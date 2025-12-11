Mazda CX-5 mới ra mắt tại Việt Nam, chưa có giá, bán ra cuối năm sau

|
Trong sự kiện khai trương showroom flagship của Mazda tại TP.HCM, Mazda CX-5 thế hệ mới được trưng bày. Mẫu xe này từng có mặt tại triển lãm Japan Mobility Show 2025, thu hút sự chú ý của quan khách.
|
Chiều dài tổng thể của Mazda CX-5 thế hệ mới trội hơn 102 mm so với bản tiền nhiệm. Khoảng cách giữa 2 trục xe Mazda CX-5 cũng tăng thêm 76 mm.
|
Ở khu vực đầu xe, Mazda CX-5 thế hệ mới có những thay đổi đáng chú ý. Cụm lưới tản nhiệt quen thuộc vẫn có mặt, đi cùng viền crom dày.
|
Cụm đèn chiếu sáng chính của Mazda CX-5 được chỉnh sửa thiết kế, nay có dạng xếp chồng. Đèn LED định vị ban ngày cũng có sự thay đổi.
|
Mâm xe có thiết kế mới, sơn đen toàn bộ.
|
Đuôi xe Mazda CX-5 cũng là nơi ghi nhận những thay đổi đáng kể ở thế hệ mới.
|
Họa tiết cụm đèn hậu được chỉnh sửa, tạo cảm giác có phần "dữ dằn" hơn so với bản tiền nhiệm.
|
Mazda CX-5 thế hệ mới là một trong những mẫu xe đầu tiên được hãng ứng dụng logo dạng chữ nằm trong bộ nhận diện mới.
|
Khoang hành lý khá rộng rãi của Mazda CX-5. Xe sử dụng cửa cốp chỉnh điện.
|
Khoang lái cũng chứng kiến sự thay đổi đáng kể của Mazda CX-5 thế hệ mới.
|
Điểm nhấn ở khoang cabin Mazda CX-5 thế hệ mới là màn hình trung tâm kích thước 15,6 inch.
|
Mazda cho biết màn hình trên CX-5 thế hệ mới có kích thước lớn hàng đầu danh mục sản phẩm hiện hữu.
|
Nhờ đó, khoang lái Mazda CX-5 trở nên hiện đại hơn. Xe vẫn sử dụng vô lăng tròn 3 chấu.
|
Tuy nhiên, logo dạng cánh chim trên vô lăng được thay bằng logo Mazda dạng chữ với thiết kế mới.
|
Cận cảnh đồng hồ tốc độ đặt sau vô lăng. Mazda CX-5 thế hệ mới sẽ có thêm tính năng giám sát người lái, hoạt động nhờ cảm biến đặt ngay trên vô lăng.
|
Bộ ghế ngồi của Mazda CX-5 bọc da. Hàng ghế trước chỉnh điện. Phiên bản trưng bày không có cửa sổ trời.
|
Hàng ghế thứ hai Mazda CX-5 thế hệ mới có khoảng để chân rộng rãi, chủ yếu nhờ cải thiện chiều dài tổng thể và chiều dài cơ sở.
|
Các trang bị đáng chú ý khác bên trong Mazda CX-5 thế hệ mới bao gồm hệ thống âm thanh 12 loa Bose, cửa gió điều hòa và các cổng sạc cho hàng ghế thứ hai.
|
Bên dưới nắp ca-pô, Mazda CX-5 vẫn sử dụng động cơ SkyactivG 2.5L. Một phiên bản Mazda CX-5 khác trang bị động cơ e-SkyactivG 2.5L M-Hybrid cũng được tiết lộ sẽ sớm có mặt tại thị trường Việt Nam.
|
Mazda CX-5 thế hệ mới sẽ chính thức bán tại thị trường Việt Nam vào tháng 11/2026. Hiện, Mazda CX-5 có tổng cộng 7 phiên bản lắp ráp trong nước, giá bán dao động 749-979 triệu đồng. Mẫu xe này đang dẫn đầu phân khúc SUV cỡ C, doanh số lũy kế trội hơn các đối thủ như Ford Territory, Hyundai Tucson, VinFast VF 7...
