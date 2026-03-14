Ford Explorer thuần điện chuyển sang dùng pin LFP, chạy 444 km

Thay vì pin NMC, Ford Explorer điện nay chuyển sang sử dụng pin LFP, cải thiện phạm vi hoạt động và rút ngắn thời gian sạc.

Theo InsideEVs, Ford vừa tiến hành đợt nâng cấp cho Explorer EV - mẫu xe chia sẻ nền tảng khung gầm với Volkswagen ID.4. Ford Explorer EV nay chuyển sang dùng pin LFP, đi kèm motor điện mạnh mẽ hơn, hệ thống thông tin giải trí mới cùng nhiều tính năng trợ lái.

Phiên bản Explorer EV Standard Range giờ đây sở hữu gói pin LFP dung lượng lớn hơn, cho phép phạm vi di chuyển trội hơn so với pin NMC trên mẫu xe tiền nhiệm.

Với dung lượng 58 kWh, Explorer EV Standard Range sở hữu phạm vi hoạt động tối đa 444 km theo chuẩn WLTP, tăng 60 km so với trước. Chuyên trang InsideEVs lưu ý cell pin LFP có mật độ năng lượng thấp hơn so với NMC, nhưng độ bền lại trội hơn.

Motor điện trên trục sau của Ford Explorer EV phiên bản Standard Range cũng đã được nâng cấp. Công suất tối đa hiện đạt 187 mã lực, cải thiện so với mức 165 mã lực ở bản tiền nhiệm. Mô-men xoắn tối đa của Ford Explorer EV Standard Range được công bố ở mức 350 Nm, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 8 giây.

Gói pin LFP mới có thể tiếp nhận công suất sạc tối đa 105 kW tại trụ sạc nhanh DC, cho phép Ford Explorer EV nạp lại 10-80% dung lượng pin trong 26 phút.

Ford Explorer EV bản nâng cấp có thêm tính năng V2L, cho phép cung cấp năng lượng từ xe cho thiết bị gia dụng. Một ổ cắm điện trang bị sẵn trong cốp xe, hãng xe Mỹ cũng đang bán một bộ chuyển đổi cho phép biến cổng sạc thành một ổ cắm khác, cung cấp công suất đầu ra 2,3 kW.

Ở bản nâng cấp, Ford Explorer EV được trang bị hệ thống thông tin giải trí mới phát triển trên hệ điều hành Android. Chế độ lái một bàn đạp hiện là tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản, còn hệ thống Cruise Control thích ứng giờ đây có thể nhận diện đèn giao thông và biển báo.

Một hệ thống mang tên Driver State Assist sẽ giám sát mức độ tập trung của tài xế bằng cách sử dụng camera video và hệ thống hỗ trợ giữ làn. Nếu xe không ghi nhận bất kỳ thao tác nào từ tài xế, Ford Explorer EV sẽ tự động rà phanh.

Trong trường hợp người lái tiếp tục không có bất kỳ phản hồi nào, chiếc SUV điện sẽ tự động bật đèn cảnh báo nguy hiểm và dừng hẳn lại, trước khi các cửa được mở khóa và tính năng gọi cứu hộ khẩn cấp được kích hoạt.

Những thay đổi này trên Ford Explorer EV diễn ra không lâu sau một bản nâng cấp cũng được hãng dành cho một mẫu xe điện khác tại châu Âu. Tuần trước, Ford Puma Gen-E cũng đã được nâng cấp dung lượng pin, giúp cải thiện phạm vi hoạt động.