Xe hybrid Trung Quốc chạy thuần điện 430 km

Xpeng P7+ bản 2026 được xác nhận có bản hybrid, sở hữu phạm vi hoạt động thuần điện được quảng bá là tốt nhất thế giới.

Theo Car News China, Xpeng vừa thông báo mẫu sedan hạng sang Xpeng P7+ trong năm 2026 sẽ được cung cấp ở 2 biến thể, gồm thuần điện (BEV) và xe điện phạm vi mở rộng (EREV).

Mẫu sedan của Xpeng sẽ được thiết kế lại hoàn toàn, đi kèm 104 nâng cấp và phạm vi hoạt động cải thiện đáng kể. Được định vị là một mẫu xe toàn cầu, Xpeng P7+ sẽ có mặt tại 36 quốc gia khác ngoài Trung Quốc.

Biến thể EREV của Xpeng P7+ được xác nhận sở hữu phạm vi hoạt động thuần điện 430 km, sẽ trở thành sedan EREV có thể chạy thuần điện trên quãng đường dài nhất thế giới. Phạm vi hoạt động kết hợp Xpeng P7+ EREV khi có sự tham gia của động cơ xăng được công bố ở mức 1.550 km.

Các kích thước dài x rộng x cao của Xpeng P7+ bản EREV lần lượt 5.071 x 1.937 x 1.512 mm, chiều dài cơ sở 3.000 mm, khối lượng không tải ở mức 2.160 kg. So với phiên bản BEV hiện có mặt trên thị trường, Xpeng P7+ EREV dài hơn 15 mm.

Hệ thống truyền động của xe gồm một động cơ xăng 1.5T mạnh 148 mã lực, hoạt động như máy phát điện để cấp nguồn cho motor điện. Xpeng P7+ EREV vận hành chủ yếu bằng motor điện mạnh 241 mã lực, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 200 km/h.

Xpeng P7+ ra mắt lần đầu vào tháng 11/2024, hiện chỉ có biến thể BEV kèm giá bán dao động 186.800-208.800 NDT, tương đương 26.100- 29.700 USD .

Mẫu sedan điện có hệ số cản gió 0,206 Cd, sử dụng hệ dẫn động cầu sau làm tiêu chuẩn. Motor điện 241 mã lực/450 Nm hoặc 308 mã lực/450 Nm được trang bị cho xe, tùy phiên bản. Ba tùy chọn dung lượng pin LFP 60,7-74,9 kWh mang lại phạm vi hoạt động tối đa 615-725 km, công bố theo chu trình CLTC.

Phiên bản cao nhất hỗ trợ sạc nhanh 5C, các phiên bản còn lại sạc nhanh 3C. Thời gian nạp lại 30-80% dung lượng pin dao động 12-20 phút tùy phiên bản.

Ở bản nâng cấp chuẩn bị ra mắt trong năm 2026, Xpeng P7+ bản BEV sẽ có phạm vi hoạt động thuần điện 725 km. Xe được xây dựng trên kiến trúc điện 800 V, hỗ trợ sạc nhanh 5C.

Kể từ khi ra mắt, Xpeng P7+ đã ghi nhận doanh số tích lũy hơn 88.000 xe, là cái tên bán chạy nhất dòng sedan điện cỡ trung-lớn tại Trung Quốc trong 12 tháng liên tiếp.