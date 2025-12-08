Loạt xe hybrid hưởng ưu đãi hàng chục triệu đồng tháng cuối năm

Từ Hàn Quốc đến Nhật Bản, đại diện xe hybrid nào cũng đang được áp dụng loạt ưu đãi kích cầu mua sắm cuối năm.

Trong tháng cuối năm, thị trường xe hybrid ngày càng trở nên sôi động khi gần như toàn bộ mẫu ôtô động cơ lai đều đang được giảm giá. Dưới đây là các ưu đãi của xe hybrid trong tháng 12 được tổng hợp bởi Tri Thức - Znews.

Toyota giảm phí trước bạ xe hybrid

Toyota giảm 50% phí trước bạ cho gần toàn bộ dải sản phẩm động cơ hybrid của hãng tại Việt Nam. Trong đó, chiếc SUV cỡ B Yaris Cross bản HEV đang được hỗ trợ 50% phí trị giá 48,5 triệu đồng. Khách hàng mua xe được tặng thêm một năm bảo hiểm thân vỏ.

Với Corolla Cross HEV, giá trị ưu đãi là 46 triệu, đưa giá bán của mẫu xe về mức 859-867 triệu đồng tùy lựa chọn màu sắc ngoại thất.

Toyota Yaris Cross hybrid đang được giảm 50% phí trước bạ. Ảnh: TMV.

Mẫu sedan cỡ D Camry là cái tên hưởng khuyến mại cao nhất của Toyota trong tháng 12. Giá trị ưu đãi dao động 146-153 triệu đồng cho 2 phiên bản MID và TOP. Nhờ đó, giá bán của Toyota Camry HEV được giảm về mức từ 1,314 tỷ đến 1,377 tỷ đồng .

Tại Việt Nam, Toyota là thương hiệu có doanh số xe hybrid cao nhất thị trường. Trong đó Corolla Cross HEV bán được 287 chiếc ở kỳ báo cáo tháng 10, nhiều nhất phân khúc hybrid.

Suzuki giảm phí trước bạ cho XL7 hybrid

Dải sản phẩm hybrid nhẹ tại Việt Nam của Suzuki hiện chỉ có 2 cái tên là Swift và XL7 Hybrid. Tuy nhiên trong tháng 12, chỉ mẫu MPV phổ thông XL7 Hybrid được hưởng ưu đãi.

Suzuki XL7 Hybrid đang giảm 100% phí trước bạ trong tháng 12. Ảnh: Phúc Hậu.

Cụ thể, khách hàng mua XL7 Hybrid số VIN 2025 đang được hỗ trợ 100% phí trước bạ, tương đương 70 triệu đồng. Ngoài ra, người mua cũng sở hữu gói bảo dưỡng xe thời hạn 3,5 năm khi đặt mua và hoàn tất thanh toán trước ngày 31/12.

Xe Honda hybrid giảm tiền mặt, tặng bảo hiểm

Trong tháng 12, Civic phiên bản e:HEV RS được giảm đến 100% phí trước bạ và tặng kèm một năm bảo hiểm thương hiệu.

Đây là chương trình áp dụng với các mẫu Civic e:HEV RS sản xuất năm 2024. Khách hàng trả góp qua ngân hàng có thể chọn gói ưu đãi 50% phí trước bạ, kèm hỗ trợ 0% lãi suất cố định trong 12 tháng đầu tiên. Chương trình này vẫn đi kèm gói bảo hiểm thương hiệu thời hạn một năm từ Honda.

Honda Civic e:HEV RS và HR-V e:HEV RS đều được giảm 50-100% phí trước bạ. Ảnh: Phúc Hậu, Đan Thanh.

Honda HR-V e:HEV RS cũng đang được hỗ trợ 50% phí trước bạ trong tháng 12, tương đương ưu đãi 43 triệu đồng. Tại Việt Nam, HR-V được Honda bán với 3 phiên bản, trong đó tùy chọn e:HEV RS có giá 869 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe Hybrid

Santa Fe hiện là mẫu xe hiếm hoi của Hyundai sở hữu phiên bản động cơ hybrid. Thực tế tùy chọn này chỉ vừa được giới thiệu với người dùng Việt vào đầu tháng 12, nhưng đã nhanh chóng được hưởng ưu đãi dịp cuối năm.

Dù vừa ra mắt, Santa Fe hybrid vẫn hưởng ưu đãi tiền mặt. Ảnh: TC Groups.

Mẫu xe ghi nhận mức giảm cao nhất 180 triệu, đưa giá bán về mức 1,249 tỷ đồng . Ngoài gói giảm tiền mặt, khách hàng mua Santa Fe còn được gia hạn bảo hành lên 8 năm, hoặc 120.000 km cùng các phiếu khuyến mại, voucher nhiên liệu.

Kia Carnival Hybrid giảm đến 80 triệu

Kia Carnival Hybrid là mẫu xe ghi nhận mức giảm thuộc nhóm cao nhất dải sản phẩm Kia tại Việt Nam.

Cụ thể, khách hàng khi mua xe được giảm từ 1,849-1,929 tỷ xuống còn 1,749- 1,769 tỷ đồng cho 3 phiên bản gồm Signatur 7S tiêu chuẩn, 7S nội thất màu và 7S ghế VIP.

Kia Carnival Hybrid được giảm tiền mặt đến 80 triệu đồng ở tháng cuối năm. Ảnh: Thaco.

Sự tăng cường ưu đãi trong tháng cuối năm đã cho thấy cuộc đua thị phần ở phân khúc xe động cơ lai đang nóng lên. Trong khi Toyota vẫn duy trì vị thế dẫn đầu với chính sách hỗ trợ phí trước bạ, thì sự tham gia giảm giá mạnh mẽ từ các mẫu xe Hàn Quốc như Hyundai Santa Fe Hybrid và Kia Carnival Hybrid đang mang đến nhiều lựa chọn cạnh tranh hơn cho người tiêu dùng.

Với những mức giảm giá hấp dẫn và gói bảo hành dài hạn, đây là thời điểm lý tưởng để người mua Việt Nam chuyển đổi sang các dòng xe hybrid, đón đầu xu hướng xe xanh trong tương lai.