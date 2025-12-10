Cùng tầm giá 850 triệu, Mitsubishi Destinator có đáng mua trước CX-5?

Mitsubishi Destinator là cái tên mới nhất gia nhập phân khúc SUV cỡ C, kỳ vọng thách thức vị thế dẫn đầu của Mazda CX-5.

Mazda CX-5 là SUV cỡ C bán chạy nhất Việt Nam trong vài năm gần đây. Thị trường Việt không thiếu đối thủ dành cho CX-5, tuy nhiên những Ford Territory, Honda CR-V, Hyundai Tucson hay Subaru Forester, Jaecoo J7 dù nỗ lực vẫn chưa đủ sức ngáng đường.

Mitsubishi Destinator vừa ra mắt gần đây là sự thay thế cho mẫu xe tiền nhiệm Outlander, đồng thời mang theo kỳ vọng trở thành cái tên đủ sức thách thức vị thế dẫn đầu mà Mazda CX-5 đã nắm giữ khá lâu tại Việt Nam.

Trong bài viết này, Mazda CX-5 phiên bản 2.0L Premium Sport (849 triệu đồng) được mang ra so sánh với Mitsubishi Destinator phiên bản Ultimate - vừa chính thức trình làng khách Việt với giá bán 855 triệu đồng.

Kích cỡ là lợi thế của Destinator

Khi ra mắt thị trường Việt, Mitsubishi Destinator được giới thiệu là một mẫu SUV 7 chỗ. Tuy nhiên, 3 hàng ghế của xe phục vụ tốt nhất cho nhu cầu 5 người sử dụng, chỉ nên chở 7 người khi thực sự cần thiết hoặc trong các chuyến hành trình đô thị ngắn.

Nhìn chung, Mitsubishi Destinator vẫn là mẫu xe rộng rãi hàng đầu phân khúc SUV cỡ C. Các kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt 4.680 x 1.840 x 1.780 mm, trội hơn hẳn so với kích thước tương ứng lần lượt 4.590 x 1.845 x 1.680 mm của Mazda CX-5.

Mitsubishi Destinator có chiều dài cơ sở tốt hàng đầu phân khúc. Ảnh: Đan Thanh.

Chiều dài cơ sở 2.815 mm của Mitsubishi Destinator thuộc nhóm tốt hàng đầu phân khúc, giúp "tân binh" SUV cỡ C đủ không gian để bố trí 3 hàng ghế theo cấu hình 5+2. Ngược lại, khoảng cách giữa 2 trục xe Mazda CX-5 ở mức 2.700 mm, không quá ấn tượng nhưng tương đồng nhiều đối thủ cùng phân khúc - vốn chỉ trang bị 5 chỗ ngồi.

Nhờ chiều dài tổng thể và chiều dài cơ sở trội hơn, không gian bên trong khoang lái của Mitsubishi Destinator - đặc biệt tại khu vực hàng ghế thứ hai - rộng rãi hơn đáng kể so với Mazda CX-5.

Về ngoại hình, Mitsubishi Destinator được đánh giá có phần năng động, trẻ trung hơn nhờ đèn LED tạo hình chữ T, lưới tản nhiệt họa tiết tổ ong với lớp acrylic đa tầng và ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng. Phần đầu xe Destinator mang nhiều nét tương đồng Mitsubishi Xforce - mẫu xe "đàn em" từng có màn ra mắt khá thành công tại Việt Nam trong năm 2024.

Mitsubishi Destinator (ảnh trái) có phần trẻ trung hơn so với Mazda CX-5 (ảnh phải). Ảnh: Phúc Hậu, Thaco.

Mazda CX-5 lại chia sẻ thiết kế Kodo với loạt xe khác cùng thương hiệu. Điểm nhấn ngoại hình của Mazda CX-5 bao gồm cụm đèn pha LED Projector, lưới tản nhiệt Signature Wing...

Nhìn chung, Mazda CX-5 sở hữu thiết kế có phần trung tính, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau. "Tân binh" Mitsubishi Destinator lại nghiêng nhiều về tính năng động, trẻ trung ở ngoại hình và tỏ ra là một lựa chọn phù hợp hơn cho khách hàng trẻ.

Nội thất thực dụng là điểm chung

Khoang lái của Mazda CX-5 và Mitsubishi Destinator giống nhau ở tính thực dụng. Không có những màn hình cỡ lớn như ôtô các thương hiệu Hàn Quốc hay Trung Quốc, cả Mazda lẫn Mitsubishi đều chọn trang bị cho mẫu SUV cỡ C của mình loạt màn hình với kích thước vừa đủ, tập trung vào tính năng phục vụ nhu cầu người dùng.

Trung tâm táp-lô Mazda CX-5 là màn hình giải trí kích thước 8 inch. Trang bị này trên Destinator lớn hơn, sở hữu kích thước 12,3 inch nhưng có phần "thô" do viền xung quanh khá dày.

Bộ ghế ngồi của Mitsubishi Destinator và Mazda CX-5 đều được bọc da, có chỉnh điện ở hàng trước. Trên "tân binh" Destinator, ghế ngồi có công nghệ giảm hấp thụ nhiệt, còn hàng ghế trước Mazda CX-5 có thêm tính năng sưởi và làm mát.

Khoang lái cơ bản, khá thực dụng của Mitsubishi Destinator. Ảnh: Đan Thanh.

Ở thị trường Indonesia, Mitsubishi Destinator có cửa sổ trời, tuy nhiên trang bị này khi về Việt Nam đã bị lược bỏ. Trên Mazda CX-5, cửa sổ trời là trang bị tiêu chuẩn từ phiên bản Premium.

Một trong những điểm nhấn về công nghệ của Mitsubishi Destinator là hệ thống kết nối thông minh Mitsubishi Connect. Thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, chủ xe có thể điều khiển điều hòa từ xa, tìm kiếm Mitsubishi Destinator trong bãi giữ xe hay quản lý tình trạng xe từ xa.

Loạt trang bị bao gồm điều hòa tự động 2 vùng, phanh tay điện tử hay đế sạc không dây cũng là điểm tương đồng giữa Mazda CX-5 với Mitsubishi Destinator.

Động cơ Turbo - điểm mạnh của Destinator

Khác với động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 2.0L trên mẫu xe tiền nhiệm Outlander, "tân binh" Mitsubishi Destinator được gắn động cơ Turbo 1.5L MIVEC, sản sinh công suất tối đa 163 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 250 Nm.

Ở phiên bản 2.0L Premium Sport, Mazda CX-5 sử dụng động cơ Skyactiv-G dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 154 mã lực, mô-men xoắn cực đại 200 Nm.

Động cơ tăng áp của Mitsubishi Destinator có thông số tốt hơn so với động cơ xăng hút khí tự nhiên trên Mazda CX-5. Ảnh: Phúc Hậu.

Như vậy về mặt lý thuyết, các thông số đang cho thấy động cơ Mazda CX-5 có phần thua thiệt trước Mitsubishi Destinator. Sở hữu khối lượng bản thân tương đương đối thủ nhưng sức mạnh động cơ và mô-men xoắn tối đa đều vượt trội, Mitsubishi Destinator là mẫu xe mạnh mẽ hơn khi đặt cạnh Mazda CX-5.

Dù vẫn là một mẫu xe dẫn động cầu trước, việc Mitsubishi Destinator được trang bị đến 5 chế độ lái khác nhau - gồm Normal, Wet, Gravel, Mud và Tarmac - đã giúp mẫu SUV cỡ C trở nên linh hoạt hơn khi có thể sử dụng ở các địa hình đa dạng.

Mazda CX-5 được trang bị gói công nghệ trợ lái nâng cao i-ActivSense với nhiều tính năng an toàn hơn so với Mitsubishi Destinator. Đây là ưu điểm lớn của "ông vua" phân khúc SUV cỡ C so với "tân binh" đồng hương.

Trên Mitsubishi Destinator bản Ultimate, xe được trang bị các công nghệ an toàn như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường hay thông báo xe phía trước khởi hành.

Ở Mazda CX-5 2.0L Premium Sport, xe có thêm hỗ trợ giữ làn và hệ thống nhắc nhở người lái tập trung.

Mitsubishi Destinator có ít tính năng ADAS hơn so với Mazda CX-5. Ảnh: Phúc Hậu.

Cùng giá bán xấp xỉ 850 triệu đồng, cả Mazda CX-5 lẫn Mitsubishi Destinator cũng đều được áp dụng ưu đãi chính hãng khá hấp dẫn dịp cuối năm.

Phiên bản Ultimate của Mitsubishi Destinator đang được giảm tiền mặt 47 triệu đồng trong tháng 12, đưa giá xe về mức 808 triệu đồng. Đối với Mazda CX-5 2.0L Premium Sport, ưu đãi 40 triệu đồng giúp giá xe giảm về mức 809 triệu đồng.

Với việc sở hữu giá bán tương đồng, Mitsubishi Destinator được dự báo sẽ sớm trở thành cái tên thách thức vị thế dẫn đầu của Mazda CX-5.

Trên đường đua doanh số, Mazda CX-5 nắm giữ ít nhiều lợi thế khi sở hữu số lượng phiên bản cao hàng đầu phân khúc SUV cỡ C. Tuy nhiên, sự mới mẻ của Destinator cũng như nền tảng từ sự thành công trước đó mà Mitsubishi có được với Xforce có thể khiến cục diện trong phân khúc này xáo trộn ít nhiều.