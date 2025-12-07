Người Mỹ chưa chắc thích kei-car như Tổng thống Trump

Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự yêu thích với dòng xe kei (kei-car) của Nhật Bản trong nhiều ngày gần đây, thế nhưng theo truyền thông Mỹ, người dân tại đất nước này lại không yêu thích chúng đến thế.

Sau chuyến đi gần đây đến Nhật Bản, Tổng thống Trump nói rằng ông cũng bị mê hoặc bởi những chiếc xe kei (kei-car) "dễ thương" mà ông nhìn thấy. Như với hầu hết quyết định "nhanh chóng" của mình, Trump ngay lập tức yêu cầu Bộ trưởng Giao thông Vận tải gỡ bỏ mọi hạn chế đối với kei-car tại Mỹ.

Đó có vẻ là tin tuyệt vời những chiếc xe rẻ hơn, nhỏ hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn sẽ xuất hiện trên đường phố Mỹ. Thật không may, cũng như nhiều "lời hứa" của ông Trump, những chi tiết cụ thể về thị trường kei-car tại Mỹ sẽ như thế nào vẫn còn mù mờ. Và trừ khi những chiếc xe này có giá cực kỳ rẻ khi đến nơi, chúng gần như không hấp dẫn đối với đa số người mua xe Mỹ.

Người Mỹ không thích xe nhỏ

Theo tờ Carscoops, một trong những trở ngại lớn nhất đối với xe kei là người Mỹ đơn giản là không muốn xe nhỏ. Những người đang hoan nghênh ý tưởng xe kei Mỹ hóa thường quên rằng những chiếc xe như Fiat 500 và Mitsubishi Mirage vẫn tồn tại ở Mỹ, và chúng không bán chạy.

Tính đến tháng 10, Fiat chỉ bán được 1.076 chiếc 500e mới. Chắc chắn, mức giá khởi điểm gần 30.000 USD và phạm vi khoảng 322 km là 2 lý do lớn cho sự thất bại của nó nhưng ngay cả khi nó có giá khởi điểm 20.000 USD và sử dụng động cơ xăng, doanh số kém của thế hệ trước (vốn đáp ứng cả hai điều kiện đó) cho thấy giá cả và phạm vi không phải là vấn đề duy nhất.

Mitsubishi đã bán được hơn 13.000 chiếc Mirage trong năm nay, không tệ. Nhưng nó vẫn chưa đạt đến mức mà một số chiếc xe nhỏ tốt nhất đang làm được ở các thị trường nước ngoài. Chúng ta cũng biết rằng mẫu compact giá cả phải chăng của Mitsubishi đang trên đường khai tử sau năm 2025, điều đó có nghĩa là không có đủ người mua Mirage cho một thế hệ tiếp theo được ra mắt.

Fiat 500e ghi nhận doanh số thấp kỷ lục tại Mỹ. Ảnh: Fiat.

Và có những ví dụ khác về việc xe nhỏ thất bại ở Mỹ, cụ thể là Smart.

Sau một thời gian ngắn ngủi, công ty thuộc sở hữu của Mercedes đã rút hoàn toàn khỏi Mỹ do doanh số bán hàng trì trệ mặc dù Smart vẫn tồn tại ở châu Âu với vô số sản phẩm dễ thương, giá cả phải chăng và khá thành công ở đó, ngay cả khi người Mỹ chưa bao giờ đón nhận.

"Một số yếu tố, bao gồm thị trường xe siêu nhỏ đang suy giảm ở Mỹ và Canada, kết hợp với chi phí đồng bộ hóa cao cho một mẫu xe có khối lượng thấp, là cốt lõi của quyết định rút khỏi đất nước cờ hoa", đại diện Smart từng chia sẻ vào năm 2019.

Xe yếu, giá chưa chắc rẻ

Sau vấn đề về kích thước, sức mạnh động cơ chính là rào cản của kei-car tại Mỹ.

Hầu hết xe kei đạt công suất trung bình từ 50 đến 80 mã lực. Ngay cả Mirage cũng chỉ có 78 mã lực. Xe Kei cũng không thể thoải mái chạy quá 96-112 km/h. Vì vậy, chủ xe sẽ gặp khó khăn nếu muốn mang những chiếc 4 bánh bé xinh này vào đường cao tốc ở Mỹ, nơi mà SUV 500 mã lực hay siêu xe thể thao (hypercar) máy V6, V8 thường xuyên xuất hiện.

Và điều chắc chắn sẽ trở thành vấn đề lớn nhất là giá. Xe Kei có giá khoảng 8.000 USD đến 15.000 USD , khá rẻ nếu so với SUV cỡ lớn tại Mỹ. Tuy nhiên, việc nhập khẩu từ Nhật Bản, thuế quan cùng các chi phí khác sẽ phần nào khiến giá của kei-car tăng vọt.

Những chiếc kei-car nhỏ nhắn, công suất động cơ nhỏ không phù hợp với đường phố tại Mỹ. Ảnh: Mitsubishi.

Trong một tuyên bố gửi tới Motor1, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ xác nhận rằng xe Kei nhập khẩu vào Mỹ sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu va chạm hiện hành.

"Như với tất cả các phương tiện, các nhà sản xuất phải xác nhận rằng chúng đáp ứng Tiêu chuẩn An toàn Phương tiện Cơ giới Liên bang Mỹ, bao gồm cả khả năng chịu va chạm và bảo vệ hành khách", phát ngôn viên của Bộ Giao thông Vận tải Mỹ nói.

Với việc xe Kei bắt buộc phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn va chạm Mỹ, điều đó có nghĩa là các nhà sản xuất ô tô sẽ phải trang bị lại các mẫu xe hiện có trên thị trường hoặc chế tạo hoàn toàn các mẫu xe mới dành riêng cho Mỹ.

Nếu chúng ta làm theo mô hình Mitsubishi Mirage, theo phỏng đoán của Carscoops, mức giá hợp lý rẻ nhất cho một chiếc xe Kei ở Mỹ có lẽ sẽ nằm trong khoảng 20.000 USD .