Trung Quốc giải quyết vấn nạn 'xe cũ đi 0 km'

Từ đầu năm sau, ôtô cũ khi xuất khẩu từ Trung Quốc trong vòng 180 ngày kể từ thời điểm đăng ký sẽ phải đi kèm những cam kết chính hãng liên quan đến dịch vụ hậu mãi.

Theo Car News China, ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc đang bước vào giai đoạn quản lý mới khi chính quyền chuẩn bị siết chặt kiểm soát với hoạt động mua bán ôtô cũ, đã qua sử dụng nhưng với 0 km trên đồng hồ ODO.

Nguồn tin từ Autohome cho hay các quy định xuất khẩu dự kiến có hiệu lực từ tháng 1/2026 sẽ nhắm đến giải quyết triệt để vấn nạn này.

“Xe cũ đi 0 km” là thuật ngữ được dùng để chỉ nhóm ôtô xuất xưởng với số km đã di chuyển bằng 0, hoặc chỉ dao động trong khoảng vài trăm km.

Số xe này có thể được đăng ký hoặc chưa, tùy thuộc cách thức giao dịch, nhưng có điểm chung là được rao bán thông qua các kênh kinh doanh ôtô đã qua sử dụng, bất kể tình trạng xe như mới, nội thất còn nguyên lớp bảo vệ.

Ước tính của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc cho thấy khối lượng giao dịch nội địa của “xe cũ đi 0 km” đạt khoảng 1 triệu xe trong năm 2024, tương đương khoảng 5% quy mô thị trường ôtô đã qua sử dụng của nước này.

Tình trạng này được cho là liên quan đến sự dư thừa năng lực sản xuất đã kéo dài từ lâu. Để giải quyết, các hãng xe và đại lý tìm cách nhanh chóng “giải phóng” hàng tồn kho, thu hồi vốn bằng cách đẩy một lượng lớn ôtô mới sang thị trường xe cũ, đồng thời nhận ưu đãi chiết khấu.

Kênh xuất khẩu cũng đóng vai trò quan trọng hình thành xu hướng “xe cũ đi 0 km” tại Trung Quốc.

Dữ liệu chỉ ra xuất khẩu ôtô cũ của Trung Quốc đã tăng từ 15.000 xe hồi năm 2021 lên thành 436.000 xe vào năm 2024, dự kiến vượt mốc 500.000 xe trong năm nay. Theo ước tính, có đến 70-80% số “xe cũ” này chưa từng thực sự lăn bánh trên đường.

Theo Car News China, xu hướng này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đối với thị trường nội địa, việc giảm giá tràn lan thông qua các kênh xe cũ đã làm suy yếu hệ thống định giá truyền thống của các đại lý.

Về phía các thị trường nước ngoài, nhiều “xe cũ đi 0 km” được xuất khẩu mà chưa được bản địa hóa đúng cách hoặc không có dịch vụ hậu mãi chính thức. Điều này dẫn đến các khiếu nại liên quan đến bảo dưỡng, chức năng phần mềm hay dịch vụ pin.

Các rủi ro này được chuyên gia Trung Quốc cảnh báo sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng chung của các thương hiệu ôtô Trung Quốc, thay vì các đơn vị xuất khẩu.

Do đó, 4 bộ ngành Chính phủ Trung Quốc do Bộ Thương mại nước này dẫn đầu đã cùng nhau ban hành các quy định mới, nhắm đến quản lý xuất khẩu ôtô đã qua sử dụng.

Kể từ ngày 1/1 năm sau, bất kỳ ôtô nào xuất khẩu trong vòng 180 ngày kể từ thời điểm đăng ký lần đầu đều phải kèm theo giấy xác nhận dịch vụ hậu mãi, được cung cấp bởi nhà sản xuất ôtô. Giấy tờ này phải ghi rõ điểm đến của lô hàng kèm thông tin xe, đồng thời phải có con dấu chính thức của hãng.

Theo Car News China, quy định này không cấm hoàn toàn hoạt động xuất khẩu ôtô đã qua sử dụng. Quy định mới chỉ nâng cao ngưỡng tuân thủ bằng cách chính thức liên kết điều kiện xuất khẩu với trách nhiệm hậu mãi, được đảm bảo bởi nhà sản xuất ôtô.