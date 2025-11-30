Mazda2 thế hệ mới sẽ trông thế này thật sao?

Mazda Vision X-Coupe nhiều khả năng là bản concept của chiếc hatchback Mazda2 quen thuộc, dự kiến ra mắt từ năm 2027.

Mazda được cho là một trong những ngôi sao nổi bật tại Triển lãm Di động Nhật Bản năm nay. Sự kiện tại Tokyo đã chứng kiến sự ra mắt của Vision X-Coupe và Vision X-Compact, cả hai đều mang đến cái nhìn thoáng qua về phong cách thiết kế, hệ thống truyền động và những tiến bộ công nghệ trong tương lai của Mazda.

Trong khi Vision X-Coupe không nghi ngờ gì đã thu hút đám đông với thiết lập plug-in hybrid turbo tăng áp, động cơ xoay kép, thì có thể nói chính concept Vision nhỏ hơn đã thực sự chiếm trọn sự chú ý. Điều này là nhờ vào tỷ lệ nhỏ gọn và thiết kế đầu xe gần gũi một cách đáng ngạc nhiên của nó. Đây được xem là concept của mẫu Mazda2 thế hệ mới, với động cơ được thay đổi nhằm phù hợp xu hướng điện hóa.

Theo Carscoops, ngôn ngữ thiết kế Kodo của hãng sẽ được tiếp tục, với sự nhấn mạnh vào các chi tiết đơn giản và sự tương tác ánh sáng qua các bề mặt khác nhau.

Phần đầu xe sẽ giữ lại những "chiếc nanh" thân thiện (đèn chạy ban ngày dọc) của Vision X cùng với đèn pha được đặt ẩn vào trong. Phía dưới, cản trước nổi bật với các hốc hút gió điêu khắc và một tấm lưới tản nhiệt trơn tru cùng màu thân xe, với các lỗ thông hơi phía dưới dễ dàng cung cấp đủ không khí cho bất kỳ động cơ đốt trong nào cần.

Thiết kế của Mazda Vision X-Coupe có thể là thiết kế mới của Mazda2. Ảnh: Mazda, Carscoops.

Các vòm bánh xe nổi bật, các đường dập nổi quanh thân xe vừa phải mang lại nét đẹp kiểup mới. Ở phía sau, cụm đèn hậu hình móng ngựa đặc trưng của concept vẫn được giữ nguyên và cửa cốp rộng hơn đáng kể so với Mazda2 mà chúng ta từng biết.

Với việc thương hiệu Nhật Bản này đang đầu tư vào phát triển nhiên liệu thay thế và hybrid hóa, khả năng cao là động cơ đốt trong vẫn sẽ đóng vai trò chủ đạo.

Carscoops cho rằng Mazda2 thế hệ tiếp theo sẽ sở hữu động cơ xăng 1.5L kết hợp với hệ thống series-parallel hybrid, truyền sức mạnh đến bánh trước thông qua hộp số tự động tám cấp. Một phiên bản thuần điện sử dụng pin LFP sẽ rất tuyệt vời, mặc dù vẫn không khả thi do chi phí và quy mô sản xuất ở kích thước này.

Nó sẽ cần phải cạnh tranh với các đối thủ như Renault R5, vốn cung cấp phạm vi 402 km và một sự khởi động lại kiểu MX-30 EV sẽ không thể chấp nhận được trong bối cảnh hiện nay.

Nếu Mazda2 được tái giới thiệu, khả năng cao nhất là nó sẽ ra mắt vào năm 2027. Các đối thủ chính trong phân khúc của mẫu xe này tại Mỹ bao gồm Toyota Yaris, Honda Fit/Jazz, Suzuki Swift, Kia Picanto, Renault Clio (và R5), Volkswagen Polo, Mini Cooper và Fiat 500.

Trong khi đó tại Việt Nam, Mazda2 vẫn dang được phân phối với 4 phiên bản, giá dao động 418-508 triệu đồng.