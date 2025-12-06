Cấm xe máy xăng chạy dịch vụ tại Hà Nội - Grab, Be sẽ thế nào?

Khi việc cấm xe máy xăng chạy dịch vụ tại trung tâm Hà Nội sẽ bắt đầu từ giữa năm 2026, các ông lớn của thị trường ứng dụng gọi xe như Grab hay Be có kế hoạch gì?

TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết mới, trong đó có quy định hạn chế, cấm xe máy xăng chạy dịch vụ vào các tuyến đường thuộc phạm vi vùng phát thải thấp (LEZ).

Cụ thể từ tháng 7/2026, xe máy xăng chạy dịch vụ vận tải, gồm chở người và giao hàng sẽ bị cấm hoạt động trong khu vực 9 phường thuộc Vành đai 1 , bao gồm Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ.

Hiện tại, thị trường ứng dụng gọi xe gồm 3 ông lớn chính là Grab, Xanh SM và Be. Trong đó, Xanh SM là cái tên duy nhất sở hữu dàn xe thuần điện.

Vậy các hãng xe công nghệ khác đang làm gì, liệu có kế hoạch nào để hỗ trợ tài xế cũng như khách hàng thuận tiện di chuyển, nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với quy định và lộ trình chuyển đổi xanh?

"Xe ôm" chạy xăng sẽ thế nào?

Trước lộ trình chuyển đổi xanh tại Hà Nội, cả 2 nền tảng gọi xe dịch vụ Be và Grab đã có những kế hoạch nhằm hỗ trợ cả người dùng lẫn tài xế xe máy xăng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện Be Group cho biết ứng dụng của tài xế và khách hàng có thể được cập nhật nhằm khoanh vùng khu vực hoạt động dựa theo thời gian hạn chế/cấm xe xăng trong tương lai

Các điểm đón trả trên ứng dụng có thể được hiển thị dựa vào mật độ giao thông, thời gian hạn chế xe ở khu LEZ nhằm thuận tiện cho người dùng.

Be đang hợp tác với duy nhất Selex Motors trong mảng xe máy điện. Ảnh: Be Group.

Với nhóm tài xế mới hay tài xế xe xăng có nhu cầu chuyển đổi sang xe máy điện, Be hiện hợp tác cùng duy nhất hãng Selex Motors, triển khai ưu đãi tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, giảm 10% chi phí thuê pin hoặc 30% phí đổi pin.

Các gói ưu đãi lãi suất vay cũng được áp dụng cho tài xế Bebike chọn mua xe máy điện Selex Motors. Trong trường hợp tài xế có nhu cầu thuê xe, mức phí đổi pin được giảm khoảng 20% theo từng thời kỳ.

Hiện tại, Be chưa hợp tác với các thương hiệu xe máy điện như Honda hay Yadea, với VinFast, chương trình ưu đãi cho tài xế không còn áp dụng cho xe máy điện mà chỉ còn áp dụng với nhóm ôtô gồm 3 sản phẩm là Herio Green, Limo Green và VF 5.

Ở phía Grab Việt Nam, đại diện nền tảng này cho biết hãng vẫn đang nghiên cứu, phát triển các tính năng nhằm tích hợp thông tin trên ứng dụng tài xế, hỗ trợ điều hướng đến hệ thống trạm sạc phù hợp. Đây là cập nhật nhằm hỗ trợ tài xế sử dụng xe máy điện đang liên kết với Grab.

Grab đang bắt tay cùng Dat Bike và Selex Motors thúc đẩy tài xế chuyển đổi xe máy điện. Ảnh: Grab Việt Nam.

Với các tài xế đang sử dụng xe máy xăng, Grab hỗ trợ các chương trình nhằm thúc đẩy chuyển đổi xe máy điện, liên kết với Selex Motors và Dat Bike.

Theo thông tin từ Grab, nền tảng đang hợp tác cùng Selex Motors, triển khai ưu đãi 3 triệu đồng với tài xế đối tác chọn mua xe điện. Chi phí đổi pin trong năm đầu tiên được giảm 30%, đi cùng một gói bảo dưỡng động cơ.

Tài xế GrabBike được ưu đãi kích hoạt giá cước cao hơn khi chọn mua xe máy điện Dat Bike. Tài xế mua Quantum S2, Quantum S3, được hưởng ưu đãi 2 triệu đồng cho gói bảo hành pin.

Nhìn chung, cả Grab Việt Nam và Be Group đều đang có những giải pháp nhằm tối ưu về mặt công nghệ, ưu tiên nâng cấp trải nghiệm người dùng hay tài xế lái xe điện. Về phía tài xế đối tác sử dụng xe máy xăng, truyền thông và thúc đẩy chuyển đổi sang xe điện đang là bước đi chính của cả 2 nền tảng, dù động thái hỗ trợ chưa thật sự rõ ràng và mạnh mẽ.

Cơ hội cho ai?

Theo báo cáo do nền tảng nghiên cứu thị trường Q&Me công bố vào đầu tháng 10, Grab đang là nền tảng ghi nhận lợi thế về tốc độ nhận đơn và mức độ phổ biến tại đô thị. Tại TP.HCM và Hà Nội, "ông lớn" này vẫn đang cho thấy ưu thế nhờ mạng lưới tài xế dày đặc tại các phường trung tâm.

Ở TP.HCM, Grab ghi nhận thị phần đạt 56%. Ngược lại tại TP Hà Nội, cục diện "cuộc đua" cân bằng hơn khi Grab chiếm 52% thị phần, Xanh SM ghi nhận mức 48%.

Theo báo cáo của Q&Me, Xanh SM chiếm ưu thế về giá, trong khi độ phổ biến tại đô thị vẫn đang thuộc về Grab.

Tuy nhiên khi nhắc đến câu chuyện giá cước, Xanh SM lại đang là cái tên ghi nhận lợi thế nổi bật.

Như đã nói, Xanh SM là ứng dụng gọi xe công nghệ duy nhất tại Việt Nam sở hữu toàn bộ phương tiện trong dây chuyền dịch vụ là sản phẩm thuần điện.

"Át chủ bài" của Xanh SM trong cuộc đua luôn là những chiếc xe máy điện VinFast. Sản phẩm "nhà làm" giúp Xanh SM dễ dàng thu hút lượng lớn tài xế nhờ biên lợi nhuận lớn. Ngoài ra, tài xế của Xanh SM cũng đang hưởng lợi từ hạ tầng trạm sạc dày đặc, hệ thống bảo trì bảo dưỡng từ VinFast.

Khi các quy định về vùng phát thải thấp, cấm xe dịch vụ chạy xăng được áp dụng trong thời gian tới tại Hà Nội, chính những ưu thế trên sẽ giúp Xanh SM không chỉ "câu kéo" thêm tài xế, mà còn tỏ rõ được lợi điểm trước người dùng.

Ở phía người sử dụng nền tảng, nếu làn sóng chuyển đổi xe máy điện dịch vụ không diễn ra, nhiều khả năng họ chỉ còn cơ hội đặt Xanh SM dễ dàng, chứ không phải là GrabBike hay BeBike nếu muốn di chuyển trong các phường trung tâm.

Còn về góc nhìn tài xế, khi đứng trước lựa chọn hãng gọi xe dịch vụ để "bắt tay", chi phí vận hành và lợi nhuận ròng sẽ là 2 yếu tố được tài xế đặt lên hàng đầu. Khi đó, Xanh SM, với lợi thế về dải sản phẩm thuần điện ngày đa dạng, nền tảng quản lý hiện có cùng lộ trình chuyển đổi của Chính phủ, cho thấy rõ ưu thế.

Lợi nhuận ròng cùng chi phí vận hành đang là ưu thế của Xanh SM. Ảnh: Việt Hà.

Có thể thấy sự chuyển đổi sang xe máy điện dịch vụ tại Hà Nội không chỉ là một quy định mà còn là một bài kiểm tra chiến lược đối với các nền tảng gọi xe. Trong khi Grab và Be đang nỗ lực chuyển đổi mạng lưới tài xế xe xăng thông qua các ưu đãi hợp tác, Xanh SM lại đang tận dụng lợi thế "thuần điện" để khẳng định vị thế dẫn đầu trong các khu vực trung tâm bị giới hạn.

Cuộc đua xanh này sẽ sớm định hình lại thị phần gọi xe công nghệ tại Việt Nam, thậm chí không dừng lại ở TP.HCM hay Hà Nội mà còn sớm mở rộng sang các tỉnh thành khác trong tương lai.

Đây chính là cơ hội để các nền tảng chứng minh quyết tâm đầu tư chuyển đổi, tạo sức ảnh hưởng trên thị trường.

Trong thời gian tới, cuộc cạnh tranh giữa các ông lớn nhiều khả năng còn trở nên khốc liệt hơn, nơi chi phí vận hành tối ưu và sự tuân thủ quy định môi trường sẽ là chìa khóa then chốt dẫn tới thành công. Nếu không có chiến lược chuyển đổi để thích nghi, viễn cảnh mất ưu thế cạnh tranh và phải rời bỏ thị trường là hoàn toàn có thể xảy ra.