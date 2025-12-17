Xe Honda 'nội địa Nhật' nhập khẩu Trung Quốc bán chậm vẫn tăng giá

Honda Odyssey bản nội địa Nhật nhập khẩu Trung Quốc vừa ra mắt bản nâng cấp, tăng giá dù đang gặp khó ở thị trường Nhật Bản.

Theo Carscoops, Honda vừa giới thiệu Odyssey e:HEV RS 2026 dành cho thị trường Nhật Bản với không quá nhiều thay đổi. Dù vậy, giá xe vẫn tăng thêm 286.000 yen (khoảng 1.800 USD ) ở bản mới, bất chấp mẫu MPV cỡ lớn đang gặp khó trên thị trường.

Honda Odyssey phiên bản nội địa Nhật Bản (JDM) có sự khác biệt so với những mẫu xe được bán cho khách hàng Bắc Mỹ. Tại quê nhà, Honda Odyssey đã có mặt trên thị trường từ năm 2013, trải qua 2 lần nâng cấp liên tiếp để giữ cho thiết kế theo kịp thị hiếu khách hàng.

Honda dừng sản xuất Odyssey tại Nhật Bản vào cuối năm 2021 nhưng sau đó mang mẫu MPV cỡ lớn này quay lại đất nước mặt trời mọc vào năm 2023 bằng cách nhập khẩu từ Trung Quốc.

Ở bản nâng cấp cho năm 2026, các thay đổi ở ngoại thất chỉ đến từ tùy chọn màu sơn Diamond Dust Pearl mới – độc quyền trên phiên bản Black Edition. Phiên bản này của Honda Odyssey cũng có nhiều chi tiết ngoại thất màu đen bóng, mâm xe 18 inch.

Khoang nội thất gần như không thay đổi với việc chỉ bổ sung rèm che nắng chỉnh tay cho cửa sổ sau. Tại Nhật, trang bị này là tùy chọn với giá 27.500 yen (khoảng 180 USD ), do đó khoảng chênh lệch giá ở bản nâng cấp được cho là khá khó lý giải.

Honda Odyssey tiếp tục sử dụng hệ thống hybrid, kết hợp động cơ xăng 2.0L với một motor điện, cho công suất đầu ra tối đa 181 mã lực. Sức mạnh động cơ truyền xuống trục trước thông qua hộp số E-CVT.

Nguồn tin từ Creative Trend cho hay sự quan tâm của khách hàng Nhật Bản với Honda Odyssey nhìn chung tương đối thấp. Kể từ thời điểm bản nâng cấp 2026 được công bố, các đại lý chỉ nhật một đơn đặt hàng Honda Odyssey. Nhiều ý kiến lo ngại khả năng cạnh tranh, tin rằng một động thái tái thiết kế hoàn toàn là cần thiết với Honda Odyssey.

Tại Nhật Bản, Toyota Alphard có giá 5,1-8,82 triệu yen, tương đương khoảng 32.900- 56.900 USD . Ở bản nâng cấp, Honda Odyssey e:HEV 2026 có giá 5,086-5,45 triệu yen, tương đương 32.800- 35.200 USD .