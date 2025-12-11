Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cận cảnh Mazda CX-90, SUV PHEV lớn nhất của Mazda vừa đến Việt Nam

  • Thứ năm, 11/12/2025 13:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mazda CX-90 có kích thước ngang nhóm SUV full-size tại Việt Nam, với 2 tùy chọn động cơ xăng và plug-in hybrid.

CX-90, Mazda anh 1

Mazda CX-90 lần đầu tiên được thương hiệu ôtô Nhật Bản mang về Việt Nam. Trước đây, mẫu xe này chỉ thường được mở bán tại thị trường Mỹ và châu Âu.

CX-90, Mazda anh 2

CX-90 là chiếc SUV lớn nhất của dải sản phẩm Mazda toàn cầu. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.120 x 1.994 x 1.745 mm, đi kèm chiều dài cơ sở 3.120 mm.

CX-90, Mazda anh 3

Nhìn từ đầu xe, có thể thấy CX-90 hướng đến sự sang trọng, ngoại thất nhiều chi tiết chrome ở viền lưới tản nhiệt hay cản trước.

CX-90, Mazda anh 4

Cặp đèn chiếu sáng chính được tạo hình khá giống chiếc CX-60.

CX-90, Mazda anh 5

Xe được trang bị mâm đa chấu, kích thước 25 inch phay 2 tone màu.

CX-90, Mazda anh 6CX-90, Mazda anh 7

Cặp đèn hậu cũng chia sẻ cùng phong cách thiết kế với đàn em CX-60. Mẫu xe cũng được trang bị logo 2D mới của hãng.

CX-90, Mazda anh 8CX-90, Mazda anh 9

Bên trong xe có cấu hình 3 hàng ghế, toàn bộ được bọc da Nappa cao cấp. Tuy nhiên, kích thước hàng ghế 3 khá bé. Ghế lái và ghế phụ ở hàng một đều được trang bị chế độ chỉnh điện, nhớ vị trí và làm mát ghế.
CX-90, Mazda anh 10CX-90, Mazda anh 11

Mazda CX-90 sở hữu màn hình trung tâm nhỏ nhắn quen thuộc, vô lăng ba chấu với đầy đủ chức năng đàm thoại, chỉnh chế độ lái hay ADAS.
CX-90, Mazda anh 12CX-90, Mazda anh 13

Khu vực yên ngựa được trang bị đế sạc không dây, cần số và cửa gió, cụm điều khiển điều hòa.
CX-90, Mazda anh 14CX-90, Mazda anh 15CX-90, Mazda anh 16

Hàng ghế sau có thêm một cổng gió điều hòa có thể điều khiển thông qua các phím chức năng và 2 cổng sạc type-C.
CX-90, Mazda anh 17

Phiên bản trên ảnh được trang bị động cơ PHEV kết hợp giữa máy xăng 2.5L và motor điện, tổng công suất khoảng 323 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm, xe có thể chạy tối đa 42 km hoàn toàn bằng điện.
CX-90, Mazda anh 18

Mazda CX-90 còn có thêm một tùy chọn động cơ xăng tăng áp e-Skyactiv G 3.3L dạng mild-hybrid, công suất 340 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh.
CX-90, Mazda anh 19

Với kích thước này, Mazda CX-90 cùng nhóm với một số mẫu SUV full-size trên thị trường như Volkswagen Teramont hay Ford Explorer. Tuy nhiên đây sẽ là mẫu xe đầu tiên của phân khúc sở hữu máy xăng 3.3L tăng áp hay công nghệ PHEV 2.5L.

Đan Thanh

CX-90 Mazda Mazđa CX-90 SUV

