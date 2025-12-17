Chi tiết GLE 400 e 4MATIC, SUV PHEV đầu tiên của Mercedes tại Việt Nam

|
Sau gần một tháng ở đặt cọc, những chiếc Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC đầu tiên đã được nhập khẩu về Việt Nam. Đây cũng là chiếc SUV PHEV đầu tiên của hãng xe Đức tại thị trường Việt.
|
So về kích thước, chiếc GLE 400 e có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4924 x 1999 x 1795 mm, với chiều dài cơ sở 2995 mm.
|
Nhìn từ đầu xe có thể thấy GLE 400 e có thiết kế khá tương tự GLS nhưng được thu nhỏ kích thước.
|
Xe được trang bị lưới tản nhiệt mới với họa tiết ngôi sao 3 cánh cỡ nhỏ. Cụm đèn trước sở hữu công nghệ LED Multibeam.
|
Cụm đèn hậu thiết kế 3 khối ngang mới. Đèn phanh Adaptive nhấp nháy khi phanh gấp.
|
Xe được trang bị bộ mâm 20 inch với họa tiết ốp quen thuộc. Đi cùng với mâm là bộ lốp Aleza từ Bridgestone, được quảng cáo có khả năng gia tăng hệ số cản lăn, thiên về cảm giác lái và độ bền.
|
GLE 400 e PHEV được tập trung bổ sung các trang bị bên trong khoang lái. Phía sau vô lăng là một màn hình cỡ lớn, gói trang bị Acoustic Comfort với cửa kính tích hợp màn cách âm, chống tia hồng ngoại.
|
Xe được trang bị hệ thống âm thanh vòm Burmester 13 loa, hệ thống lọc không khí, điều hòa tự động 4 vùng, HUD và nâng cấp công nghệ định vị.
|
Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp, bọc da Artico. Ghế lái và ghế phụ chỉnh điện, nhớ vị trí, hỗ trợ làm mát.
|
Mercedes trang bị cho GLE 400 e 4MATIC hệ truyền động PHEV thế hệ mới, sở hữu công suất đầu ra tối đa 381 mã lực, mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Gói pin lithium-ion dung lượng 25,28 kWh cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện 95-114 km.
|
Xe được bán với giá 4,67 tỷ đồng. Ở phân khúc này, thị trường Việt vẫn còn một số lựa chọn như Volvo XC90 T8 Recharge hay Porsche Cayenne S E-Hybrid.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.