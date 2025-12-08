Xe điện 'ế' ở Việt Nam có bản nâng cấp - tăng kích cỡ, đổi ngoại hình

Wuling Hongguang Mini EV là mẫu xe điện Trung Quốc trong phân khúc đô thị cỡ nhỏ. Xe chuẩn bị có bản nâng cấp tại thị trường quê nhà.

Theo Car News China, hồ sơ của Bộ Công nghiệp và thông tin Trung Quốc (MIIT) cho thấy Wuling Hongguang Mini EV - mẫu xe điện cỡ nhỏ bán chạy nhất Trung Quốc - chuẩn bị được cập nhật thiết kế.

Ở bản nâng cấp, Wuling Hongguang Mini EV được đăng ký với 6 phiên bản khác nhau, sở hữu thiết kế ngoại thất được chuẩn hóa cho cả cấu hình 3 cửa và 5 cửa.

Theo Car News China, động thái này tái khẳng định cam kết của Wuling ở phân khúc ôtô điện cỡ nhỏ, vốn là nơi hãng xe điện Trung Quốc đã thống trị doanh số nội địa trong nhiều năm liên tiếp.

Loạt hình ảnh và thông số kỹ thuật từ tài liệu của MIIT cho thấy mẫu ôtô điện đô thị cỡ nhỏ của Wuling sẽ sử dụng đèn pha hình tròn, kết hợp nóc xe màu đen.

Đuôi xe cũng có đèn hậu hình tròn, tạo ra tính nhất quán trong thiết kế. Đây là sự khác biệt so với các phiên bản Wuling Hongguang Mini EV hiện tại.

Wuling Hongguang Mini EV bản 5 cửa mới sẽ có các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.268 x 1.520 x 1.575 mm, tăng nhẹ về chiều dài và chiều rộng. Khoảng cách giữa 2 trục xe giữ nguyên ở mức 2.190 mm.

Ở phiên bản 3 cửa, các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.043 x 1.520 x 1.590 mm đồng nghĩa xe ngắn hơn và thấp hơn so với bản hiện tại. Chiều dài cơ sở cũng giảm từ 2.010 mm xuống còn 1.965 mm.

Thông số kỹ thuật của hệ truyền động điện vẫn giữ nguyên. Wuling Hongguang Mini EV tiếp tục được trang bị motor điện 30 kW, tuy nhiên chưa rõ dung lượng pin hay quãng đường di chuyển tối đa.

Wuling Hongguang Mini EV là xe bán chạy nhất phân khúc ôtô điện cỡ nhỏ tại Trung Quốc. Ảnh: Car News China.

Wuling Hongguang Mini EV ra mắt lần đầu tại Trung Quốc vào tháng 7/2020. Xe trang bị motor điện 30 kW, sử dụng pin LFP cho phạm vi hoạt động tối đa 205-301 km tùy phiên bản, công bố theo chu trình CLTC.

Giá bán Wuling Hongguang Mini EV dao động 38.800-55.800 NDT (khoảng 5.470- 7.860 USD ). Khoảng giá rộng, số lượng phiên bản nhiều giúp mẫu xe này nhiều năm duy trì vị thế bán chạy nhất phân khúc ôtô điện cỡ nhỏ tại Trung Quốc. Các đối thủ của Wuling Hongguang Mini EV tại quê nhà bao gồm Chery QQ Ice Cream, Baojun E200 và Ora Black Cat.

Tại Việt Nam, Wuling Hongguang Mini EV ra mắt lần đầu vào tháng 6/2023, sở hữu giá bán khởi điểm 239 triệu đồng. Hiện, mẫu xe này đổi tên thành Wuling Mini EV, chỉ còn một phiên bản với giá khởi điểm 197 triệu đồng, cao nhất 234 triệu đồng tùy màu sắc ngoại thất và dung lượng pin.