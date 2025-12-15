Yamaha 'nhá hàng' xe tay ga mới

Mẫu xe tay ga tiếp theo thuộc dòng MAX Series của Yamaha sẽ ra mắt khách hàng Việt Nam ngay trong tuần này.

Trên fanpage chính thức, Yamaha Việt Nam tung đoạn video ngắn tiết lộ sẽ chuẩn bị trình làng một mẫu xe tay ga mới ngay trong tuần này.

Dựa theo những hình ảnh xuất hiện trong đoạn video ngắn, nhiều người cho rằng cái tên chuẩn bị được Yamaha giới thiệu tại Việt Nam sẽ là Yamaha NMAX 155 thế hệ mới.

Các chi tiết như thiết kế tay lái, cụm đèn hậu và động cơ là chỉ dấu cho thấy Yamaha NMAX 155 thế hệ mới là mẫu xe sẵn sàng gia nhập thị trường Việt trong tuần này.

Thậm chí, chi tiết mâm xe sơn màu vàng đồng cùng logo YECVT là lý do nhiều người tin rằng Yamaha Việt Nam cũng sẽ giới thiệu phiên bản Tech MAX cao cấp nhất của mẫu xe tay ga.

Nếu như các dự đoán trên là chính xác, khách hàng Việt sẽ được giới thiệu Yamaha NMAX 155 thế hệ mới với những thay đổi đáng kể ở ngoại hình, đi kèm nâng cấp công nghệ đáng giá.

Chẳng hạn, cụm đèn pha LED Projector phía đầu xe có thiết kế mới, hay đèn hậu và xi-nhan lấy cảm hứng từ TMAX.

Xe cũng được kỳ vọng sở hữu 2 màn hình, một trong số này là màn hình TFT kích thước 4,2 inch, hiển thị nhiều thông tin quan trọng kèm điều hướng thông qua Garmin Navigation.

Màn hình thứ hai dạng LCD kích thước 3,2 inch sẽ hiển thị các thông số vận hành như vòng tua máy, chế độ lái cùng với trạng thái hoạt động của hệ truyền động YECVT.

Yamaha NMAX 155 thế hệ mới có thể sẽ được trang bị động cơ Blue Core dung tích 155 cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch, tích hợp công nghệ VVA. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 15,4 mã lực và mô-men xoắn cực đại 13,9 Nm.

Giá bán của Yamaha NMAX 155 thế hệ mới sẽ được tiết lộ tại thời điểm ra mắt. Nhiều khả năng, mẫu xe tay ga này sẽ có giá tương đương Honda SH160i - hiện khởi điểm 95,09 triệu đồng.

Tại triển lãm Ôtô xe máy Việt Nam - Vietnam Motor Show 2024 diễn ra ở TP.HCM vào tháng 10/2024, Yamaha NMAX đã được trưng bày cùng với loạt xe tay ga khác thuộc dòng MAX Series của thương hiệu Nhật Bản.