'Xe chơi' Yamaha 135LC bản giới hạn nhập tư nhân, giá trên 100 triệu

Tại Việt Nam, các mẫu xe underbone thể thao tương tự Yamaha 135LC Fi gồm có Honda Winner R (từ 46,1 triệu đồng) hay Yamaha Exciter 155 (từ 45,8 triệu đồng). Với giá bán dự kiến không thấp hơn 100 triệu đồng, Yamaha 135LC Fi bản giới hạn sẽ nhắm đến nhóm khách hàng yêu thích sưu tầm, thay vì phục vụ thị trường phổ thông tại Việt Nam.