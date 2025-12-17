BYD Dolphin có bản PHEV tại châu Âu, liệu có về Việt Nam?

Phiên bản PHEV của BYD đã được định ngày ra mắt ở châu Âu, liệu mẫu xe có cơ hội xuất hiện tại Việt Nam?

Theo tờ Autocar, Phó Chủ tịch BYD, Stella Li, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Dolphin G sẽ là mẫu xe đầu tiên của công ty được thiết kế chủ yếu cho châu Âu, thay vì được tinh chỉnh lại từ một sản phẩm dành cho thị trường Trung Quốc. Mẫu xe dự kiến sẽ trình làng vào năm tới, áp dụng chiến lược ưu tiên ra mắt tại châu Âu tương tự cách họ đã làm với mẫu Atto 2 DM-i trước đó.

Dolphin G được định vị là một chiếc hatchback plug-in hybrid cỡ nhỏ, trực tiếp cạnh tranh với các mẫu xe đã thành danh như Volkswagen Golf GTE và Toyota Prius. Mẫu xe này sẽ đóng vai trò bổ khuyết cho phiên bản Dolphin thuần điện hiện bán tại châu Âu, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với dòng xe hybrid cắm sạc trong cùng phân khúc.

BYD Dolphin G dự kiến có thiết kế tương tự bản thuần điện đang bán tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Xe sở hữu động cơ PHEV, kết hợp giữa máy xăng 4 xylanh 1.5L và một motor điện ở cầu trước, cho tổng công suất khoảng 258 mã lực. Phạm vi hoạt động thuần điện khoảng 90 km/lần sạc.

Bà Stella Li nhấn mạnh rằng Dolphin G là một mẫu xe dành riêng cho châu Âu bởi dòng hatchback PHEV kiểu này không có nhu cầu thực tế đáng kể tại Trung Quốc. Đây là lý do BYD quyết định tập trung phát triển dựa trên các yêu cầu khắt khe của khách hàng tại lục địa già.

BYD có kế hoạch bắt đầu sản xuất nội địa hóa tại nhà máy ở Hungary vào năm tới. Ban đầu, dây chuyền sẽ ưu tiên các mẫu Dolphin Surf và Atto 2, sau đó mới đến lượt Dolphin G.

Nhiều khả năng nếu thành công tại châu Âu, Dolphin G sẽ được xuất hiện tại Việt Nam. Hiện tại, chiếc hatchback cỡ B tại Việt Nam vẫn là tùy chọn động cơ thuần điện, với giá khoảng 659 triệu đồng.

Tuy nhiên tương tự châu Âu, thị trường Việt vẫn chưa thật sự đón nhận các sản phẩm thuần điện của BYD, trong khi một số mẫu xe PHEV mới ra mắt như Sealion 6, Seal 5 lại ghi nhận phản hồi tốt từ khách hàng. Vì vậy không loại trừ khả năng mẫu hatchback này sẽ sớm được bổ sung vào dải sản phẩm của BYD tại Việt Nam trong thời gian tới.