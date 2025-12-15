Loạt ôtô dừng bán tại Việt Nam - từ 'cựu vương' MPV đến xe thể thao

Nhiều ôtô dừng bán tại Việt Nam trong năm nay phần nào phản ánh sự thay đổi thị hiếu khách hàng.

Thị trường ôtô Việt Nam đã bước vào tháng cuối năm. Trong 12 tháng đã qua, song hành cùng màn ra mắt của nhiều mẫu xe mới, không ít cái tên cũng góp mặt trong danh sách ôtô dừng bán tại Việt Nam vì các lý do khác nhau.

"Cựu vương" MPV hay xe thể thao đều dừng bán

Toyota Innova từng được xem là mẫu xe đại diện cho nhóm ôtô kinh doanh dịch vụ vận tải ở Việt Nam nhưng hiện không còn góp mặt trên trang chủ Toyota Việt Nam.

MPV cỡ trung thương hiệu Toyota có thời gian khá dài bán chạy hàng đầu phân khúc, cho đến trước khi Mitsubishi Xpander trình làng và thực hiện màn soán ngôi.

Doanh số đã kém khả quan, Toyota Innova còn phải cạnh tranh trực tiếp với một mẫu xe "chung nhà" khác là Toyota Innova Cross. Cho đến trước khi bị dừng bán, doanh số Toyota Innova tại Việt Nam đã thấp hơn 18 lần so với Innova Cross.

Gần đây, Mitsubishi Destinator ra mắt, định vị trong phân khúc SUV cỡ C với cấu hình 5+2. Để tránh "giẫm chân nhau", Mitsubishi Destinator xuất hiện cũng là lúc Mitsubishi Outlander được hãng xe Nhật Bản rút khỏi thị trường Việt Nam.

Toyota Innova, Mitsubishi Outlander nằm trong nhóm ôtô dừng bán tại thị trường Việt. Ảnh: TMV, MMV.

Thực tế, tương lai của Mitsubishi Outlander tại Việt Nam gần như đã được định đoạt từ khá lâu, ngay cả trước khi hãng xe Nhật Bản giới thiệu DST Concept hồi tháng 6.

Mitsubishi Outlander cùng với Mitsubishi Pajero Sport là những mẫu xe du lịch bán chậm nhất của hãng tại Việt Nam. Doanh số Outlander chỉ một lần vượt ngưỡng 100 xe/tháng trong năm 2025 và thường xuyên nằm dưới mốc 50 xe/tháng.

Tương tự, Ford Explorer cũng phải trải qua giai đoạn bán hàng khó khăn trước khi bị ẩn khỏi danh mục sản phẩm Ford tại Việt Nam. Sau 11 tháng, doanh số Ford Explorer đạt 133 xe, trung bình hơn 12 xe/tháng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, một tư vấn bán hàng của Ford từng tiết lộ những chiếc Explorer cuối cùng đến tay khách Việt trong năm 2025 vẫn thuộc lô xe mang số VIN 2022-2023. Thực tế này cho thấy mẫu SUV cỡ E nhập khẩu Mỹ không dễ tìm khách mua ở Việt Nam.

Cũng rơi vào tình trạng trắng doanh số nhiều kỳ liên tiếp, Mazda6 gần như đã rút khỏi thị trường Việt dù vẫn đang hiện diện trên trang chủ của hãng.

Trong 4 tháng đầu năm, doanh số Mazda6 giảm liên tục từ mốc 27 xe ở tháng đầu tiên. Lượng tiêu thụ mẫu sedan cỡ D sau đó rơi về không và tình trạng này đã được duy trì cho đến hiện tại.

Thaco - đơn vị phân phối thương hiệu Mazda tại Việt Nam - chưa lên tiếng về khả năng khai tử Mazda6. Tuy nhiên, nhiều tư vấn bán hàng tiết lộ đại lý đã ngừng nhận cọc với mẫu sedan cỡ D - một động thái tương đương khai tử ở thị trường Việt.

Mazda6 và Honda Civic Type R cũng bị dừng bán tại Việt Nam. Ảnh: Mazda, Honda.

Gần đây, Honda Việt Nam thông báo Civic Type R sẽ sớm dừng bán. Hãng xe Nhật Bản xác nhận sẽ nhận cọc 10 chiếc Civic Type R cuối cùng, trước khi dừng bán hoàn toàn với mẫu hot-hatch nhập khẩu trực tiếp từ đất nước mặt trời mọc.

Khác với các trường hợp kể trên, Honda Civic Type R không phải ôtô phổ thông, được định vị là "xe chơi" khi sở hữu công suất đầu ra lớn, mô-men xoắn cao từ khối động cơ tăng áp 2.0L VTEC và đi kèm giá bán gần 3 tỷ đồng .

Điểm chung của Honda Civic Type R với loạt xe phổ thông bị dừng bán nằm ở doanh số khiêm tốn. Từ đầu năm, chỉ 2 xe Honda Civic Type R được khách Việt chọn mua. Mẫu xe này thậm chí phải trải qua một lần tăng giá hồi đầu năm, từ 2,399 tỷ lên thành 2,999 tỷ đồng như hiện tại.

Thị trường xe Việt đang thay đổi

Sự thoái trào của sedan được cho là một phần nguyên nhân khiến Mazda6 khó bán tại Việt Nam phải tạm rút lui. Việc xe gầm thấp chỉ có duy nhất Toyota Vios làm đại diện trong top 10 bán chạy cũng cho thấy rõ xu hướng này.

Trong khi đó, màn rút lui của Toyota Innova, Ford Explorer phản ánh tính cạnh tranh ngày một cao của thị trường ôtô Việt Nam. Cùng giá bán hay ở chung phân khúc, người Việt đang giảm sự chú ý dành cho những mẫu xe động cơ đốt trong từng được ưa chuộng.

Ford Explorer không quá dễ bán tại Việt Nam. Ảnh: Ford.

Ở tầm giá 2,4 tỷ đồng của Ford Explorer, khách Việt có nhiều lựa chọn đáng cân nhắc hơn, còn Toyota Innova đã kém hấp dẫn khá nhiều khi đặt cạnh các mẫu MPV thuần điện hay thậm chí cả "người nhà" Toyota Innova Cross.

Với Mitsubishi Destinator, hãng xe Nhật Bản dường như đang kỳ vọng thiết kế ngoại hình tương tự Xforce và cấu hình 5+2 khác biệt sẽ giúp cải thiện doanh số ở phân khúc SUV cỡ C. Mitsubishi Outlander trước khi bị khai tử thường bị "chê" sở hữu ngoại hình và nội thất lạc hậu, dẫn đến doanh số không cao như kỳ vọng.

Gần đây, Mitsubishi Việt Nam xác nhận Destinator đã thu về 2.000 đơn đặt hàng sau khoảng một tuần ra mắt. Sự quan tâm lớn của khách Việt dành cho Mitsubishi Destinator phản ánh thị hiếu của thị trường, ưu ái khá nhiều các mẫu xe sở hữu ngoại hình trẻ trung, hiện đại.

Mitsubishi Destinator nhận được sự quan tâm lớn từ khách Việt. Ảnh: Đan Thanh.

Trường hợp của Honda Civic Type R có phần đặc biệt hơn khi mẫu xe này không thể được đánh giá dưới góc nhìn tương tự ôtô phổ thông.

Tuy nhiên, việc mẫu hot-hatch của Honda chỉ tìm được 2 khách mua tính đến hết tháng 11 rõ ràng không phải tín hiệu tốt, và hãng xe Nhật Bản có lý do để thông báo sớm ngừng kinh doanh Civic Type R.

Nhìn chung, dù bất kỳ lý do nào, những mẫu xe nằm trong danh sách dừng bán tại Việt Nam trong năm nay đều ít nhiều phản ánh sự thay đổi của thị trường. Thị hiếu khách Việt đang thay đổi và nếu hãng không linh hoạt để thích ứng, doanh số giảm đi hay thị phần hao hụt sẽ sớm trở thành hệ quả tất yếu.