Xe tay ga 'quay đầu' giảm giá, đã tới thời xe máy điện?

Các mẫu xe tay ga ăn khách ngày nào nay liên tục được giảm giá. Điều này do sức ép của lộ trình "điện hóa" hay sự cạnh tranh từ nhóm xe máy điện?

Trước đây, những mẫu xe tay ga ăn khách như Honda Vision, Lead hay Yamaha NVX, Grande thường xuyên ghi nhận giá bán nhỉnh hơn hàng triệu đồng so với mức niêm yết của hãng. Tuy nhiên thời gian gần đây, giá của nhiều mẫu xe tay ga có chiều hướng đi xuống, chỉ còn chênh lệch vài trăm nghìn, thậm chí thấp hơn giá niêm yết của hãng.

Xe tay ga ăn khách bán dưới giá đề xuất

Theo ghi nhận của phóng viên tại một đại lý khu vực miền Tây, Vision 110 cc 2025 bản Tiêu chuẩn đang được bán với giá khoảng 30,99 triệu tại đại lý, thấp hơn khoảng 300.000 đồng so với mức giá hãng niêm yết.

Tuy nhiên một số phiên bản cao như Đặc biệt, Cao cấp hay Thể thao vẫn đang được bán với giá nhỉnh hơn.

Ví dụ, Vision 110 cc 2025 phiên bản thể thao đang có giá bán khoảng 37,5-38,3 triệu đồng tùy đại lý. So với giá niêm yết của Honda (36,612 triệu), giá của phiên bản này vẫn đang nhỉnh khoảng 900.000 đến 1,6 triệu đồng.

Giá Honda Vision không còn kênh quá cao so với những năm trước. Ảnh: Phúc Hậu.

Những mẫu tay ga quen thuộc khác như Lead ABS 2025 hay SH 125i cũng ghi nhận giá bán nhỉnh khoảng 1,8-2,6 triệu đồng so với giá niêm yết.

Ví dụ ở một đại lý HEAD khu vực TP.HCM, Honda Lead bản Tiêu chuẩn đang được bán với giá khoảng 42,2 triệu, trong khi bản Cao cấp có giá 43,6 triệu đồng.

Với Honda SH 125i, giá của bản CBS 2025 đang khoảng 83 triệu, trong khi bản Cao cấp là 90 triệu đồng. Các mẫu xe tay ga của Yamaha như NVX hay Grande cũng đang ghi nhận giá bán lẻ thấp hơn mức đề xuất.

Tại một chi nhánh Yamaha tại TP.HCM, giá của NVX 155 bản Thể thao SP khoảng 66 triệu, thấp hơn 2 triệu so với giá niêm yết của hãng.

Yamaha NVX SP nay có giá thấp hơn mức niêm yết của hãng. Ảnh: Phúc Hậu.

Có thể thấy dù vẫn "kênh" so với mức niêm yết của hãng, giá bán của các mẫu tay ga ăn khách nay đã giảm khá nhiều so với khoảng thời gian cao điểm giai đoạn 2023-2024.

Giai đoạn 2023-2024, giá của một chiếc Honda SH 125i bản Tiêu chuẩn cũng có thể vượt mốc 100 triệu đồng ở đại lý. Trong khi muốn sở hữu Honda Vision, khách hàng từng phải chi tới 40 triệu đồng.

Sức ép từ xe máy điện

Câu chuyện giá của các mẫu xe tay ga chạy xăng trên thị trường giảm có thể đến từ mùa lễ hội cuối năm hoặc các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu mua sắm.

Tuy nhiên, điều này cũng phần nào phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường xe máy hiện tại, khi xe máy điện dần được ưa chuộng, tỏ rõ ưu điểm, cùng với lộ trình chuyển đổi xanh đang dần đi vào "quỹ đạo".

Vừa qua, quy định cấm, hạn chế xe máy xăng dịch vụ ở các khu vực phát thải thấp trong trung tâm Hà Nội đã được thông qua, dự kiến triển khai từ tháng 7/2026.

Dù chưa cụ thể về thời gian cấm đối với xe máy cá nhân, quy định cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch mua xe của người dùng trong giai đoạn cuối năm. Honda chưa thông báo kết quả kinh doanh trong tháng 11, nhưng ở kỳ báo cáo tháng 9, lượng xe máy của thương hiệu Nhật bán ra thị trường đã giảm 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái (163.787 xe), và tăng trở lại đôi chút ở tháng 10 (188.036 xe).

Tính từ tháng 3 đến tháng 9 năm nay, Honda đạt doanh số xe máy 1,02 triệu, giảm nhẹ so với con số 1,03 triệu của cùng kỳ năm 2024. Mức giảm này cho thấy mức độ chững lại của xe xăng nói chung và một khi Honda đã suy giảm, những cái tên còn lại dù không công bố doanh số, cũng sẽ đang gặp khó.

Các mẫu xe thuần điện từ VinFast, Yadea hay Datbike, Selex Motors đang dần phủ sóng thị trường ở nhiều phân khúc giá. Ảnh: Đan Thanh, VinFast, Yadea.

Hiện nay, ở ngang tầm giá Honda Vision hay Yamaha Grande, thị trường đang ghi nhận sự xuất hiện ngày càng đa dạng từ các mẫu xe máy điện được trang bị công nghệ hiện đại, chi phí vận hành thấp.

Ví dụ, VinFast Theon S, Yadea Volguard P hay Datbike Quantum đang cạnh tranh thị phần trong phân khúc cao cấp, sẵn sàng "đua sòng phẳng" với xe máy xăng về cả công suất động cơ lẫn công nghệ.

Trong khi đó ở nhóm phổ thông, những chiếc xe máy điện khoảng 20-30 triệu đồng ngày càng phổ biến, nổi bật với dải sản phẩm từ thương hiệu nội địa Việt VinFast. Đây cũng là thương hiệu đang làm tốt nhất trong cuộc đua "chuyển đổi xanh".

Dễ thấy nhất là VinFast EvoGrand, Feliz 2025, Vero X hay Klara Neo đã phủ sóng ở hầu hết phân khúc xe máy điện phổ thông, tỏ rõ lợi điểm không chỉ vì sức mạnh thương hiệu mà còn đến từ chính sách giá hay các chương trình thu xe xăng đổi xe điện hay các ưu đãi, hậu mãi khác.

Yadea cũng phủ sóng tốt dòng xe máy điện học sinh từ Vekoo, Ossy, Orlin hay Vigor trong tầm giá từ 15-30 triệu đồng.

VinFast đang là thương hiệu xe máy làm tốt trong cuộc đua điện hóa. Ảnh: VinFast, Đan Thanh.

Thực tế cả Yamaha và Honda đều đã ra mắt những sản phẩm xe máy thuần điện đầu tiên tại Việt Nam. Tuy nhiên, Icon e: hay Cuv e: của Honda dường như vẫn đang là sản phẩm thăm dò thị trường, chưa tạo được sức nóng. Trong khi Yamaha Neo's mờ nhạt khi giá cao, thiết kế chưa đủ thu hút.

Nhìn chung sự giảm nhiệt của giá xe tay ga chạy xăng không chỉ là hiện tượng cuối năm mà còn là bằng chứng rõ ràng cho thấy áp lực cạnh tranh từ xe máy điện đã bắt đầu thay đổi cục diện thị trường xe máy. Hiện nay, các mẫu xe điện đã tạo ra sự lựa chọn đa dạng từ phân khúc phổ thông đến cận cao cấp, cạnh tranh trực tiếp về cả chi phí vận hành lẫn công nghệ.

Với chiến lược xanh hóa mạnh mẽ của Hà Nội nhằm giảm tình trạng ô nhiễm tại trung tâm thành phố, đây chắc chắn sẽ là khu vực trọng điểm chuyển đối từ xe xăng sang xe máy điện. Người dân sinh sống trong khu vực các phường trung tâm và những người có nhu cầu di chuyển qua các tuyến đường này sẽ cân nhắc nhiều tới việc mua xe máy điện mới, thay vì những lựa chọn xe xăng.

Vị thế của xe xăng có lẽ vẫn được đảm bảo trong một thời gian nữa nhờ vào những ưu điểm truyền thống khó thay thế và nhiều khu vực vẫn có thể hoạt động thoải mái. Dự báo, cuộc chiến giá cả và công nghệ ở phân khúc xe máy phổ thông sẽ còn trở nên khốc liệt hơn khi lộ trình xanh bắt đầu có hiệu lực từ năm 2026.

Hoặc để níu kéo thị phần, có lẽ những thương hiệu xe máy xăng "thống trị" ngày nào sẽ ra mắt các sản phẩm thuần điện một cách nghiêm túc hơn, thay vì chỉ "cưỡi ngựa xem hoa" như hiện tại.