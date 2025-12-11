Mazda CX-5 mới ra mắt tại Việt Nam, chưa có giá, bán ra cuối năm sau

Mazda CX-5 thế hệ mới sẽ chính thức bán tại thị trường Việt Nam vào tháng 11/2026. Hiện, Mazda CX-5 có tổng cộng 7 phiên bản lắp ráp trong nước, giá bán dao động 749-979 triệu đồng. Mẫu xe này đang dẫn đầu phân khúc SUV cỡ C, doanh số lũy kế trội hơn các đối thủ như Ford Territory, Hyundai Tucson, VinFast VF 7...