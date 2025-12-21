Bán tải 'Baby Shark' của BYD - nhỏ hơn Shark 6, ra mắt năm sau

Mẫu xe với biệt danh "Baby Shark" có thể là phiên bản bán tải hóa của BYD Sealion 6.

Một mẫu xe bán tải mới của BYD - được chuyên trang Carscoops đặt cho biệt danh “Baby Shark” - sẽ sớm có mặt trên thị trường. Bán tải này định vị ở phân khúc thấp hơn BYD Shark 6, nhắm đến nhóm khách hàng tìm kiếm sự thực dụng trong một thân xe kích thước nhỏ.

Bán tải tiếp theo của BYD chưa có tên, chưa có thông số chính thức, nhưng hồ sơ gửi lên Văn phòng sở hữu trí tuệ EU cho thấy mẫu xe sẽ được xây dựng trên khung gầm liền khối, cùng phân khúc với Ford Maverick.

Theo Carscoops, bán tải mới của BYD không sử dụng thiết kế bán tải truyền thống thường thấy ở các thương hiệu General Motors hay Ford, thay vào đó mềm mại hơn ở ngoại hình, tương tự Hyundai Santa Cruz.

Nhiều chi tiết có sự tương đồng BYD Seal U hay Sealion 6. Chuyên trang Carscoops nhận định đây có thể là một sự “chuyển đổi nội bộ”, tức bán tải hóa một mẫu SUV sẵn có, thay vì thiết kế mới hoàn toàn.

Ngôn ngữ thiết kế Dragon Face ở phần đầu xe tương tự BYD Atto 3 hay BYD Seal. Hốc bánh tạo hình tròn, cửa xe có đường viền tạo thêm chiều sâu cho thân xe. Thùng hàng được thiết kế liền mạch với khoang cabin.

Các chi tiết off-road cũng có mặt, bao gồm ốp thân xe màu đen, giá nóc cùng thanh chắn thể thao phía sau. Cửa thùng hàng và đèn hậu LED lấy cảm hứng từ BYD Shark 6.

Khoang nội thất của mẫu bán tải mới có nhiều điểm chung với BYD Sealion 6. Chuyên trang Carscoops nhận định đây là cách mẫu bán tải mới của BYD có thể hướng đến phân khúc cao cấp hơn.

Màn hình cảm ứng xoay 15,6 inch hay các chi tiết bọc da trên táp-lô, tapi cửa là điểm nhấn đáng chú ý. Một số chi tiết khác bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình HUD, cửa sổ trời toàn cảnh, kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Sàn xe phẳng, thùng hàng có điểm sạc V2L.

Mẫu bán tải dẫn động 4 bánh kết hợp cùng hệ truyền động hybrid cắm sạc, xây dựng trên kiến trúc DM-i. Bán tải mới của BYD kết hợp động cơ xăng 4 xy-lanh tăng áp dung tích 1.5L với 2 motor điện, cho công suất đầu ra tối đa 319 mã lực, mô-men xoắn cực đại 550 Nm.

Tương tự BYD Sealion 6, xe có thể dùng pin Blade dung lượng 18,3 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện khoảng 80 km. Tổng quãng đường di chuyển kết hợp của xe có thể lên đến gần 1.000 km khi 2 hệ truyền động xăng điện hoạt động cùng nhau.

Bán tải mới của BYD tương đương kích cỡ Maverick và Santa Cruz. Tuy nhiên do BYD chưa thể vào Mỹ, nhóm đối thủ tiềm năng của xe bao gồm RAM Rampage, Geely Radar/Riddara RD6 và Deepal E07.

Theo các nguồn tin, BYD sẽ bắt đầu sản xuất bán tải mới từ đầu năm 2026, dự kiến mở rộng ra nhiều thị trường khác nhau, không giới hạn riêng ở Trung Quốc.