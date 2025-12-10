Skoda Kushaq - SUV châu Âu rẻ nhất Việt Nam có gì?

Thị trường xe Việt đón chào không ít tân binh trong năm 2025, Skoda Kushaq là một cái tên khác lạ trong số đó.

Thứ khác lạ nhất với người dùng Việt chính là cái tên “Skoda”, một thương hiệu châu Âu rất mới tại Việt Nam, dù là hãng xe bán chạy tại châu Âu.

Người ta nói xe Nhật bền bỉ, xe Hàn thời trang, xe Trung Quốc nhiều trang bị, và khi nhắc đến xe châu Âu tại Việt Nam, người ta thường nghĩ đến sự cứng cáp, cảm giác lái đầm chắc và chất lượng vật liệu cao cấp đi kèm với mức giá xa xỉ.

Kushaq nói riêng và Skoda nói chung xuất hiện để phá vỡ định kiến đó. Nó là một chiếc SUV cỡ nhỏ (B-SUV) mang trong mình chất DNA châu Âu về cả thiết kế lẫn cảm giác lái, nhưng lại được đặt cạnh các đối thủ Nhật/Hàn quen thuộc ở mặt bằng giá.

Mẫu xe này không sở hữu danh sách tiện nghi dài dằng dặc hay thiết kế hào nhoáng như một số đối thủ. Vậy thứ còn lại là cảm giác lái hay độ chắc của khung gầm có thể tạo nên sự khác biệt trong phân khúc có không ít đối thủ sừng sỏ?

Và liệu với một thương hiệu còn rất mới, chiếc xe được mệnh danh là "SUV châu Âu rẻ nhất Việt Nam" có thực sự đủ sức hấp dẫn để thuyết phục người dùng Việt đưa vào “giỏ hàng” ở thời điểm mỗi mẫu xe ở phân khúc SUV hạng B đều mang rất nhiều kỳ vọng.