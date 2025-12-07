Taxi tự lái gây tai nạn nghiêm trọng ở Trung Quốc

Chiếc taxi tự lái của Hello, Apollo RT6, được cho đã va chạm vào 2 người đi bộ, khiến nạn nhân phải vào bệnh viện cấp cứu.

Theo video được chia sẻ trên mạng xã hội Douyin và Weibo, chiếc taxi tự lái đã va chạm với 2 người đi bộ vào khoảng 9 giờ sáng trên Đường Yanjiang (Trung Quốc). Một nạn nhân bị mắc kẹt dưới gầm xe, trong khi người còn lại bị thương gần đó.

Đoạn video cho thấy nạn nhân bị mắc kẹt dưới xe, đội mũ bảo hiểm với máu chảy rõ rệt trên mặt, khi những người qua đường cố gắng nâng chiếc xe lên để giải cứu họ.

Chính quyền địa phương xác nhận vụ việc xảy ra khi chiếc xe tự lái mang số hiệu “3009”, đang di chuyển về phía nam ngay sau khi băng qua vạch sang đường dành cho người đi bộ. Các dịch vụ khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường, và cả 2 nạn nhân, một nam và một nữ, đã được chuyển đến bệnh viện. Bệnh viện chưa công bố chi tiết về mức độ thương tích của họ.

Khi được các phóng viên từ Dafeng News liên hệ, một đại diện dịch vụ khách hàng của Hello đã thừa nhận nhận được thông tin về vụ việc và tuyên bố công ty đang “tích cực hợp tác với các bộ phận liên quan” trong cuộc điều tra. Cảnh sát giao thông địa phương xác nhận họ đã nhận được báo cáo về vụ tai nạn nhưng hướng các câu hỏi đến bộ phận pháp lý của họ.

Mặc dù Hello gần đây đã ra mắt chiếc xe tự lái L4 tự phát triển “HR1” (dựa trên nền tảng Dongfeng Venucia VX6) vào tháng 9, nhưng chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn hôm nay dường như là mẫu Apollo RT6 được mua từ Baidu. RT6, được phát triển chung bởi Baidu và JMC, là phương tiện tự lái thế hệ thứ sáu của Baidu Apollo, với chi phí sản xuất dưới 30.000 USD .

Chiếc RT6 xuất hiện trong vụ tai nạn. Ảnh: Apollo.

Hello, một công ty liên kết với Alibaba, được biết đến nhiều nhất với nền tảng chia sẻ xe đạp đã mở rộng sang dịch vụ gọi xe, có những kế hoạch đầy tham vọng trong lĩnh vực phương tiện tự lái.

Chỉ vài ngày trước vụ tai nạn, công ty đã thông báo chiếc xe tự lái L4 đầu tiên của họ dự kiến được sản xuất hàng loạt vào tháng 6/2026, với việc giao hàng lô nhỏ được lên kế hoạch vào tháng 3. Người đồng sáng lập công ty Yu Qiankun trước đây đã bày tỏ hy vọng triển khai hơn 50.000 robotaxi vào năm 2027.

Apollo Go là một công ty robotaxi lớn và hàng đầu trên thế giới, với hoạt động robotaxi đã mở rộng đến 22 thành phố trên toàn cầu, bao gồm các trung tâm lớn trong nước như Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, Thâm Quyến và Hồng Kông, cũng như các thành phố quốc tế như Dubai và Abu Dhabi.

Robotaxi của Hello chỉ đang thử nghiệm ở 2 thành phố nhỏ là Chu Châu và Liyang, và dịch vụ robotaxi của hãng đã bị đình chỉ ở Chu Châu sau vụ tai nạn này.