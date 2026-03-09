Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chiếc Ford Explorer độc bản tri ân Giáo hoàng

  • Thứ hai, 9/3/2026 13:55 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mẫu SUV Ford Explorer Platinum sở hữu những chi tiết gắn liền với thành phố Chicago, nơi sinh của Đức Giáo hoàng Leo XIV.

giao hoang, leo xiv, giao hoang leo xiv, ford, explorer, ford explorer, ceo ford, Jim Farley anh 1

Tại Vatican, CEO Ford là Jim Farley cùng phu nhân đã có buổi yết kiến Giáo hoàng Leo XIV. Nhân dịp này, đại diện hãng xe cũng trao tặng ngài một chiếc Ford Explorer Platinum được cá nhân hóa với nhiều biểu tượng mang ý nghĩa tri ân.
giao hoang, leo xiv, giao hoang leo xiv, ford, explorer, ford explorer, ceo ford, Jim Farley anh 2

Chiếc xe được lắp ráp tại nhà máy Chicago của Ford. Đây cũng là nơi Đức Giáo hoàng ra đời và ông cũng là Giáo hoàng có quốc tịch Mỹ đầu tiên trong lịch sử Giáo hội.
giao hoang, leo xiv, giao hoang leo xiv, ford, explorer, ford explorer, ceo ford, Jim Farley anh 3

Chiếc SUV sở hữu ngoại thất màu đen và nội thất nâu. Mỗi ghế ngồi được đính kèm lá cờ của Chicago, trong khi đó đường chân trời biểu tượng của thành phố được thêu tại tựa tay.
giao hoang, leo xiv, giao hoang leo xiv, ford, explorer, ford explorer, ceo ford, Jim Farley anh 4

Ốp bệ cửa được trang trí bởi biểu tượng thành phố Chicago kết nối cùng Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, nhằm tri ân hành trình đức tin của Giáo hoàng Leo XIV.
giao hoang, leo xiv, giao hoang leo xiv, ford, explorer, ford explorer, ceo ford, Jim Farley anh 5

Ford Explorer Platinum của Đức Giáo hoàng được trang bị động cơ V6 hybrid 3.3L và hộp số hybrid 10 cấp, sản sinh công suất 289 mã lực và mô-men xoắn 353 Nm. Đặc biệt, động cơ này chỉ dành riêng cho mẫu Ford Police Interceptor Utility.
giao hoang, leo xiv, giao hoang leo xiv, ford, explorer, ford explorer, ceo ford, Jim Farley anh 6

Ngoài ra, chiếc xe còn được mang biển số "DA POPE" và "LEO XIV". Theo ông Jim Farley, Đức Giáo hoàng Leo XIV dự định sẽ sử dụng chiếc Ford Explorer Platinum này phục vụ việc di chuyển trong khu vực nội thành Vatican.

Việt Hà

Ảnh: Ford

