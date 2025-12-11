Cận cảnh Mazda CX-90, SUV PHEV lớn nhất của Mazda vừa đến Việt Nam

Mazda CX-90 lần đầu tiên được thương hiệu ôtô Nhật Bản mang về Việt Nam. Trước đây, mẫu xe này chỉ thường được mở bán tại thị trường Mỹ và châu Âu.

CX-90 là chiếc SUV lớn nhất của dải sản phẩm Mazda toàn cầu. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.120 x 1.994 x 1.745 mm, đi kèm chiều dài cơ sở 3.120 mm.

Nhìn từ đầu xe, có thể thấy CX-90 hướng đến sự sang trọng, ngoại thất nhiều chi tiết chrome ở viền lưới tản nhiệt hay cản trước.

Cặp đèn hậu cũng chia sẻ cùng phong cách thiết kế với đàn em CX-60. Mẫu xe cũng được trang bị logo 2D mới của hãng.

Bên trong xe có cấu hình 3 hàng ghế, toàn bộ được bọc da Nappa cao cấp. Tuy nhiên, kích thước hàng ghế 3 khá bé. Ghế lái và ghế phụ ở hàng một đều được trang bị chế độ chỉnh điện, nhớ vị trí và làm mát ghế.

Khu vực yên ngựa được trang bị đế sạc không dây, cần số và cửa gió, cụm điều khiển điều hòa.

Hàng ghế sau có thêm một cổng gió điều hòa có thể điều khiển thông qua các phím chức năng và 2 cổng sạc type-C.

Phiên bản trên ảnh được trang bị động cơ PHEV kết hợp giữa máy xăng 2.5L và motor điện, tổng công suất khoảng 323 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm, xe có thể chạy tối đa 42 km hoàn toàn bằng điện.

Mazda CX-90 còn có thêm một tùy chọn động cơ xăng tăng áp e-Skyactiv G 3.3L dạng mild-hybrid, công suất 340 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh.

Với kích thước này, Mazda CX-90 cùng nhóm với một số mẫu SUV full-size trên thị trường như Volkswagen Teramont hay Ford Explorer. Tuy nhiên đây sẽ là mẫu xe đầu tiên của phân khúc sở hữu máy xăng 3.3L tăng áp hay công nghệ PHEV 2.5L.

