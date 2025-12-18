Ford đang âm thầm hủy bỏ nhiều dự án xe điện, khi hãng xe Mỹ buộc phải tái cấu trúc chiến lược, xoay trục sang xe hybrid, EREV và cả lĩnh vực lưu trữ năng lượng bằng pin.

Ford đang thực hiện một cuộc tái cấu trúc chiến lược sâu rộng hơn nhiều so với những gì thị trường từng hình dung. Trong bối cảnh đặt cược lớn vào xe điện (EV) không mang lại kết quả như kỳ vọng, hãng xe Mỹ vừa công bố kế hoạch "tái hợp lý hóa các tài sản và lộ trình sản phẩm liên quan đến EV tại Mỹ", kéo theo khoản chi phí đặc biệt lên tới khoảng 19,5 tỷ USD được ghi nhận vào báo cáo tài chính.

Ford âm thầm khai tử thêm nhiều mẫu xe điện

Không chỉ là câu chuyện tài chính, Ford thừa nhận họ sẽ không tiếp tục sản xuất một số mẫu xe điện cỡ lớn, khi bài toán kinh doanh của các dòng xe này đã xấu đi do nhu cầu thấp hơn dự kiến, chi phí cao và những thay đổi về quy định. Động thái này được cho là ám chỉ trực tiếp tới quyết định khai tử F-150 Lightning thuần điện, để sau đó hồi sinh mẫu bán tải biểu tượng này dưới dạng EREV (xe điện có phạm vi hoạt động mở rộng).

F-150 Lightning và E-Transit từng được kỳ vọng sẽ dẫn dắt dải sản phẩm thuần điện của Ford tại nhiều thị trường, nhưng nay cả 2 dự án thế hệ tiếp theo của dòng EV này đều đã bị hủy.

Ở mảng xe thương mại, hãng xe này xác nhận hủy bỏ hoàn toàn kế hoạch phát triển một mẫu van điện cho thị trường châu Âu. Tại Bắc Mỹ, dự án xe van điện cũng bị dừng, nhưng sẽ được thay thế bằng một mẫu van thương mại giá phải chăng sử dụng động cơ xăng và hybrid. Dòng xe mới này dự kiến được sản xuất tại nhà máy Ohio Assembly Plant ở Avon Lake từ năm 2029.

Trước đó, Ford đã từ bỏ kế hoạch phát triển SUV điện 3 hàng ghế, song hãng khẳng định vẫn giữ cam kết với các mẫu EV mới dựa trên nền tảng Universal EV Platform. Những mẫu xe này sẽ nhỏ gọn, dễ tiếp cận hơn, với phiên bản đầu tiên ra mắt vào năm 2027, giá mục tiêu khoảng 30.000 USD .

Mở rộng các dòng xe hybrid và EREV

Song song với việc hủy bỏ phần lớn các dự án BEV, Ford tuyên bố sẽ mở rộng lựa chọn hệ truyền động, tập trung mạnh vào hybrid và xe điện có phạm vi hoạt động mở rộng. Hãng kỳ vọng đến năm 2030, 3 loại hệ truyền động (động cơ đốt trong, hybrid và EREV) sẽ chiếm khoảng 50% tổng doanh số toàn cầu, tăng mạnh so với mức 17% hiện nay.

F-150 Lightning thế hệ mới không còn sử dụng cấu hình thuần điện (BEV) như trước, mà thay vào đó là cấu hình EREV (xe điện có phạm vi hoạt động mở rộng), vốn sử dụng động cơ đốt trong như nguồn năng lượng phụ trợ.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ford đang lên kế hoạch cho nhiều cấu hình hybrid khác nhau: có phiên bản ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu, có bản nhấn mạnh hiệu năng, và đặc biệt là các mẫu hybrid có khả năng cấp điện cho thiết bị ngoại vi (V2L), một tính năng đang ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng.

Ở mảng EREV, Ford hé lộ rằng thế hệ thứ hai của F-150 Lightning sẽ không đơn độc, mà còn được bổ trợ bởi các phiên bản EREV của những SUV cỡ lớn. Điều này gần như xác nhận tương lai điện hóa một phần của Ford Expedition và Lincoln Navigator. Đến cuối thập kỷ này, gần như mọi mẫu xe trong danh mục sản phẩm của thương hiệu đều sẽ có phiên bản hybrid hoặc "đa năng lượng".

Sau F-150 Lightning, nhiều mẫu xe thuộc sở hữu của tập đoàn như Ford Expedition và Lincoln Navigator có thể sẽ được trang bị công nghệ EREV này.

Sự chuyển hướng chiến lược cũng kéo theo thay đổi lớn về hạ tầng sản xuất. Tennessee Electric Vehicle Center được đổi tên thành Tennessee Truck Plant, nơi sẽ sản xuất các dòng bán tải chạy xăng, giá phải chăng từ năm 2029. Đây là bước ngoặt đáng chú ý, bởi nhà máy này ban đầu được quy hoạch để sản xuất F-150 Lightning thế hệ tiếp theo.

Ford bước vào "cuộc chơi" lưu trữ năng lượng

Dù rút lui khỏi phần lớn mảng EV, Ford không hoàn toàn quay lưng với điện hóa. Hãng công bố kế hoạch tham gia thị trường hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin, cung cấp giải pháp bán hàng và dịch vụ nhằm hỗ trợ lưới điện quốc gia và nhu cầu ngày càng tăng từ các trung tâm dữ liệu.

Do dư thừa khả năng sản xuất pin khi nhu cầu xe điện xuống thấp, Ford buộc phải chuyển hướng sang các mảng kinh doanh mới như hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin, nhằm hỗ trợ lưới điện quốc gia và nhu cầu ngày càng tăng từ các trung tâm dữ liệu.

Nguyên nhân sâu xa của bước đi này đến từ việc Ford đang sở hữu công suất sản xuất pin dư thừa. Do đó, nhà máy tại Glendale, Kentucky sẽ được tái mục đích để sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng pin tiên tiến dung lượng trên 5 MWh. Cơ sở này sẽ đảm nhiệm việc chế tạo cell pin LFP dạng lăng trụ, module pin lưu trữ năng lượng và các hệ thống container 20-feet DC .

Ngoài ra, BlueOval Battery Park tại Marshall, Michigan sẽ sản xuất giải pháp lưu trữ năng lượng cho hộ gia đình, song song với việc chế tạo cell pin LFP lăng trụ dành cho các mẫu xe dựa trên Universal EV Platform. Việc Ford "quay xe" cho thấy làn sóng EV đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh, khi các hãng xe buộc phải thực tế hơn giữa tham vọng điện hóa và bài toán lợi nhuận dài hạn.

CEO Ford Jim Farley nhấn mạnh đây là sự chuyển dịch xuất phát từ nhu cầu của khách hàng, nhằm xây dựng một Ford mạnh mẽ hơn, linh hoạt hơn và có lợi nhuận cao hơn.

Phát biểu về chiến lược mới, CEO Ford Jim Farley nhấn mạnh: "Đây là sự chuyển dịch xuất phát từ nhu cầu của khách hàng, nhằm xây dựng một Ford mạnh mẽ hơn, linh hoạt hơn và có lợi nhuận cao hơn. Thực tế vận hành đã thay đổi, và chúng tôi đang tái phân bổ nguồn vốn sang những cơ hội tăng trưởng có tỷ suất sinh lời cao hơn: Ford Pro, các dòng bán tải và van dẫn đầu thị trường, hybrid, cùng những mảng biên lợi nhuận cao như kinh doanh lưu trữ năng lượng bằng pin".