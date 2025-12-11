Xe hybrid tại Việt Nam - cuộc chiến riêng của ôtô Nhật Bản

Cán cân ở nhóm xe hybrid vẫn đang nghiêng về nhóm xe Nhật Bản, cụ thể là Toyota và Honda.

Tính đến hết tháng 11, thị trường ôtô Việt có hơn 20 mẫu xe hybrid hiện hành, đa phần trong đó đều được giữ kín báo cáo doanh số. Những cái tên hiếm hoi có lượng xe bán ra mỗi tháng được công khai đến từ Suzuki, Toyota và Honda cùng Kia.

Điều này vô tình biến phân khúc động cơ lai trở thành lãnh địa của nhóm ôtô Nhật Bản, cũng là nơi Honda và Toyota tạo ra cuộc đua song mã thú vị.

Toyota hybrid dẫn đầu thị trường

Trong tháng 11, Toyota bán được tổng 831 xe hybrid. Trong đó, Corolla Cross HEV vẫn đang là cái tên thống trị bảng xếp hạng doanh số với lượng xe giao đến tay khách hàng đạt 324 chiếc, tăng 18,5% so với tháng trước đó.

Xếp ngay phía sau là mẫu MPV quốc dân Innova Cross HEV với doanh số tháng 11 đạt 264 chiếc. Tính đến hết tháng 11, Toyota đã bán được 2.662 chiếc Innova Cross bản hybrid.

Toyota Corolla Cross HEV là xe hybrid bán chạy nhất tháng 11. Ảnh: TMV.

Các mẫu xe còn lại như Camry HEV, Yaris Cross HEV hay Alphard HEV, Corolla Altis HEV cũng ghi nhận doanh số ở mức ổn định, đủ để duy trì vị trí dẫn đầu của Toyota.

Với Honda, mẫu xe CR-V e:HEV ghi nhận doanh số giảm nhẹ trong tháng 11 về mức 141 chiếc, đưa tổng lượng xe bán ra sau 11 tháng về mức 1.877 chiếc. Trong khi đó, HR-V e:HEV RS lại tăng nhẹ từ 105 xe trong tháng 10 lên 133 xe ở kỳ báo cáo tháng 11. Honda Civic ghi nhận doanh số ở tháng 11 đạt 26 chiếc.

Với số lượng sản phẩm hybrid ít hơn cùng mức giá nhỉnh đáng kể so với mặt bằng chung phân khúc, không ngạc nhiên khi doanh số xe hybrid của thương hiệu này chưa thể cạnh tranh với đồng hương Toyota.

Các mẫu xe hybrid từ Honda chưa đủ tạo ra sức ép trước đồng hương. Ảnh: Phúc Hậu.

Tuy nhiên, tổng 300 xe hybrid bán ra thị trường trong tháng 11 là đủ để Honda đứng vị trí thứ nhì trong phân khúc.

Chờ xe hybrid Hàn và Trung bứt phá

Suzuki XL7 Hybrid ghi tên vào top 3 bán chạy của phân khúc với doanh số đạt 199 chiếc trong tháng 11. Doanh số lũy kế của mẫu MPV này đạt 2.293 chiếc. Ưu điểm của XL7 hybrid đến tự động cơ mild-hybrid tiết kiệm chi phí vận hành, giá bán thấp.

Trong khi đó, Suzuki Swift hybrid vẫn đang tạm "đơn độc" trên cuộc đua doanh số nhóm hatchback cỡ B.

Tháng 11 cũng là thời điểm thị trường đón nhận thêm tân binh Hyundai Santa Fe hybrid, tiếp sức cho Kia Sorento HEV và Kia Carnival HEV/PHEV. Tuy nhiên Carnival hybrid không tiết lộ doanh số trong tháng 11, còn lượng xe Sorento HEV bán ra thị trường vẫn khó để có thể so với những đối thủ còn lại.

Với mức giá dao động 1,149- 1,399 tỷ đồng cho 4 phiên bản, Sorento HEV được định vị ở phân khúc cao hơn, cũng vì thế mà doanh số khó để cạnh tranh cùng những sản phẩm phổ thông. Trong tháng 11, hãng bán được 10 chiếc Sorento hybrid, đưa tổng lượng xe bán ra sau 11 đạt 88 chiếc.

Kia Sorento HEV hiện là đại diện hybrid Hàn Quốc duy nhất công bố doanh số trong tháng 11. Ảnh: Thaco.

Nhìn chung, cuộc chiến ở phân khúc ôtô hybrid tại Việt Nam vẫn đang nghiêng hẳn về nhóm xe Nhật Bản, nơi Toyota và Honda đã tạo ra cuộc đua song mã bằng các sản phẩm chiến lược ở phân khúc phổ thông.

Mặc dù các thương hiệu Hàn Quốc và đặc biệt là sự xuất hiện của làn sóng xe Trung Quốc như Jaecoo J7 PHEV, Lynk & Co 08, 09 PHEV hay BYD Seal 5, Sealion 6, Haval H6 HEV đang tạo ra nhiều lựa chọn công nghệ mới (PHEV), rào cản về thương hiệu và lòng tin thị trường khiến những đối thủ này vẫn cần thêm thời gian để thực sự thách thức vị thế dẫn đầu của các ông lớn Nhật Bản trong tương lai gần.