuy nhiên, khi được hỏi cụ thể hơn về những thay đổi hoặc định hướng của ID. Buzz trong giai đoạn chuyển tiếp này, Volkswagen từ chối cung cấp thêm chi tiết.

Tương lại bất định cho Volkswagen ID. Buzz tại Mỹ

Dù kế hoạch hiện tại cho thấy ID. Buzz có thể trở lại vào năm 2027, nhưng bối cảnh thị trường xe điện đang gây nhiều bất lợi. Trong năm nay, xe điện trên toàn cầu đều chịu áp lực từ quy định, ưu đãi thuế thay đổi, rào cản thuế quan và nhu cầu suy giảm.

Volkswagen Kombi là mẫu xe biểu tượng đến từ Đức, thậm chí còn là một biểu tượng văn hóa đại chúng. Tuy nhiên, "đàn em" ID. Buzz lại không thể mang lại hào quang cho thương hiệu như chiếc xe van giá rẻ của thế kỷ trước.

Riêng với Volkswagen, giá bán của ID. Buzz tại Mỹ là một vấn đề lớn. Sau gần 20 năm "nhá hàng" và gợi lại ký ức về chiếc Volkswagen Kombi huyền thoại, phiên bản hiện đại lại có mức giá cao hơn nhiều so với kỳ vọng của nhóm khách hàng hoài niệm.

Chiếc Volkswagen Kombi nguyên bản từng trở thành biểu tượng văn hóa không chỉ nhờ thiết kế và tính đa dụng, mà còn vì nó rẻ, đơn giản và dễ tiếp cận. Trong khi đó, ID. Buzz lại đi ngược tinh thần đó khi bước vào thị trường Mỹ với mức giá khiến nhiều người yêu thích phải chùn bước. Điều này khiến sức hút thực tế của mẫu xe không tương xứng với sự chú ý mà nó nhận được.

Để có thể thu hút nhiều khách hàng hơn, Volkswagen phải điều chỉnh lại định vị của ID. Buzz, vốn có mức giá quá cao so với nhu cầu của nhóm khách hàng mong muốn sở hữu một mẫu xe hoài niệm nhưng mang trong mình công nghệ hiện đại.

Ở thời điểm hiện tại, ID. Buzz chưa bị dừng phân phối hoàn toàn tại Mỹ. Tuy nhiên, tương lai của mẫu EV này rõ ràng đang lung lay. Nếu thực sự trở lại vào năm 2027, Volkswagen có lẽ sẽ phải đưa ra một chiến lược mới: giảm giá mạnh và cải thiện sản phẩm đáng kể hơn nữa để ID. Buzz thực sự xứng đáng với di sản mà nó kế thừa.