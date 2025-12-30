Ôtô điện Trung Quốc xâm chiếm thị trường quốc tế

Lượng xuất khẩu ôtô điện Trung Quốc đạt mức tăng trưởng 87% trong tháng 11.

Theo Carscoops, ôtô điện Trung Quốc đang thực sự xâm chiếm nhiều thị trường quốc tế. Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy xuất khẩu xe điện của nước này riêng trong tháng 11 đã tăng trưởng đến 87% so với năm ngoái.

So với cùng kỳ năm ngoái, đây là mức tăng trưởng khá ấn tượng. Điểm đến chủ yếu của ôtô điện Trung Quốc trong tháng 11 là Mexico, với 19.344 xe hoàn thành thủ tục thông quan, tương đương tăng trưởng đến hơn 2.300% so với năm 2024.

Hồi tháng 10, Mexico cũng là quốc gia tiếp nhận xe điện Trung Quốc nhiều nhất. Mexico nhập khẩu 17.503 xe điện từ Trung Quốc trong tháng 10, Thái Lan đứng ngay sau với lượng nhập khẩu 13.517 xe. Một quốc gia Đông Nam Á khác là Indonesia cũng nằm trong top 3 quốc gia nhập khẩu ôtô điện Trung Quốc nhiều nhất trong tháng 10.

Quay trở lại số liệu tháng 11, xuất khẩu xe điện từ Trung Quốc sang Anh đã tăng 113% lên mức 9.096 xe. Từ đầu năm, xứ sở sương mù đã đón nhận 121.555 xe điện từ Trung Quốc, tương đương tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bỉ nhập khẩu 195.309 xe điện Trung Quốc trong 11 tháng đầu năm. Tuy nhiên, số liệu này đã thấp hơn 15% so với năm 2024.

Châu Á vẫn là điểm đến ưa thích của xe điện Trung Quốc. Lượng xe điện xuất khẩu từ Trung Quốc sang các quốc gia khác cùng châu lục đã tăng 71%, đạt 110.061 xe trong tháng 11. Châu Âu và Mỹ Latin cũng là những khu vực được các hãng xe Trung Quốc dành nhiều sự quan tâm cho hoạt động xuất khẩu.

Tính đến hết tháng 11, các quốc gia châu Á đã tiếp nhận gần 1 triệu ôtô điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Cùng kỳ, châu Âu nhập khẩu 604.105 xe điện từ quốc gia tỷ dân, cao hơn 12% so với số liệu ghi nhận trong 11 tháng đầu năm 2024.