Chốt giá bán SUV Trung Quốc từng lập kỷ lục thế giới

Mẫu SUV Trung Quốc trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc chốt giá bán, không lâu sau khi xác lập kỷ lục thế giới về quãng đường di chuyển.

Theo Car News China, thương hiệu Hongqi thuộc tập đoàn FAW của Trung Quốc vừa chính thức ra mắt mẫu SUV Hongqi HS6 trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV). Mẫu SUV Trung Quốc có 3 phiên bản, giá bán dao động 178.800-228.800 NDT, tương đương khoảng 25.000- 32.000 USD .

Ngoại thất Hongqi HS6 PHEV nổi bật với lưới tản nhiệt dạng thác nước đặc trưng thương hiệu. Đây là ngôn ngữ thiết kế hình thành từ khá lâu và thừa hưởng từ Hongqi CA72 đã ra mắt vào năm 1958.

Đèn pha Hongqi HS6 PHEV có các chi tiết mạ crom. Logo lá cờ màu đỏ (hồng kỳ) nổi bật trên nắp ca-pô. Ở đuôi xe, cụm đèn hậu có thiết kế gợi nhắc logo Hongqi.

Khách hàng có thể lựa chọn từ 4 màu sắc ngoại thất khác nhau, gồm Star River Black, Snow White, Moon Silver và Cangye Mountain Sea.

Hongqi HS6 PHEV có 2 tùy chọn mâm xe kích thước 20 inch, được trang bị gương chiếu hậu không viền.

Các kích thước dài x rộng x cao của mẫu SUV Trung Quốc lần lượt 4.925 x 1.970 x 1.740 mm, chiều dài cơ sở 2.925 mm.

Khoang cabin Hongqi HS6 PHEV được trang bị cụm đồng hồ LCD nhỏ gọn hình chữ nhật, đặt sau vô lăng 3 chấu 2 tông màu.

Táp-lô có cụm màn hình kép, gồm màn hình giải trí trung tâm và màn hình bên ghế phụ đồng kích thước 15,6 inch, độ phân giải 2.5K và được trang bị con chip Qualcomm Snapdragon 8295P.

Hàng ghế thứ hai của mẫu SUV Trung Quốc chỉnh điện, được trang bị tủ lạnh dung tích lớn. Các phiên bản cao cấp có thêm chức năng làm mát, sưởi ấm ở cả hàng ghế sau. Hệ thống âm thanh Dynaudio của Hongqi HS6 PHEV gồm 12 hoặc 16 loa.

Mẫu SUV của Hongqi trang bị hệ truyền động PHEV, sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L công suất tối đa gần 150 mã lực. Động cơ xăng này kết hợp motor điện 225 mã lực ở trục trước, hoặc một motor điện 225 mã lực trên trục trước và một motor điện 270 mã lực ở trục sau.

Hai tùy chọn pin LFP dung lượng 23 kWh và 40 kWh cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện 148-248 km/lần sạc tùy phiên bản, công bố theo chu trình CLTC. Phạm vi hoạt động kết hợp tối đa 1.460-1.650 km tùy kiểu loại hệ dẫn động và dung lượng pin.

Trước đó vào tháng 11, FAW cho biết Hongqi HS6 PHEV đã xác lập một kỷ lục Guinness Thế giới mới về quãng đường di chuyển dài nhất của một chiếc SUV trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc, với chỉ một lần sạc đầy pin và đổ đầy bình nhiên liệu.

Hành trình bắt đầu từ Shangri-La vào ngày 30/10, băng qua các thành phố Côn Minh, Bách Sắc và Ngô Châu trước khi kết thúc tại Quảng Châu vào ngày 3/11. Tổng quãng đường đã đi của chiếc SUV hybrid thương hiệu Trung Quốc là 2.327,343 km.