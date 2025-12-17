Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Chi tiết GLE 400 e 4MATIC, SUV PHEV đầu tiên của Mercedes tại Việt Nam

  • Thứ tư, 17/12/2025 16:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

GLE 400 e 4MATIC là mẫu SUV plug-in hybrid (PHEV) chiến lược mới của hãng xe Đức, mở rộng lựa chọn cho khách hàng với giá bán 4,7 tỷ đồng.

GLE, Mercedes anh 1

Sau gần một tháng ở đặt cọc, những chiếc Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC đầu tiên đã được nhập khẩu về Việt Nam. Đây cũng là chiếc SUV PHEV đầu tiên của hãng xe Đức tại thị trường Việt.

GLE, Mercedes anh 2

So về kích thước, chiếc GLE 400 e có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4924 x 1999 x 1795 mm, với chiều dài cơ sở 2995 mm.

GLE, Mercedes anh 3

Nhìn từ đầu xe có thể thấy GLE 400 e có thiết kế khá tương tự GLS nhưng được thu nhỏ kích thước.

GLE, Mercedes anh 4GLE, Mercedes anh 5

Xe được trang bị lưới tản nhiệt mới với họa tiết ngôi sao 3 cánh cỡ nhỏ. Cụm đèn trước sở hữu công nghệ LED Multibeam.

GLE, Mercedes anh 6

Cụm đèn hậu thiết kế 3 khối ngang mới. Đèn phanh Adaptive nhấp nháy khi phanh gấp.
GLE, Mercedes anh 7

Xe được trang bị bộ mâm 20 inch với họa tiết ốp quen thuộc. Đi cùng với mâm là bộ lốp Aleza từ Bridgestone, được quảng cáo có khả năng gia tăng hệ số cản lăn, thiên về cảm giác lái và độ bền.

GLE, Mercedes anh 8

GLE 400 e PHEV được tập trung bổ sung các trang bị bên trong khoang lái. Phía sau vô lăng là một màn hình cỡ lớn, gói trang bị Acoustic Comfort với cửa kính tích hợp màn cách âm, chống tia hồng ngoại.

GLE, Mercedes anh 9GLE, Mercedes anh 10GLE, Mercedes anh 11

Xe được trang bị hệ thống âm thanh vòm Burmester 13 loa, hệ thống lọc không khí, điều hòa tự động 4 vùng, HUD và nâng cấp công nghệ định vị.
GLE, Mercedes anh 12GLE, Mercedes anh 13

Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp, bọc da Artico. Ghế lái và ghế phụ chỉnh điện, nhớ vị trí, hỗ trợ làm mát.

GLE, Mercedes anh 14

Mercedes trang bị cho GLE 400 e 4MATIC hệ truyền động PHEV thế hệ mới, sở hữu công suất đầu ra tối đa 381 mã lực, mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Gói pin lithium-ion dung lượng 25,28 kWh cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện 95-114 km.
GLE, Mercedes anh 15

Xe được bán với giá 4,67 tỷ đồng. Ở phân khúc này, thị trường Việt vẫn còn một số lựa chọn như Volvo XC90 T8 Recharge hay Porsche Cayenne S E-Hybrid.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Rồi ai sẽ mua xe điện của Ferrari?

Ferrari đã tạo ra chiếc xe điện hiện đại nhất trong lịch sử ngành công nghiệp ôtô toàn cầu, nhưng câu hỏi lớn vẫn còn đó: ai sẽ sẵn sàng mua một chiếc Ferrari không có tiếng động cơ?

3 giờ trước

Xe Honda 'nội địa Nhật' nhập khẩu Trung Quốc bán chậm vẫn tăng giá

Honda Odyssey bản nội địa Nhật nhập khẩu Trung Quốc vừa ra mắt bản nâng cấp, tăng giá dù đang gặp khó ở thị trường Nhật Bản.

4 giờ trước

Đan Thanh

GLE Mercedes mercedes-benz gle- phev

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý