'Xe chơi' Yamaha 135LC bản giới hạn nhập tư nhân, giá trên 100 triệu

  Thứ ba, 16/12/2025 14:57 (GMT+7)
Màu đỏ Titan là độc quyền trên phiên bản giới hạn của Yamaha 135LC Fi. Xe được nhập khẩu từ Malaysia, nhắm đến nhóm khách hàng mua xe sưu tầm.

Yamaha 135LC anh 1

Một đại lý chuyên doanh môtô, xe máy nhập khẩu ở tỉnh Sóc Trăng cũ (nay thuộc TP Cần Thơ) vừa giới thiệu phiên bản giới hạn của Yamaha 135LC Fi. Mẫu underbone vẫn được nhập khẩu Malaysia, sở hữu bộ tem mới với màu đỏ Titan.
Yamaha 135LC anh 2

Ở bản giới hạn, Yamaha 135LC Fi vẫn sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.945 x 690 x 1.095 mm, chiều dài cơ sở 1.255mm. Chiều cao yên xe 775 mm, khoảng sáng gầm 135 mm, khối lượng ướt ở mức 109 kg.
Yamaha 135LC anh 3Yamaha 135LC anh 4Yamaha 135LC anh 5Yamaha 135LC anh 6

Xe vẫn sở hữu nhiều nét tương đồng Yamaha Exciter 135 từng bán ở Việt Nam. Bản thân Yamaha 135LC là tên gọi tại thị trường Malaysia của Yamaha Exciter 135.
Yamaha 135LC anh 7Yamaha 135LC anh 8

Điểm nhấn ở phiên bản giới hạn nằm ở ngoại trang màu đỏ Titan, đi cùng bộ tem thiết kế đặc biệt với dòng chữ Special Edition.
Yamaha 135LC anh 9Yamaha 135LC anh 10

Yamaha 135LC Fi sở hữu phần đầu xe, yếm xe với nhiều chi tiết cắt xẻ. Xe trang bị cụm đèn chiếu sáng chính dạng LED.
Yamaha 135LC anh 11

Đuôi xe vuốt nhọn, đèn hậu gọn gàng. Đèn báo rẽ đặt tách rời và bố trí trên chắn bùn sau.
Yamaha 135LC anh 12

Bánh trước trang bị phanh đĩa thủy lực, phuộc ống lồng, sử dụng mâm đúc kích thước 17 inch, có bộ tem mang tên xe 135LC màu vàng đồng. Lốp trước thông số 70/90.
Yamaha 135LC anh 13Yamaha 135LC anh 14

Ở phía sau, Yamaha 135LC Fi được trang bị mâm đúc 17 inch, kết hợp bộ lốp 80/90 và phanh đĩa thủy lực, sử dụng hệ thống giảm xóc dạng monoshock.
Yamaha 135LC anh 15

Màn hình LCD có chất lượng hiển thị tốt khi quan sát dưới trời nắng, cung cấp loạt thông tin quan trọng như tốc độ, vòng tua, mức nhiên liệu…
Yamaha 135LC anh 16Yamaha 135LC anh 17

Mẫu underbone trang bị khóa cơ, được bổ sung giỏ chứa đồ Yamaha Premium tích hợp cổng sạc USB chống nước - chỉ có ở bản giới hạn.
Yamaha 135LC anh 18

Yamaha 135LC Fi được trang bị động cơ xy-lanh đơn dung tích 135 cc, làm mát bằng dung dịch, kết hợp cùng hệ thống phun xăng điện tử, hộp số 4 cấp. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 12,4 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 12,2 Nm tại 6.000 vòng/phút.
Yamaha 135LC anh 19

Đáng chú ý, mẫu underbone nhập khẩu Malaysia được công bố đạt tiêu chuẩn khí thải EU4, có thể sử dụng xăng sinh học E5 và E10.
Yamaha 135LC anh 20

Ở Malaysia, Yamaha 135LC Fi phiên bản SE sở hữu giá bán 8.798 ringgit, tương đương 2.145 USD. Do được nhập khẩu tư nhân, giá bán của mẫu xe này được cho là không thể thấp hơn mức 100 triệu đồng.

Yamaha 135LC anh 21

Tại Việt Nam, các mẫu xe underbone thể thao tương tự Yamaha 135LC Fi gồm có Honda Winner R (từ 46,1 triệu đồng) hay Yamaha Exciter 155 (từ 45,8 triệu đồng). Với giá bán dự kiến không thấp hơn 100 triệu đồng, Yamaha 135LC Fi bản giới hạn sẽ nhắm đến nhóm khách hàng yêu thích sưu tầm, thay vì phục vụ thị trường phổ thông tại Việt Nam.

Yamaha 135LC xe chơi underbone nhập khẩu Malaysia

