Ford Explorer có bản mới, ngoại hình tựa Territory

Khách hàng Trung Quốc sẽ được giới thiệu bản nâng cấp của Ford Explorer với những thay đổi chủ yếu ở phần đầu xe.

Theo Carscoops, Ford Explorer sẽ sớm có bản nâng cấp nhẹ. Tài liệu do Bộ Công nghiệp và thông tin Trung Quốc (MIIT) chia sẻ cho thấy ngoại hình của xe sẽ có sự thay đổi đáng kể.

Cụ thể, Ford Explorer bản nâng cấp sẽ có thiết kế đầu xe hoàn toàn mới, đèn pha mảnh hơn và đặt nằm ngang. Kết nối giữa 2 cụm đèn là một dải đèn nhỏ, chạy ngang đầu xe.

Thiết kế này có phần tương đồng Ford Territory bản nâng cấp, vừa ra mắt khách hàng Việt Nam hồi giữa tháng 8.

Ford Explorer chuẩn bị có bản nâng cấp tại Trung Quốc. Ảnh: MIIT.

Lưới tản nhiệt của mẫu SUV cỡ E sẽ phẳng hơn, kích thước được mở rộng và gồm nhiều chi tiết thiết kế mới. Cản xe cũng được thiết kế lại, tạo hình chữ H rõ ràng hơn. Hai khe hút gió bên đặt nằm dọc, có các điểm nhấn màu đen khá phù hợp với thiết kế lưới tản nhiệt.

Thân xe không có quá nhiều thay đổi, có thêm tùy chọn nóc màu đen tương phản. Hãng xe Mỹ cũng cung cấp cho Ford Explorer nhiều tùy chọn thiết kế mâm xe khác nhau.

Di chuyển về phía đuôi xe, Ford Explorer không có những chỉnh sửa đáng kể. Cản sau thiết kế mới, ống xả bố trí dưới gầm xe.

Phiên bản Ford Explorer hiện tại ở thị trường Trung Quốc. Ảnh: Ford.

Tài liệu của MIIT cho thấy Ford Explorer sẽ sử dụng động cơ 2.3L EcoBoost quen thuộc, cung cấp công suất tối đa 286 mã lực, mô-men xoắn cực đại 445 Nm. Kết hợp hộp số tự động 10 cấp, Ford Explorer có thể đạt tốc độ tối đa 200 km/h.

Theo Carscoops, Ford Explorer bản nâng cấp sẽ chính thức ra mắt thị trường Trung Quốc vào quý I/2026.