Xe Ôtô

Tin buồn cho người yêu bán tải Ford Ranger Mỹ

  • Thứ ba, 16/12/2025 07:51 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Dù từng được đồn đoán sẽ sớm ra mắt, thị trường xe bán Mỹ có lẽ sẽ khó gặp được chiếc Ford Ranger bản plug-in hybrid.

Ford vừa xác nhận 2 mẫu xe được đồn thổi sắp mở bán là Ranger plug-in hybrid (PHEV) và Ranger Super Duty sẽ không xuất hiện tại Mỹ. Điều này được xem là một tin đáng tiếc với cộng đồng người hâm mộ bán tải tại đất nước cờ hoa.

Trong khi nhiều nhà sản xuất đang chuyển trọng tâm khỏi ôtô điện thuần pin và đón nhận xe hybrid sạc điện (PHEV) như một giải pháp phù hợp hơn trong bối cảnh ôtô hiện tại, Ford quyết định không mở bán biến thể này.

Theo Car and Drivers, tại một sự kiện gần đây, đại diện hãng xe xác nhận lý do chính cho việc không mở rộng dòng sản phẩm Ranger tại Mỹ bởi Ford đã cung cấp các biến thể động cơ xanh dành riêng cho thị trường này.

Ford, ban tai, PHEV anh 1Ford, ban tai, PHEV anh 2

Cả Ford Ranger PHEV và Superduty đều không được mở bán tại Mỹ. Ảnh: Ford.

Cụ thể, hãng cho biết các biến thể hybrid truyền thống của Maverick và F-150, ngoài chiếc F-150 Lightning thuần điện, đã cung cấp các lựa chọn thay thế phù hợp cho những khách hàng quan tâm đến Ranger PHEV.

Tuy nhiên nhìn ở góc độ tích cực, thị trường nội địa vẫn đang là nơi được phân phối nhiều biến thể nhất của mẫu bán tải ăn khách này. Mẫu xe ghi nhận vị trí dẫn đầu ở 21 thị trường toàn cầu ngoài Mỹ, dù được phân phối với số lượng phiên bản giới hạn.

Tại Việt Nam, Ford Ranger cũng là mẫu bán tải bán chạy nhất thị trường. Hiện xe được bán với 2 biến thể chính là Ranger (9 phiên bản), giá từ 715 triệu đến 1,039 tỷ và Ranger Raptor (2 phiên bản), giá dao động 1,299-1,307 tỷ đồng.

Đan Thanh

Ford bán tải PHEV ford ranger ranger phev bán tải

    Đọc tiếp

