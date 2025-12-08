Xe điện hạng siêu sang cũng khó bán?

Nhiều chiếc Rolls-Royce Spectre đã qua sử dụng tại Mỹ vẫn khó tìm chủ, dù giá bán của loạt xe điện hạng siêu sang này giảm hơn 100.000 USD so với giá mua mới.

Theo Carscoops, hệ truyền động điện thường được nhận định là phù hợp với phân khúc ôtô hạng siêu sang, đặc biệt nếu xét đến những đòi hỏi về vận hành êm ái, tĩnh lặng cùng khả năng tăng tốc mạnh mẽ thường gặp ở tệp khách hàng của các thương hiệu như Rolls-Royce, Bentley hay Maybach.

Khách hàng tiềm năng của xe điện hạng siêu sang cũng thường không lo lắng nhiều đến quãng đường di chuyển và hiếm khi lái xe đường dài. Những nhân vật giàu có này cũng thường sở hữu nhiều xe trong garage để luân phiên sử dụng, đi kèm hệ thống sạc riêng tại gia .

Bất chấp những tiềm năng kể trên, ôtô hạng siêu sang trang bị hệ truyền động điện vẫn tỏ ra khá chật vật, ít nhất trên thị trường xe cũ.

Năm ngoái, website đấu giá Bring a Trailer xuất hiện một chiếc Rolls-Royce Spectre bản Launch Package với quãng đường đã đi hiển thị trên ODO rơi vào khoảng 159 km.

Phiên đấu giá của mẫu xe thuần điện hạng siêu sang thương hiệu Rolls-Royce đã không thể "chốt" thành công, dù đã có người trả mức giá 451.000 USD . Chuyên trang Carscoops lưu ý giá gốc của Rolls-Royce Spectre bản Launch Package từng ở mức 521.650 USD .

Gần đây, một đại lý Rolls-Royce ở Boston (Mỹ) tiếp tục rao bán cặp xe Spectre với số đo ODO tương đối thấp. Từng chiếc được rao bán với giá giảm hàng trăm nghìn USD so với niêm yết ban đầu.

Theo Carscoops, chiếc Spectre với quãng đường đã đi khoảng 3.380 km đang được đại lý rao bán với giá 385.575 USD , thấp hơn 136.000 USD so với niêm yết 521.575 USD .

Chiếc xe điện siêu sang còn lại đã di chuyển được khoảng 6.150 km, đang được định giá ở mức 385.150 USD - tức thấp hơn 158.000 USD so với giá mua mới 543.150 USD trước đó một năm. Chuyên trang Carscoops lưu ý khoảng chênh lệch này là dư dả để mua một chiếc Porsche 911 Carrera T mới, hiện có giá 143.700 USD .

Thực trạng này dẫn đến nhiều câu hỏi, bao gồm lý do những người với khối tài sản lớn đang tỏ ra không mấy hào hứng với ôtô thuần điện hạng siêu sang như Rolls-Royce Spectre.

Chuyên trang Carscoops đánh giá nhiều khả năng việc mong muốn duy trì cảm giác vận hành cổ điển với động cơ V12 là rào cản. Nỗi lo hạ tầng trạm sạc cũng được cho là nguyên nhân khiến khách hàng chưa hứng thú với ôtô điện, ngay cả ở phân khúc siêu sang.

Bên cạnh đó, chuyên trang này cũng để ngỏ khả năng khách hàng chưa có cơ hội để cầm lái các mẫu xe này, hoặc chưa cầm lái đủ nhiều để cảm thấy thích thú với ôtô siêu sang trang bị hệ truyền động điện.