Chờ đợi gì ở Mazda CX-5 thế hệ mới tại Việt Nam?

Mẫu SUV cỡ C ăn khách bậc nhất thị trường Việt đã xuất hiện bản nâng cấp từ tháng 7, vậy sẽ ra sao nếu Mazda CX-5 thế hệ mới đến Việt Nam?

Mazda CX-5 thế hệ mới đã sớm được ra mắt toàn cầu từ tháng 7. Vào tháng 10, mẫu xe cũng từng xuất hiện tại triển lãm ôtô Nhật Bản 2025. Theo nhiều nguồn tin, việc Thaco mang phiên bản này đến thị trường Việt là hoàn toàn có thể sớm xảy ra.

Vậy nếu đã được định thời gian ra mắt, Mazda CX-5 thế hệ mới sẽ có gì đáng chờ đợi?

Thế hệ mới - thiết kế mới

Chiếc Mazda CX-5 hiện hành tại Việt Nam vẫn đang thuộc thế hệ thứ 2. Dù đã trải qua 2 lần nâng cấp nhẹ giai đoạn 2022-2024, thiết kế của CX-5 vẫn không có sự thay đổi nào quá rõ rệt. Phong cách KODO của mẫu SUV cỡ C này vẫn đang thu hút phần đông người dùng, bất chấp các tranh cãi về sự "nhàm chán".

Thế nhưng ở mẫu xe thế hệ mới, CX-5 đã ghi nhận những thay đổi đáng chú ý, về cả thiết kế lẫn trang bị. Nếu phiên bản xuất hiện tại Việt Nam tương tự chiếc từng trưng bày tại triển lãm ôtô Nhật Bản, CX-5 sẽ không chỉ được tinh chỉnh về thiết kế, mà còn là kích thước.

So với thế hệ tiền nhiệm, chiều dài tổng thể của Mazda CX-5 mới đã trội hơn 102 mm, khoảng cách giữa 2 trục xe cũng nhỉnh hơn 76 mm. Mẫu SUV cỡ C hiện có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.590 x 1.845 x 1.680 mm, trục cơ sở dài 2.700 mm.

Mazda CX-5 thế hệ mới được trưng bày tại triển lãm ôtô Nhật Bản. Ảnh: Phong Vân.

Ngay từ đầu xe, CX-5 2026 đã có những thay đổi dễ dàng nhận ra. Phần đèn LED định vị ban ngày trong cụm đèn chiếu sáng chính được điều chỉnh.

Khu vực cản trước được tăng diện tích hốc gió, đi cùng các đường viền chrome to bản, giúp tổng thể trở nên mạnh mẽ mà sang trọng hơn. Đuôi xe cũng được tinh chỉnh cách sắp xếp vị trí, thiết kế đèn hậu, logo thương hiệu chuyển thành dạng kí tự.

Ở phiên bản dành cho thị trường quốc tế, mâm xe được sơn đen toàn bộ thay vì dạng phay 2 tone màu như bản hiện hành ở Việt Nam, kích thước khoảng 19 inch.

Điểm nhấn đặc biệt của Mazda CX-5 thế hệ mới chính là trang bị nội thất. So với bản tiền nhiệm, CX-5 nay đã hiện đại và trẻ trung hơn.

Nổi bật ở trung tâm táp-lô là màn hình trung tâm kích thước 15,6 inch, lớn nhất trong dải sản phẩm của Mazda. Đặc biệt, các phím vật lý điều khiển tính năng trên xe nay đã được tích hợp vào màn hình này, hoặc người lái cũng có thể thao tác thông qua vô lăng 3 chấu mới.

Nội thất của Mazda CX-5 thế hệ mới có nhiều thay đổi đáng chú ý. Ảnh: Mazda.

Phong cách sắp xếp cabin này đang gây tranh cãi ở nhiều thị trường. Một số ý kiến cho rằng Mazda hiện hành vẫn đang có thiết kế "bền bỉ", kiểu dáng mới này có phần khiến chiếc SUV Nhật Bản trông khá tương đồng nhiều mẫu xe từ Trung Quốc. Tuy nhiên, số còn lại dành nhiều lời khen cho công nghệ cũng như sự tinh chỉnh này.

Dù gây tranh cãi, ta cũng không thể phủ nhận những thay đổi về công nghệ cũng như thiết kế khoang lái của CX-5 cho thấy nỗ lực của Mazda trong việc thu hút tệp khách hàng trẻ, cũng như cập nhật xu hướng mới.

Giá khó rẻ, liệu có dễ cạnh tranh

Với các thay đổi về mặt thiết kế, trang bị lẫn công nghệ, nếu được ra mắt sớm tại Việt Nam, giá của mẫu SUV cỡ C này sẽ khó có thể thấp như phiên bản hiện hành.

Thực tế, trước đây khi vừa xuất hiện bản nâng cấp thế hệ thứ 2 vào năm 2019, CX-5 cũng không có giá bán quá thấp. Thời điểm đó để sở hữu bản tiêu chuẩn, khách hàng cần chi từ 899 triệu và lên đến hơn 1,14 tỷ đồng nếu muốn chạm tay đến phiên bản Signature Premium.

Vì vậy ở lần "lột xác" này, nhiều khả năng mức giá của CX-5 lại được đẩy lên khoảng một tỷ đồng, tiệm cận với các đối thủ cùng phân khúc. Và khi đó, cục diện của nhóm xe gầm cao cỡ C có lẽ sẽ thay đổi.

Mazda CX-5 hiện hành tại Việt Nam bán tốt nhờ giá bán thấp. Ảnh: Thaco.

Trong suốt nhiều năm gần đây, Mazda CX-5 luôn giữ được doanh số tốt tại thị trường Việt, phần lớn nhờ vào ưu điểm giá bán. Bằng cách kéo dài vòng đời của các phiên bản, hạ giá xe về mức thấp gần chạm đáy phân khúc, Thaco đã định vị CX-5 đến thẳng nhóm khách hàng gia đình ưu tiên chi phí thấp, không quá chú trọng vào thiết kế, công nghệ cầu kỳ, hay sức mạnh động cơ.

Tuy nhiên nếu ra mắt phiên bản mới, đưa giá bán về ngang các đối thủ, ưu thế lớn nhất của CX-5 sẽ biến mất. Đặc biệt, phân khúc SUV cỡ C hiện tại cũng đã trở thành đích đến của quá nhiều thương hiệu mới khi tân binh xuất hiện tràn ngập, giá bán cũng vì thế mà càng cạnh tranh.

Các cái tên như Ford Territory hay Hyundai Tucson, Kia Sportage nay có giá khởi điểm chỉ khoảng 700-800 triệu đồng, trong khi nhóm xe mới từ Trung Quốc thậm chí còn nằm ở mức giá thấp hơn đôi chút, được bổ sung động cơ hybrid, plug-in hybrid hợp xu hướng.

Phân khúc SUV cỡ C đang ngày càng đa dạng. Ảnh: Phong Vân, Đan Thanh.

Đấy là còn chưa nhắc đến sức ép lớn từ thương hiệu xe điện thuần Việt VinFast với các mẫu SUV gia đình ngập tràn ưu điểm về cả giá lẫn chi phí vận hành, cụ thể là VF 7.

Có thể nói, nếu được định thời gian mở bán và xuất hiện tại Việt Nam trong thời gian tới, Mazda CX-5 sẽ tạo ra cơn sốt, đặc biệt khi hãng đang có nhóm người dùng trung thành lớn được tích góp từ nhiều năm.

Thế nhưng việc có giữ được doanh số hay không còn phải dựa vào giá bán. Và khi đó, không loại trừ khả năng Thaco sẽ chọn cách phân phối 2 phiên bản mới và cũ song song với 2 tầm giá cách nhau đủ lớn để vừa không cạnh tranh lẫn nhau, vừa tạo ra xu hướng mới cho thị trường SUV tại Việt Nam.