Giấc mơ xe điện phủ khắp châu Âu gặp khó, vì sao?

Theo chính phủ nhiều quốc gia thuộc EU, việc đặt mục tiêu "thuần điện hoàn toàn" từ năm 2035 là bất hợp lý bởi nhu cầu xe điện thấp, trong khi các mẫu hybrid hay PHEV lại thu hút khách hàng hơn.

Trở lại năm 2023, Liên minh Châu Âu đã đồng ý thực thi lệnh cấm bán xe động cơ đốt trong như xe xăng, hybrid hay diesel từ năm 2035 bằng cách thắt chặt các quy tắc phát thải đến mức chỉ có xe điện mới có thể tuân thủ. Giờ đây, một liên minh gồm 6 nhà lãnh đạo cho rằng kế hoạch đó cần một sự điều chỉnh.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Thủ tướng Slovakia Robert Fico, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala và Rosen Zhelyazkov của Bulgaria đã viết thư gửi Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, thúc giục bà nới lỏng các quy tắc.

Yêu cầu của họ là hãy để xe plug-in hybrid (PHEV), xe REEV và hybrid tiếp tục tồn tại sau năm 2035, thay vì ép buộc một kết cục thuần điện hoàn toàn.

Họ cảnh báo rằng ngành công nghiệp ôtô châu Âu đang đối mặt với một cơn bão gồm nhu cầu xe điện yếu, cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc, giá năng lượng cao, chi phí lao động tăng và nguy cơ thuế quan từ Mỹ sắp xảy ra.

Nhiều thương hiệu châu Âu bắt đầu gặp khó sau khi chi hàng tỷ Euro cho việc sản xuất xe điện. Ảnh: Carscoops.

Theo Bloomberg, việc loại bỏ mọi tùy chọn động cơ đốt trong chỉ trong một đòn duy nhất có nguy cơ biến châu Âu thành một “sa mạc công nghiệp”.

Điều quan trọng là thời điểm vấn đề được đưa ra. Việc xem xét lại các quy tắc phát thải ban đầu được lên kế hoạch vào năm 2026, nhưng đã được đẩy lên tháng này sau khi tốc độ áp dụng xe điện không tăng tốc như mong đợi.

Các nhà sản xuất ôtô như Volkswagen, Stellantis và Renault đang theo dõi sát sao vì hàng tỷ Euro đầu tư trong tương lai đang bị đe dọa.

Italy và Đức đặc biệt lên tiếng về việc bảo vệ các ngành công nghiệp ôtô của họ, trong khi Pháp lại giữ lập trường ưu tiên xe điện hơn, thúc đẩy các chính sách bảo vệ việc làm thông qua đầu tư vào điện khí hóa.

Sáu nhà lãnh đạo đang kêu gọi “tính trung lập về công nghệ”, lập luận rằng không có một giải pháp thần kỳ nào duy nhất để khử carbon. Nói cách khác, việc cấm một công nghệ để cứu hành tinh, bảo vệ môi trường nhưng lại trao thị phần cho các đối thủ nước ngoài có thể không phải là nước cờ dài hạn thông minh nhất.

Nhìn rộng hơn, châu Âu không đơn độc trong việc xem xét lại các thời hạn cứng nhắc. Bên kia Đại Tây Dương, Chủ tịch Hội đồng Tài nguyên Không khí California (CARB) Lauren Sanchez gần đây cho biết cơ quan này sẽ “xem xét lại” mục tiêu năm 2035 về doanh số xe điện thuần túy và plug-in hybrid, theo tờ Politico đưa tin.