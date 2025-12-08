Xe off-road Trung Quốc - GWM Tank 300 có bản giới hạn siêu chịu lạnh

Phiên bản đặc biệt của GWM Tank 300 được sản xuất dành riêng cho đội nghiên cứu Trung Quốc, dùng để vận chuyển đồ hoặc chở người trong khu vực Nam Cực.

Mẫu xe Tank 300 Polar Edition của GWM sẽ được giới thiệu vào ngày 10/12, với sản lượng toàn cầu giới hạn ở mức 300 chiếc.

Phiên bản này lần đầu tiên được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu và là một biến thể được tùy chỉnh từ chiếc Tank 300 tiêu chuẩn, nhằm phục vụ cho người dùng ở khu vực khi hậu khắc nghiệt.

Theo Autohome, đây là sản phẩm được phê duyệt cho các đội nghiên cứu khoa học địa cực của Trung Quốc để hỗ trợ hậu cần trong chuyến thám hiểm Nam Cực lần thứ 42.

GWM Tank 300 Polar Edition nổi bật với màu ngoại thất Cam Cực (Polar Orange), decal độc quyền và logo phiên bản đặc biệt để phân biệt với mẫu tiêu chuẩn. Xe được định vị là một phương tiện chuyên dụng cho người dùng cần khả năng vận hành vượt trội ở các khu vực có nhiệt độ thấp, tuyết rơi dày hoặc địa hình hiểm trở.

Thiết kế ngoại thất của GWM Tank 300 bản đặc biệt. Ảnh: GWM.

Để tăng cường khả năng hoạt động, GWM cung cấp ba gói nâng cấp chức năng chuyên biệt.

Thứ nhất, Gói Bảo vệ Mùa đông (Winter Protection Package) bổ sung kính chắn gió trước và vòi phun sương có sưởi, giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ đóng băng hoặc sương mù ở nhiệt độ dưới -30 độ C.

Tiếp theo, gói Chinh phục Tuyết (Snow Conquest Package) trang bị lốp AT địa hình chuyên dụng nhằm tăng lực kéo trên tuyết, băng và các bề mặt có độ bám thấp.

Cuối cùng, gói Hỗ trợ Cứu hộ (Recovery Escort Package) tích hợp tời điều khiển từ xa và khả năng kéo 2,5 tấn, thiết kế để tự cứu hộ hoặc hỗ trợ trong các tình huống off-road hiểm trở.

Mẫu xe này dự kiến sẽ giữ lại cấu hình hệ truyền động diesel, sử dụng động cơ tăng áp 2.4L sản sinh 186 mã lực và mô-men xoắn 490 Nm, kết hợp với hộp số tự động 9 cấp. Sự kết hợp này đã trải qua quá trình vận hành thực tế ở Nam Cực và trước đây đã chứng minh hiệu suất khởi động lạnh đáng tin cậy cùng khả năng cung cấp năng lượng ổn định.

Không gian nội thất của mẫu xe được điều chỉnh có thể hoạt động tốt trong điều kiện -30 độ. Ảnh: GWM.

Việc ra mắt vào tháng 12 đưa mẫu xe này vào cùng phân khúc với các mẫu xe bản đặc biệt, được tinh chỉnh cho các nhiệm vụ địa cực, chẳng hạn như Toyota Land Cruiser và Toyota Hilux được sử dụng trong các phái bộ Nam Cực và Bắc Cực, hay các phiên bản Ford F-150 cho khí hậu lạnh được triển khai ở miền bắc Canada và Alaska.